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Победитель праймериз «Единой России» рассказал о предстоящих задачах волонтеров в Госдуме
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Если в Госдуму и региональные заксобрания будут избраны активисты добровольческого движения, то это сделает волонтерскую помощь более действенной. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал волонтер, победитель праймериз «Единой России» Артем Метелев, комментируя беседу президента с участниками предварительного голосования «ЕР».
Председатель Совета ассоциации волонтерских центров, координатор движения «Мы вместе», член Общественной палаты России Артем Метелев напоминает о том, что еще в марте президент призвал волонтеров поучаствовать в думских выборах. «Это предложение для движения «Мы вместе» стало неожиданностью – возникли большие споры. Мы долго обсуждали, стоит ли попробовать, и в итоге решили: если в Госдуме появятся наши люди, представители волонтерских центров, то выиграют от этого, в первую очередь, те, кому мы помогаем, ведь сама наша ассоциация станет эффективнее», – заявил собеседник.
Метелев напомнил, что кандидаты – выходцы из волонтерского движения – смогли победить на предварительном голосовании «ЕР» в Курской, Самарской, Нижегородской, Омской областях, на Алтае, Камчатке, а он сам победил в Москве. При этом никакой отдельной агитационной кампании, по словам координатора, активисты «Мы вместе» не проводили. «Накануне и во время праймериз мы делали то же, что и всегда: чинили крыши, восстанавливали монументы, красили стены в детских садах», – перечислил Метелев. По его мнению, во многом эти конкретные дела и вызвали доверие со стороны избирателей.
«Об этом и говорил президент сегодня: крайне важно чувствовать запросы рядовых граждан, быть частью общества на той конкретной территории, от которой ты избираешься», – заявил Метелев. Активисты «Мы вместе», по его словам, уже давно следуют подобным правилам. «Мы занимаемся, в первую очередь, поддержкой нуждающихся семей, людей бедных, одиноких, пожилых, сирот, студентов», – напомнил он.
«Будучи депутатами, мы будем заниматься этим уже совместно с партией, с коллегами по парламенту. Уверен, что все, кто выиграл праймериз, кто потом выиграет выборы в парламент, значительно усилят общественный сектор России, – предполагает Метелев. – Многие проблемы мы сможем решать, еще не доходя до правительства». Он также напомнил, что недавно он с коллегами запустил проект «Одобрено», цель которого – собирать идеи, инициативы рядовых граждан о том, какие законы нужно принять еще в нашей стране».
В среду Владимир Путин встретился с руководством «Единой России» и победителями праймериз – предварительного голосования, по итогам которого формируется партийный список на выборах. Путин констатировал, что список серьезно обновился за счет большого числа беспартийных кандидатов. «Свыше 52% людей, которые прошли в ходе предварительного голосования – это не члены партии, это те, кто доказал в ходе общения с людьми, что имеют право претендовать на то, чтобы представлять интересы граждан», – указал глава государства. Путин отметил важность участия «людей от земли» во всех властных структурах.
В марте на встрече с представителями движения «Мы вместе» президент выступил за активное участие волонтеров в избирательных кампаниях.
Ранее эксперты оценили первые итоги праймериз как курс на обновление «Единой России».
Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Общая явка на предварительное голосование сосиавила почти 12 млн человек. Около 35% кандидатов составляли молодые люди до 35 лет. Почти половина (48% от зарегистрированных) общественники и волонтеры
Подсчет голосов стартовал вечером 30 мая, сразу после того, как были соединены части электронного ключа шифрования блокчейна. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве.
«Меня подставили»: Белорусское ТВ покажет кадры нового допроса Протасевича
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На белорусском телевидении покажут фрагмент допроса создателя телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича, в котором он расскажет о том, кто его подставил.
Показ фрагмента допроса задержанного в Минске создателя Nexta анонсировал белорусский телеканал ОНТ.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Кроме того, генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело в отношении Протасевича за участие в боях в Донбассе на стороне Киева. Также об участии Протасевича в боях в Донбассе заявили в КГБ Белоруссии.
