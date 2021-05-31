Медведев назвал потраченную на программу маткапитала сумму Победитель праймериз «ЕР» в Архангельской области объяснил причины своего успеха Эксперты оценили первые итоги праймериз как курс на обновление «Единой России» 31 мая 2021, 17:05 Текст: Елена Мирошниченко

В ряде регионов в число победителей вошли люди, которые ранее не участвовали в политической жизни, сообщил председатель федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России», сенатор Александр Карелин. Политологи оценивают результат как курс на обновление рядов «Единой России» в парламентах разного уровня. «В Томской области лидерство за представителем волонтерского движения. Воспитанники «ПолитСтартапа» – в числе победителей в Хабаровском и Красноярском краях. Они тоже выиграли у маститых представителей партии», – сообщил он. Уточняется, что, по предварительным данным, в процедуре предварительного голосования приняли участие около 11,7 миллионов избирателей. Об этом говорится на сайте «Единой России». В тех регионах, где работали счетные участки, подсчет голосов еще продолжается. Там, где процедура проходила только онлайн, в числе победителей, которые войдут в списки партии на выборах в Госдуму – яркие представители общественных организаций и движения «Мы вместе»: председатель движения «Совет матерей России», эксперт ОНФ Татьяна Буцкая (Москва), председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина (Республика Мордовия), руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич (Воронежская область), руководитель российских студотрядов Михаил Киселев (Томская область), ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева (Новгородская область), профессор Высшей школы государственного управления Андрей Горохов (Калининградская область), главный технический руководитель по специальным проектам и вооружению «Севмаша» Александр Спиридонов (Архангельская область), руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева (Свердловская область), ректор РХТУ имени Д.И. Менделеева Александр Мажуга (Москва). Ставка на обновление рядов «Единой России» в парламентах разного уровня – один из приоритетов кадровой политики руководства партии, активно поддерживаемый президентом Владимиром Путиным, отметил политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. «Это очевидный ответ на запрос граждан, и поэтому сложно оценивать этот подход иначе, как позитивный», – считает он. Эксперт подчеркнул, что рост интереса к процедуре со стороны избирателей во многом связан с возможностью дистанционного электронного голосования. «Это современная и перспективная технология. Партии стоит расширять ее применение не только в рамках предварительного голосования, но, к примеру, и в рамках подготовки и обсуждения законодательных инициатив. Уровень мобилизации сторонников увеличится», – уверен Алексей Чеснаков. «Единая Россия» оперативно ответила на запрос избирателей об удобстве голосования и задала долгосрочный тренд на использование электронной процедуры, отметил президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов. Он уверен, такой формат будет популярным и в дальнейшем, после того, как пандемия сойдет на нет. «Мы безудержно вступаем в эпоху электронного взаимодействия между людьми. Когда избирателям предоставили возможность голосовать онлайн, они с удовольствием начали ею пользоваться. Пандемия уже вообще ни при чем, потому что, как мне кажется, общей напряженности в связи с коронавирусом в стране сейчас нет, чтобы люди боялись идти и голосовать очно. Просто это очень удобно, когда можно на даче нажать несколько кнопок и отдать свой голос понравившемуся кандидату», – пояснил он. Система электронного предварительного голосования подтвердила свою надежность и безопасность. Во время атак на нее количество ежесекундных запросов к серверам достигало десятков тысяч – при этом она продолжала работать без сбоев, подчеркнул специалист в области искусственного интеллекта, президент компании «Крибрум» и «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов. «Никаких сбоев не было, система не падала. И дополнительную DDoS-атаку выдержали», – подчеркнул он. В целом предварительное голосование «Единой России» в этом году прошло при кратном снижении количества нарушений, отметил заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов. «Пять лет назад у нас голосование шло один день, в этом – неделю. Поступило всего 50 жалоб в федеральный организационный комитет, и около 100 жалоб в региональные организационные комитеты. Это говорит о том, что наш уникальный проект по цифровому голосованию дал возможность открыто наблюдать за всеми процессами и мгновенно реагировать», – сообщил он. Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. По предварительным данным, общая явка на предварительное голосование превысила 11 млн человек. Из них более 6 млн человек сделали свой выбор в онлайн-режиме. Еще 4,8 млн проголосовали очно. Подсчет голосов стартовал вечером 30 мая, сразу после того, как были соединены части электронного ключа шифрования блокчейна. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве. Списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, утвердят на Съезде 19 июня в Москве.

