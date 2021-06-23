Захарова удивилась объединению Украины и Южного Судана для грантов Госдепа США

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в ведомстве с большим интересом изучили проектный грант Госдепартамента США на повышение компетенции специалистов в области права на Украине и в Южном Судане.

В соответствии с документом, американские дипломаты готовы выделить 2,5 млн долларов на деятельность по «обеспечению критической основы для привлечения виновных к уголовной ответственности» на Украине, передает ТАСС.

«Целью гранта является «повышение компетенции юристов, судей, следователей и других специалистов в области международного гуманитарного и международного уголовного права, а также, где это применимо, рост производительности национальных судов в целях расследования и преследования по закону военных преступлений, преступлений против человечности и других серьезных нарушений международного права. «Без гранта бесплатно могу помочь потенциальным претендентам и подсказать, на каких направлениях стоит в первую очередь сосредоточить свои усилия», – написала она в своем Telegram-канале.

«Во-первых, хочется верить, что хотя бы часть из 2,5 млн долларов пойдет на расследование обстоятельств трагических событий в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Если благодаря гранту удастся найти и наказать виновных, то такое развитие событий можно будет только поприветствовать. Кстати, общественные организации, которые занимаются расследованием трагедии и отстаиванием прав ее жертв, могут попытаться получить американское финансирование», – добавила Захарова.

По ее словам, во-вторых, было бы правильно, если грантополучатели в работе над освоением средств обратят внимание на нарушение прав жителей Донбасса со стороны официального Киева: от обстрелов до гуманитарной блокады.

«В-третьих, неплохо бы было изучить практику реализации свободы слова на Украине. Это, напомню, по мнению Киева, когда учиться и говорить по-русски нельзя, а открыто выкрикивать призывающие к геноциду лозунги - можно. Когда можно закрывать телевизионные каналы и убивать журналистов, а пускать российских корреспондентов для профессиональной работы нельзя», – продолжила дипломат.

«В-четвертых, очень хочется надеяться, что грантополучатель сможет повысить компетенцию в области международного права и у самих киевских властей. Особенно в части, касающейся обязательности исполнения резолюций СБ ООН. Если бы Киев исполнил Минские договоренности, прошедшие через Совбез ООН, наверное, и грант бы тратить не пришлось», – заключила Захарова.

Ранее Захарова назвала власти Украины мазохистами, комментируя намерение провести международный саммит «Крымской платформы».