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Белоруссия решила прекратить трансляцию трех российских каналов
Трансляцию российских каналов «Киномикс», «Телеканал КХЛ» и «Русская ночь» решено прекратить в Белоруссии, сообщило министерство информации страны.
Указанные каналы «исключены из списка разрешенных к распространению» в Белоруссии. «Киномикс» и «Телеканал КХЛ» не получили разрешений из-за нарушений закона «О рекламе». Канал «Русская ночь» не обращался за получением нового разрешения, передает ТАСС.
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Эксперт объяснил решение Судана пересмотреть соглашение о российской базе
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«Власти Судана пытаются выторговать себе наилучшие условия, поэтому маневрируют между интересами разных стран», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Игорь Герасимов, комментируя намерение властей Судана пересмотреть соглашение о российской военной базе в Красном море на фоне заявлений о готовности сотрудничать с США и другими странами Запада.
«Начальник военного штаба вооруженных сил Судана Мухаммад Усман аль-Хусейн озвучил официальную точку зрения по поводу российской базы, но на мой взгляд, это больше тактический ход, нежели реальное намерение руководства страны», – считает востоковед, доцент Восточного факультета Санкт-Петербургского госуниверситета Игорь Герасимов.
По его словам, Судан – богатейшая страна, которая своим урожаем может прокормить большую часть населения Ближнего Востока. При этом страна несколько десятилетий находилась под тяжелейшими санкциями со стороны США. Ей не хватает ни людских ресурсов, ни технологий.
«Можно сказать, что Судан имеет очень большой нереализованный потенциал. Поэтому власти страны пытаются выторговать себе наилучшие условия, чтобы встать на ноги. Это попытка маневрировать между интересами различных внешнеполитических сил. Отсюда – переговоры с США, которые в 2020 году исключили Судан из списка стран-пособников терроризма, тем самым открыв окно для сотрудничества, а также переговоры с Израилем и другими странами», – отметил собеседник.
Кроме того, Герасимов заметил, что Судан находится в стадии формирования многих государственных структур, и этот процесс проходит довольно болезненно. Однако, по мнению собеседника, сейчас нельзя говорить о том, что окончательное решение по российской военной базе уже принято. «Существует большая вероятность того, что обе стороны еще вернутся к этому вопросу», – предположил историк.
По мнению Герасимова, наличие пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Красном море имеет много преимуществ для Судана. «Во-первых, любая военная база, находящаяся за пределами нашей страны – это хорошая карантинная зона, потому что пока наши специалисты находятся в Африке, соблюдается режим эпидемиологической безопасности», – уверен он.
Во-вторых, это некая гарантия стабильности для Судана, поскольку исключается возможность вторжения в этот район пиратов или террористов, считает эксперт. Кроме того, база является фактором обеспечения безопасности региона Красного моря. «А в этом заинтересован не только Судан, но и близлежащие страны. В частности, на неофициальном уровне в этом очень заинтересован Йемен. Многие йеменцы до сих пор считают, что присутствие сил Военного-морского флота СССР на острове Сокотра и право захода советских кораблей в Аденский залив способствовало обеспечению безопасности и стабильности в этом регионе», – заметил востоковед.
Но даже если соглашение между Суданом и Россией будет пересмотрено – это не станет катастрофой для Москвы, считает эксперт. «Нам, конечно, важно обозначить свое присутствие в регионе, но если этого не произойдет – мы переживем. Для нас это не вопрос жизни и смерти, а для Судана – вопрос выживания и благополучия. Поэтому я думаю, что нам стоит подождать некоторое время», – резюмировал Герасимов.
Ранее начальник штаба вооруженных сил страны Мухаммад Усман аль-Хусейн заявил, что Судан планирует пересмотреть соглашение по созданию российской военной базы на Красном море. По его словам, военное соглашение не было утверждено законодательным советом в эпоху прошлого правительства, подчеркнув, что договоренности «должны быть одобрены законодательным советом Судана, так как он является органом, ратифицирующим международные соглашения».
