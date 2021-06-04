СК начал проверку из-за возбуждения дела против застрелившего человека инспектора ДПС

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назначил служебные проверки в отношении следователей, принимавших решение о возбуждении дела в отношении полицейского, который при задержании случайно выстрелил в 19-летнего юношу в Новосибирской области, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«В отношении должностных лиц следственного управления СК России по Новосибирской области, которые принимали процессуальные решения по делу и ходатайствовали о мере пресечения, назначены служебные проверки. Уголовное дело по поручению председателя СК России передано из следственного управления СК России по Новосибирской области в центральный аппарат», – сообщается на сайте ведомства.

Бастрыкин также поручил руководителю следственного управления по Новосибирской области немедленно доложить об основаниях возбуждения уголовного дела в отношении полицейского, а также ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, в Главном следственном управлении возбуждено еще одно уголовное дело в связи с произошедшими событиями по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 318, 319 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти; оскорбление представителя власти).

Напомним, инспектор ДПС в Новосибирской области 28 мая при задержании нарушителя правил случайно выстрелил в голову задерживаемому, который пытался оказать сопротивление. Позже пострадавший 19-летний молодой человек умер в реанимации. Следователи в связи с этим переквалифицировали действия полицейского – ему предъявят обвинение в причинении смерти по неосторожности.