В «Единой России» началась процедура подведения итогов праймериз 30 мая 2021, 22:25 Текст: Антон Никитин

Предварительное голосование, которое провела «Единая Россия», стало самым масштабным, в нем приняли участие более 11 млн человек, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. «Единая Россия» в воскресенье провела процедуру соединения электронного ключа шифрования блокчейна предварительного голосования (так называемых праймериз) по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы. После соединения частей ключа партия начинает подводить итоги праймериз, которые в онлайн-режиме проходили с 24 по 30 мая, а в очном формате – 30 мая, передает ТАСС. В процедуре соединения частей ключа принимает участие председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Закрытый электронный ключ к результатам предварительного голосования был сгенерирован 23 мая и разделен на четыре части, их получили председатель федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатор Александр Карелин, член Общественной палаты Московской области Олег Сирота, член президиума генсовета партии, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и специалист в области искусственного интеллекта Игорь Ашманов. После соединения частей электронного ключа шифрования сам блокчейн публикуется на сайте pg.er.ru, с этого момента начинается подсчет голосов, за которым могут наблюдать все желающие в режиме реального времени. Кроме того, как пояснили в партии, любой избиратель сможет проверить свой бюллетень с помощью индивидуального электронного ключа, который недоступен организаторам процедуры. Как отметил председатель партии Дмитрий Медведев, «уже сейчас можно с уверенностью сказать, что это самое масштабное предварительное голосование за историю праймериз, которые проводила «Единая Россия». По его данным, «более 11 млн человек приняли участие в голосовании». Он отметил, что вскоре все данные будут тщательно обработаны и количество принявших участие в предварительном голосовании будет уточнено. «Если эта цифра останется, то это более 10% от общего числа избирателей в нашей стране, это не просто 11 млн человек, а очень репрезентативная выборка и очень серьезный экзамен для всех, кто от партии пойдет для участия в выборах и в Государственную думу и в другие органы законодательной власти», – подчеркнул председатель «Единой России». Он поблагодарил всех, кто обеспечивал предварительное голосование. «В период пандемии это был непростой выбор и непростые организационные процессы. Система выдержала, она прошла проверку на прочность, в том числе хакерские атаки, но самое главное – она позволила проголосовать огромному количеству избирателей», – заявил Медведев. Он также поблагодарил всех, кто принял участие в предварительной голосовании. По мнению председателя партии, «это действительно часть большого политического процесса, часть демократических процедур». Медведев напомнил, что «Единая Россия – единственная партия, которая использует предварительное голосование. «Это очень важная часть демократической процедуры выборов, поскольку уже сейчас люди, которые будут принимать участие в голосовании, могут послушать потенциальных кандидатов, сделать определенные выводы об их позиции, о программной установке, с которой они идут на выборы, о достоинствах и недостатках тех или иных кандидатов, их выступлений, их позиций», – пояснил председатель партии. На его взгляд, «это позволяет провести процедуру максимально демократично». Медведев констатировал рост интереса к участию в выборах среди потенциальных кандидатов. Конкурс на праймериз «Единой России» составил в среднем 13 человек на место, что больше, чем на предыдущих праймериз. «Общее количество кандидатов, которые заявились для участия в предварительном голосовании было 7,5 тыс. Но в результате подведения результатов их осталось 5,5 тыс. Это означает, что у нас приблизительно конкурс на одно место составил 13 человек. Это больше, чем было в предыдущие периоды в предыдущем предварительном голосовании», – сказал Медведев, отметив, что это означает наличие огромного интереса к участию в выборах. По словам политика, кандидаты от «Единой России» добросовестно соревновались в том, чтобы донести свою позицию наиболее четко и адекватно. Он добавил, что пандемия здесь наложила свой отпечаток. Поэтому дебаты, которые раньше проводились очно, теперь в некоторых случаях прошли очно, зачастую на открытом воздухе, а также в ряде случаев позиции заявлялись через интернет и СМИ. «В любом случае я уверен, что абсолютное большинство наших кандидатов эту позицию донесли и именно это предопределили в конечном счете тот выбор, который сделали наши граждане», – заключил Медведев, поблагодарив всех участников праймериз. Медведев напомнил участникам праймериз об ответственности перед избирателями. «Вы уже находитесь в режиме исполнения тех обязательств, обещаний, которые вы давали в ходе общения с избирателями», – сказал он, добавив, что эти инициативы, по сути, являются частью всей предвыборной программы «Единой России». Он обратил внимание на что, что обработка электронных бюллетеней уже началась и скоро будут результаты. Ранее в партии сообщили, что счетные участки для предварительного голосования партии «Единая Россия» открылись в 42 субъектах России, все участки прошли санитарную обработку перед открытием. Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Поклонская отказывается от праймериз «Единой России» и возвращается в Крым 28 мая 2021, 19:40 Текст: Елизавета Булкина