При этом Аль-Хусейн заявил, что у его страны есть возможность для внесения поправок или изменений в соглашение, хотя оно «может быть продолжено», если власти Судана «найдут пользу и выгоду». Он также отметил, что «в нынешнюю эпоху, после того, как» США убрали страну из списка стран-пособников терроризма, появилась возможность «сотрудничать с США и странами Запада».
Напомним, США внесли Судан в список стран-пособников терроризма в 1993 году. Осенью 2020 года Вашингтон решил, что за предшествующие шесть месяцев Судан не оказывал поддержки террористам.
В начале декабря Россия заключила соглашение с Суданом о создании на его территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных российских кораблей. В апреле СМИ сообщали, что Судан приостановил соглашение о создании российской морской базы. В ответ представитель министерства иностранных дел Судана Аль Мансур Буляд и российское посольство в Хартуме заявили, что утверждения о приостановке соглашения не соответствуют действительности.
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Семью застрелившего подростка инспектора ГИБДД вывезли из новосибирского поселка после угроз диаспоры
Родственников инспектора ДПС Александра Гусева, по неосторожности застрелившего при задержании 19-летнего Векила Абдуллаева, вывезли из поселка Мошково Новосибирской области после угроз азербайджанской диаспоры.
Муж сестры инспектора рассказал, что после смерти Абдуллаева семье Гусева начали поступать угрозы. По его словам, родственников инспектора ДПС пришлось вывезти из поселка ради их безопасности, передает портал «НГС».
«Руководитель диаспоры приезжал, успокаивал их: давайте, мол, мирно все проведем. Но... Как только парень умер, то всю семью сразу вывезли. Потому что близкие и знакомые парня начали бунтовать и начались конкретные угрозы: убьем, зарежем. Молодцы они, сплоченные. Как говорится: брат за брата. Все сразу встают и приезжают», – сказал он.
В поселок съехались представители азербайджанской диаспоры. Сейчас у дома, где проживает автоинспектор, дежурит полицейский.
Инспектор ДПС в Новосибирской области 28 мая при задержании нарушителя правил случайно выстрелил в голову задерживаемому, который пытался оказать сопротивление. Позже пострадавший 19-летний молодой человек умер в реанимации. Следователи в связи с этим переквалифицировали действия полицейского – ему предъявят обвинение в причинении смерти по неосторожности.
Судан захотел пересмотреть соглашение о российской военной базе
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Судан планирует пересмотреть соглашение по созданию российской военной базы на Красном море, заявил начальник штаба вооруженных сил страны Мухаммад Усман аль-Хусейн.
По его словам, идет «процесс пересмотра соглашения», которое подписали «бывшее правительство Судана и Россия», о «российском военном проекте на суданском побережье Красного моря». Аль-Хусейн заявил, что у его страны есть возможность для внесения поправок или изменений в соглашение, хотя оно «может быть продолжено», если власти Судана «найдут пользу и выгоду».
Он заявил, что военное соглашение не было утверждено законодательным советом в эпоху прошлого правительства, подчеркнув, что договоренности «должны быть одобрены законодательным советом Судана, так как он является органом, ратифицирующим международные соглашения», передает РИА «Новости» со ссылкой на Blue Nile TV.
Аль-Хусейн отметил, что прежде «Судан ограничивался военным сотрудничеством с Россией и Китаем», но «в нынешнюю эпоху, после того, как» США убрали страну из списка стран-пособников терроризма, появилась возможность «сотрудничать с США и странами Запада».
Напомним, США внесли Судан в список стран-пособников терроризма в 1993 году. Осенью 2020 года Вашингтон решил, что за предшествующие шесть месяцев Судан не оказывал поддержки террористам.
В начале декабря Россия заключила соглашение с Суданом о создании на его территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных российских кораблей. В апреле СМИ сообщали, что Судан приостановил соглашение о создании российской морской базы. В ответ представитель министерства иностранных дел Судана Аль Мансур Буляд и российское посольство в Хартуме заявили, что утверждения о приостановке соглашения не соответствуют действительности.
