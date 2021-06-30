ГИБДД Москвы назвала районы с наибольшим числом пьяных водителей

Госавтоинспекция Москвы провела анализ аварийности с участием нетрезвых водителей и составила антирейтинг округов, где наиболее часто регистрируются такие ДТП, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

«По итогам анализа первых пяти месяцев 2021 года, наибольшее количество дорожных аварий указанной категории зарегистрированы на территории Северного округа столицы. Здесь произошло 17 аварий, в которых участвовали нетрезвые водители, что на 6% ниже показателей прошлого года», – передает ТАСС сообщение ГИБДД.

Второе место разделили Восточный и Южный округа – в каждом из них за рассматриваемый период зарегистрировано по 16 ДТП с нетрезвыми водителями. «Данные показатели тоже снизились по сравнению с прошлым годом на 36% и 24% соответственно», – сообщили в ведомстве.

Он также отметил, что в Юго-Западном округе произошло 15 таких аварий, по 14 ДТП – в Западном и Юго-Восточном округах Москвы, и здесь снова снижение показателей на 13% и 30%. Завершает антирейтинг Северо-Восточный округ, где зафиксировано 13 дорожных происшествий, что на 19% ниже, чем в прошлом году.

«Наименее аварийными, по итогам проведенного анализа, стали Троицкий, Новомосковский и Зеленоградский административные округа – по 3 ДТП в каждом округе», – заключили в ГИБДД.

Напомним, в мае самым «пьяным» округом Москвы оказался ЮЗАО – 16% аварий с нетрезвыми водителями, меньше всего аварий произошло в СЗАО, всего две.