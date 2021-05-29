Дело возбудили после выстрела в голову нарушителю при задержании в Новосибирской области

Следственные органы возбудили дело о превышении должностных полномочий полицейским, который ранил нарушителя, оказавшего сопротивление при задержании, непроизвольно выстрелив ему в голову, сообщает управление СК по Новосибирской области.

В сообщении на сайте ведомство говорится, что «возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего старшего инспектора ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Мошковскому району по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 и ч. 3 ст. 286 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Превышение должностных полномочий» – прим. ВЗГЛЯД) УК РФ».

В сообщении на сайте ГУ МВД по Новосибирской области сообщается, что в пятницу, 28 мая, водитель автомобиля Toyota «не выполнил законное требование сотрудника дорожно-патрульной службы об остановке и, увеличив скорость, продолжил движение».

«Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Мошковскому району начали преследовать данный автомобиль, который через некоторое время свернул к придорожной гостинице и остановился. Из него выбежали несколько человек и попытались скрыться. Полицейские задержали одного из правонарушителей и сопроводили его к патрульному автомобилю. В это время двое из скрывшихся вернулись и начали противодействовать сотрудникам, при этом один из них оказал активное физическое сопротивление», – говорится в сообщении.

Для пресечения противоправного поведения полицейский «обнажил табельное оружие», однако «мужчина продолжил свои незаконные действия», и «в ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел».

«Сотрудниками полиции пострадавшему была оказана первая медицинская помощь и вызвана бригада врачей, которая доставила его в медицинское учреждение. Двое других правонарушителей доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», – указали в МВД.

На место ЧП выезжали начальник управления по работе с личным составом и начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального Главка МВД.

По данному факту в ГУ МВД России по Новосибирской области начата служебная проверка, которая взята на контроль начальником ГУ МВД России по Новосибирской области.

Ранее Мосгорсуд отменил условный приговор выстрелившему в 13-летнюю девочку экс-полицейскому.