Киев предложил забронировать мощности ГТС Украины на 15 лет
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Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что мощности газотранспортной системы страны можно забронировать на 15 лет.
Он прокомментировал слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Россия не намерена отказываться от украинского транзита газа. Макогон заявил в Facebook, что «лучшим подтверждением намерений является подписано соглашение» и что «украинская ГТС – это очень сложная, мощная и уникальная инфраструктура, которая требует значительных средств на ежедневную эксплуатацию», около 1 млрд долларов в год. Поддерживать ее «за средства украинских потребителей нецелесообразно» без «долгосрочного транзитного контракта», сказал Макогон.
«Мы не можем просто ждать когда «Северный Поток» встанет не ежегодный ремонт или нужно будет на пару недель увеличить поставки в ЕС зимой», – заявил он, указав, что транзитные мощности ГТС «можно свободно забронировать на следующие 15 лет на ежегодном аукционе, который состоится уже 5 июля».
Напомним, Песков указал, что договор о транзите газа в Европу через Украину будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита.
Байден объяснил цели встречи с Путиным
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Президенту США Джозефу Байдену необходима встреча с Владимиром Путиным, чтобы разобраться в истинных намерениях России, заявила на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Саммит – это не подарок России, а возможность отстаивать американские интересы. Там предстоит много работы», – цитирует ее НТВ. Она также уточнила, что встреча двух лидеров – «это наиболее эффективный способ понять планы и намерения России».
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что ряд сигналов, которые Москва озвучит Вашингтону в ближайшие дни, будут для США некомфортны. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что подготовка к саммиту продолжается, однако Москва не намерена «стерилизовать» повестку перед этой встречей.
Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
В ФРГ поставили условие для разрешения на полеты российских авиакомпаний
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Рейсы российских авиакомпаний в ФРГ будут разрешены, когда германский авиаперевозчик Lufthansa получит разрешения на рейсы в июне от Росавиации, сообщили в Минтрансе ФРГ.
«Российский регулирующий орган – Росавиация – не выдал своевременное разрешение на полеты Lufthansa на июнь, поэтому рейсы Lufthansa, которые должны были выполняться ранним утром 2 июня, должны были быть отменены 1 июня в вечерние часы. На основании принципа взаимной практики федеральное управление гражданской авиации ФРГ (LBA) не выдавало никаких дополнительных разрешений на полеты российских авиакомпаний до тех пор, пока разрешения с российской стороны находились на рассмотрении. По этой причине рейсы «Аэрофлота» и S7 не могли выполняться с 1 июня. Вчера у «Аэрофлота» было отменено три рейса, а сегодня – четыре», – сообщили в германском министерстве РИА «Новости».
Ранее в среду Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт. В то же время немецкие власти не выдали разрешение на выполнение двух грузопассажирских рейсов S7 Airlines по маршруту Москва – Берлин и обратно.
Позже глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что проблема с отменами рейсов между Россией и Германией решена.
Политолог: В Америке наступают «лихие 90-е»
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«Своим заявлением об угрозе белого расизма Байден указывает на реальную опасность для той части американского общества, которую он представляет», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев, комментируя заявление главы Белого дома о том, что белые расисты стали главной террористической угрозой для США.
«Байден пытается напомнить чернокожему населению, что он сохраняет верность идеям, с которыми он пришел к власти. С другой стороны, он указывает на главную опасность, причем опасность вполне реальную для той части американского общества, которую он представляет», – отметил философ, политолог-американист Борис Межуев.
По его словам, «то, что мы видели в Америке в 2020 году – первый всполох гражданской войны – это своего рода наш 1991 год». «А еще грядет 1993 год, если брать российские аналогии», – отметил собеседник.
