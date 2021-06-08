Госдума осудила законопроект об исключении русских из числа коренных народов Украины

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление с осуждением инициативы президента Украины Владимира Зеленского по исключению русского и других народов из числа коренных народов Украины.

«Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации считает сам факт этой законодательной инициативы президента Украины вопиющей провокацией, направленной на обострение напряженности и конфликтов как внутри Украины, так и за ее пределами. Росчерком пера права считать себя коренными народами на территории Украины лишаются миллионы русских (17,2% населения, по данным последней переписи), сотни тысяч белорусов (0,57%) и молдаван (0,54%), входящих в тройку самых крупных национальных меньшинств на Украине», – передает РИА «Новости» текст заявления, принятого нижней палатой единогласно.

Депутаты также обращают внимание на то, что в случае принятия закона к коренным народам не смогут отнести себя «ни венгры и русины Закарпатья, ни евреи, ни болгары в Одесской области, ни греки в Приазовье».

В целом, в заявлении отмечается, что Госдума рассматривает внесенный президентом Украины законопроект как «оскорбление исторической памяти, новую попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины». Также содержится указание, что Дума подтверждает все сделанные ранее заявления о пагубности национальной политики украинских властей, продолжающих подрывать основы собственной конституции, законы и международные обязательства.

По оценке парламентариев, законопроект «О коренных народах Украины» является «идеологическим обоснованием продолжения гражданской войны на востоке Украины под лозунгом изгнания «оккупантов», то есть русского и русскоязычного населения Донбасса». При этом, отмечается в документе, Украина не приняла ни одного законодательного акта в поддержку крымских татар, «предпочитая подталкивать лидеров незарегистрированного на самой Украине «Меджлиса крымско-татарского народа*» (запрещенная в России организация) к столкновениям с русским и украинским населением в Крыму».

Согласно постановлению, депутаты Госдумы обратятся к Межпарламентской ассамблее СНГ, парламентским ассамблеям ОДКБ, ОБСЕ и Совета Европы, парламентам стран-членов ЕС «с призывом осудить предпринятую на Украине попытку разделить ее население на «коренное» и «некоренное», которая может иметь самые серьезные последствия для самого существования Украины как государства».

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что внесенный Зеленским в Верховную раду законопроект «О коренных народах Украины» является «циничным неприкрытыми нацизмом».

Напомним, Зеленский внес в парламент проект закона «О коренных народах Украины», в перечне коренных народов отсутствует упоминание русских.

В документе отдельно внесены коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие.

Законопроект дает право коренным народам Украины создавать свои учебные заведения и обучаться на языке соответствующего коренного народа, а также создавать свои СМИ, государство обязуется гарантировать защиту коренных народов Украины от актов геноцида и любых других притеснений.

Напомним, политолог Богдан Безпалько заявил, что закон о коренных народах Украины, который Зеленский внес в парламент с пометкой «неотложный», по сути еще больше унизит русских.