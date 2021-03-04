Путин поддержал активное участие волонтеров в политике

Президент России Владимир Путин выступил за более активное участие волонтеров в политической жизни.

Глава государства в четверг проводит встречу с волонтерами, участвующими в акции «Мы вместе». В ходе встречи один из ее участников высказал мнение, что на всех уровнях власти должно быть больше волонтеров.

Президент отметил, что не против участия добровольцев в политической жизни страны, передает РИА «Новости».

«По поводу того, чтобы волонтеры принимали больше участия в политической жизни – я за, я уже об этом говорил. Дело еще, мне кажется, и в том, что в волонтерское движение входят люди разных взглядов и убеждений. И поэтому они, попадая в политические структуры, могут быть и будут носителями разных подходов к решению определенных проблем, перед которыми стоит страна или регион», – сказал Путин.

«Это, на мой взгляд, очень важно. Нужно давать возможность людям разных взглядов и убеждений оказаться во власти, для того чтобы в ходе такой открытой чистой борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения, для того чтобы страна шла вперед», – отметил президент.



«У нас в текущем году выборы не только в Государственную Думу, но и в 39 субъектах федерации пройдут выборы в региональные парламенты, и поэтому разумеется я всячески поддерживаю эту идею и переговорю и с руководством «Единой России» и готов переговорить и с руководителями других наших ведущих политических сил из разных спектров политических для того, чтобы они обратили на это внимание. Предложение отличное», – сказал Путин.



Ранее Путин заявил о востребованности волонтеров, несмотря на отступающую пандемию.