«Таким образом в Америке наступают своего рода «лихие 90-е» с постоянным ощущением страха. Люди, победившие в 90-х в нашей стране, потом боялись мести проигравших и прихода коммунистов. Сейчас нечто похожее мы видим в поведении победителей 2020 года. Они тоже боятся мести проигравших, ведь те наполнены самыми радикальными чувствами», – поясняет эксперт.
«Самые яркие противники Байдена – они по-разному себя называют, в том числе сторонниками концепции «White supremacy», – не обязательно в чистом виде расисты. Иногда это люди, защищающие «белую» идентичность. Их очень напугали расовые беспорядки, а в Трампе и Республиканской партии они видят свою защиту, – добавляет американист. – И учитывая их многочисленность, есть основания прогнозировать, что господство Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс будет ликвидировано».
Напомним, американский президент Джо Байден заявил, что разведка США считает, что террористическая деятельность движения превосходства белой расы сейчас является «самой смертоносной угрозой» для страны.
«Не ИГ*, не «Аль-Каида» (запрещены в России), а движение превосходства белой расы», – сказал он.
Ранее Байден назвал людей, которые 6 января участвовали в нападении на Конгресс США, террористами. По его словам, их «нужно рассматривать как хулиганов, мятежников, белых расистов, антисемитов».
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«Пятерочку» уличили в завышении цен на продукты на 257%
Завышение цен на 257% на сливочное масло и капусту выявлено в магазинах «Пятерочка» в Салехарде (ЯНАО), сообщает региональная прокуратура.
Надзорный орган уточняет, что проверка в магазинах была проведена после публикации в СМИ о завышении цен на продукты питания.
«В ходе надзорных мероприятий осуществлен выход в магазины «Пятерочка», расположенные на территории города Салехарда, в которых установлен факт завышения на 257% цен на сливочное масло и капусту», – передает РИА «Новости» сообщение надзорного ведомства.
Прокурор города внес директору торгового предприятия представление об устранении нарушений закона, а также возбудил административное дело по статье КоАП о нарушении порядка ценообразования.
«По результатам их рассмотрения цены приведены в соответствие с требованиями закона, организация признана виновной, назначено наказание в виде штрафа в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации товара – 1,6 тыс. рублей», – добавили в прокуратуре ЯНАО.
Ранее в ходе выступления в Госдуме премьер-министр России Михаил Мишустин одной из причин роста цен назвал жадность отдельных производителей и торговых сетей. Он напомнил, что у правительства достаточно инструментов, чтобы «обуздать аппетиты» тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах.
Netflix исправил перевод фильма «Брат 2» под давлением украинцев
Американский стриминговый сервис Netflix заменил перевод слова «бандеровец» в англоязычной версии фильма Алексея Балабанова «Брат 2», которое изначально перевели как «украинский нацистский коллаборационист», сообщила народный депутат из фракции «Голос» Александра Устинова.
По сюжету фильма после прилета в США главный герой в аэропорту встречает представителей «украинской мафии». В первоначальном переводе диалог выглядел следующим образом:
– Listen, fellow countryman, where do the Russians live? (Слушай, земляк, где русские живут?)
– Mоskovites are not my countryman (Москали мне не земляки)
– Ukrainian Nazi collaborator? (Украинский нацистский коллаборационист?).
В социальных сетях украинские пользователи возмутились таким переводом, после чего Netflix исправил его, передают Vesti.ua.
«Вчера понеслась зрада о том, что Netflix перевел «бандеровец» в фильме «Брат», как «Ukrainian Nazi collaborator». Уже через несколько часов текст во всех местах был исправлен ... Теперь там не «nazi», а «banderite», – рассказала Устинова.
Для просмотра в Украине фильмы «Брат» и «Брат 2» на Netflix недоступны, их несколько лет назад для трансляции запретило Госкино.
Между тем Netflix оставил некоторые другие неполиткорректные цитаты в переводе фильмов «Брат» и «Брат 2».
МИД заявил о скорой денонсации меморандума с США об открытой суше
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Правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши», в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«На подходе распоряжение правительства о денонсации Россией меморандума об «открытой суше», к примеру. По срокам я не могу говорить, когда это произойдет. Есть некоторые другие моменты, которые мы в закрытом режиме доводим до американцев», – сказал он.
При этом Рябков подчеркнул, что эти «некомфортные сигналы» не связаны с предстоящим саммитом России и США, передает РИА «Новости».
Замминистра также заявил, что возможные новые санкции США в отношении России нелегитимны.
«Я не придаю этим сигналам особого значения по причине того, что незаконность, нелегитимность американских санкций для нас – отправная точка всего нашего подхода. Мы это не обсуждаем», – отметил Рябков, комментируя возможность того, что США могут отложить введение санкций.
Напомним, в апреле глава МИД Сергей Лавров объявил о скором прекращении свободных поездок дипломатов США по России. «У нас есть договор об «открытой суше», в соответствии с которым определенным категориям дипломатов необходимо уведомлять власти страны пребывания о том, когда кто-то из этих сотрудников собирается уезжать на 10-мильный радиус вокруг столицы или города, где находится генеральное консульство... Мы решили начать процедуры денонсации этого соглашения и уже будем, наверное, подходить к поездкам дипломатов за пределы городов их базирования в индивидуальном порядке», – заявил министр.
«Черная плесень» из Индии перекинулась на новую страну
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В Ираке 78-летний мужчина умер после заражения мукоромикозом – «черной плесенью», сообщил замглавы управления здравоохранения города Сулеймания Хериш Саид.
Саид сообщил, что некоторое время назад пациент заболел коронавирусом. Его госпитализировали, через некоторое время медики заподозрили, что мужчина заразился «черной плесенью», передает портал Rudaw.
«Этот пациент умер не от коронавируса», – подчеркнул представитель ведомства.
Он отметил, что пациент получал лечение в течение последних недель и находился под постоянным наблюдением команды врачей.
Утверждается, что до болезни пациент не выезжал за границу.
Лечивший мужчину врач Горан Мухеддин сообщил, что пациент заразился «черной плесенью» около десяти дней назад. При этом медики не указывают, что мужчина умер именно от «черной плесени». Отмечается, что у него также были хронические заболевания – диабет и проблемы с сердцем.
Вместе с тем пресс-секретарь департамента здравоохранения Ирака Дхи-Кар Аммар Аль-Замили сообщил, что в стране уже двое умерли от «черной плесени»: первая жертва болезни скончалась в городе Насирия. О том, что умерший болел «черной плесенью», стало известно, когда выдавали свидетельство о смерти.
Кроме того, в стране зарегистрировано еще четыре случая заражения.
Мукоровые грибки известны с XIX века, они живут в почве, растениях, навозе, на гниющих фруктах, передает РИА «Новости». При этом «черная плесень» не имеет отношения к черной плесени, возникающей в сырых помещениях.
Споры проникают в носоглотку, осаждаются в пазухах носа, разрастаются, пускают гифы и вырабатывают токсины, разлагающие ткани и кости. Визуально гифы черного цвета, отсюда название болезни – «черная плесень». Инфекция попадает в череп, блокирует основные артерии и вены, вызывает кровотечения.
До пандемии коронавируса мукормикозы у людей встречались крайне редко. Однако в Индии произошла настоящая вспышка на фоне мощной волны COVID-19 – там зафиксировали уже свыше 8,8 тыс. случаев заболевания.
Индия оказалась в эпицентре неслучайно: в странах с тропическим климатом концентрация спор в окружающей среде в разы выше, чем, в умеренном поясе.
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Эксперт: Рейсы из Белоруссии в Крым будут выполнять российские авиакомпании
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В Минске боятся, что за полеты в Крым «Белавиа» может попасть под санкции. Поэтому рейсы из Белоруссии в Симферополь проще выполнять российским авиаперевозчикам, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Кирилл Коктыш, комментируя слова белорусского президента о возможности авиасообщения между Белоруссией и Крымом.
«От признания Крыма частью России и «Белавиа», и в целом Республика Беларусь получат максимальные издержки. Так, «Белавиа» боится санкций за свое авиасообщение с Крымом. Ее авиапарк находится в лизинговых платежах, в связи с этим у компании масса соответствующих ограничений. А вот если рядовые граждане Белоруссии будут летать в Симферополь российскими компаниями, то никаких проблем не будет», – предположил доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.
Даже если Минск и признает наконец полуостров частью России, такое решение окажется и запоздалым, и уже не особо важным, считает эксперт. «Событие произошло семь лет назад, Крым интегрирован в российское пространство. Признанием больше или признанием меньше – уже не имеет значения. В конце лета Александр Лукашенко должен снова приехать к Владимиру Путину. Не исключено, что этот вопрос гость прибережет под эту встречу», – сказал Коктыш.
Белоруссия и Россия прорабатывают вопрос об открытии рейсов в Крым из-за закрытия воздушного пространства для белорусских авиакомпаний, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко.
«Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я сказал: «Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают», – передает его слова «БелТА». Лукашенко уточнил, что поручение о проработке вопроса об открытии авиарейсов в Крым уже дано компетентным ведомствам. Ранее Лукашенко и Путин поручили министрам транспорта двух стран в кратчайшие сроки определить российские города для полетов «Белавиа».
Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. После этого в Симферополе предложили Минску открыть прямое авиасообщение, однако «Белавиа» отказалась выполнять рейсы на полуостров до «политического признания Крыма как части России». В Крыму подчеркнули, что согласие по этому вопросу сейчас важно в равной степени и для жителей полуострова, и для Минска.
В свою очередь замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что высказывания Лукашенко о поездках белорусов в Крым никак не предвещают скорого признания российской принадлежности полуострова со стороны Минска.
Даже запуск прямого авиарейса «Минск – Симферополь» отнюдь не будет означать, что правительство Лукашенко меняет свою позицию по крымскому вопросу, поясняет эксперт. В связи с этим он напоминает, что еще до 2008 года, до того, как Москва признала суверенитет Абхазии, из Сочи в Сухуми регулярно ходили электрички и автобусы.
«Летать будут отдельные граждане Белоруссии на отдых в Крым, а это вовсе не означает официальное признание. Мне все эти разговоры кажутся очередным лукавством Александра Григорьевича: вот, мол, вам рейс в Крым и отстаньте. Не исключаю и еще какого-то очередного двусмысленного «финта» Лукашенко по этому поводу. Вообще мне не нравится история, когда президент союзного государства будет признавать часть нашей суверенной территории в ситуации, когда ему деваться некуда. Что это за союзник?» – задается вопросом Жарихин.
Если бы Лукашенко хотя бы сейчас однозначно и во всеуслышание назвал бы Крым частью России, то и не возникало бы вопросов по поводу «косвенного признания» с помощью авиарейсов, посетовал политолог.
Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт
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Авиакомпания Lufthansa отменила в среду рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт и обратно из-за «неполучения разрешения от воздушных ведомств», заявила представитель перевозчика.
«Сегодня отменены рейсы Петербург-Франкфурт-Петербург и Москва-Франкфурт-Москва, это разовый случай», – передает РИА «Новости» слова представителя авиакомпании, добавившей, что отмена связана с «неполучением разрешения от воздушных ведомств».
Она не смогла уточнить, ведомства какой страны – России или Германии – отказали в разрешении.
Ранее Air France подтвердила отмену двух рейсов из Парижа в Москву 31 мая из-за отсутствия разрешения от властей России на вход в воздушное пространство страны. В четверг Austrian Airlines получила отказ российской стороны на маршрут в облет Белоруссии. При этом Lufthansa разрешили летать в Москву и Петербург в облет Белоруссии.
В Кремле заявили, что случаи отказа Москвы принимать рейсы из Евросоюза, летящие в обход территории Белоруссии, вызваны техническими моментами по согласованию точек влета в воздушное пространство России.
Напомним, во вторник немецкие авиавласти не выдали разрешения на выполнение двух грузопассажирских рейсов S7 Airlines между столицами России и Германии.