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что снимается с предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы в связи с переходом на новую работу. В своем видеообращении в Telegram Поклонская поблагодарила всех, кто ее поддерживал. И пообещала «в любой должности и в любой ситуации» действовать в интересах народа и страны. «Я снимаю свою кандидатуру с парймериз в связи с новой работой, о которой сообщу чуть позже. Я не исчезаю и не пропадаю, скоро увидимся на моих приемах в Кырму», – сказала она. При этом Поклонская добавила, что на новой должности снова сможет надеть китель. «Только пусть пока останется интригой, какой именно», – заявила она. Поклонская с мая 2014-го по октябрь 2016 года занимала должность прокурора республики Крым. В 2016 году была избрана депутатом Госдумы по региональному списку партии «Единая Россия». В январе Поклонская надела прокурорский китель на пресс-конференцию. Предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Каждый избиратель сможет проверить, корректно ли учтен его голос, 30 мая, когда начнется подсчет голосов и блокчейн будет опубликован на сайте pg.er.ru. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня. «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Стивен Сигал официально вступил в партию «Справедливая Россия – За правду» 29 мая 2021, 14:58

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Голливудский актер и спецпредставитель российского МИД по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал официально вступил в партию «Справедливая Россия – За правду», ему вручили партийный билет. На заседании палаты депутатов объединенной партии актеру вручили партийный билет. Ранее Сигал был членом партии «За правду», теперь вместе с командой Захара Прилепина он присоединился к «Справедливой России – За правду», передает РИА «Новости». Сигал будет заниматься вопросами экологии, баллотироваться в Госдуму он не может из-за наличия американского гражданства. Актер получил в 2016 году гражданство России. Большую часть времени он живет и работает в России. Согласно закону, членами политической партии могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет. Эксперты объяснили высокий рейтинг «Единой России» 28 мая 2021, 20:20 Текст: Елизавета Булкина

Если бы выборы в Государственную думу проходили в ближайшее воскресенье, то 33% проголосовали бы за «Единую Россию», свидетельствует опрос Фонда Общественное мнение (ФОМ). Политологи объяснили высокую популярность правящей партии среди избирателей. Директор благотворительной организации «Право и порядок », кандидат юридических наук Олег Иванников полагает, что граждане связывают с деятельностью партии власти стабилизацию экономической ситуации на фоне все еще продолжающейся пандемии, и относительно благополучную обстановку с вирусом в России. «По крайней мере, по сравнению со многими другими странами мы живем без локдауна, у нас созданы и доступны всем свои вакцины, многие категории граждан получают материальную помощь от государства. На этом фоне избиратель поддерживает действующую партию власти, и хотя у него есть запрос на новые лица в парламенте, он склонен желать сохранения политической конфигурации в целом», - считает эксперт, мнгение которого приводит Независимый общественный мониторинг.



Граждан устраивает текущий состав Госдумы, считает политолог Виталий Гаскин. «Мы видим усиление политической активности граждан – снижение числа тех, кто собирается проигнорировать выборы, рост симпатий ко всем парламентским партиям. При этом рейтинги партий малых остаются стабильно низкими. Все это говорит о том, что текущий состав парламента граждан в целом устраивает и новым игрокам будет сложно заработать очки у избирателя. На оставшейся до выборов дистанции это практически невозможно», - говорит он. Политолог отмечает, что рейтинг «Единой России» практически равен суммарному рейтингу остальных парламентских партий. «Таким образом при рейтинге в 33% список партия получила бы около 50% мест Госдуме, распределяемых по спискам - 110-115 в из 225», - говорит эксперт.



Политолог и публицист Ильман Алипулатов уверен, что партия еще больше крепит свои позиции: «Партия будет усиливать активность: сыграют свою роль праймериз, вовлечение в кампанию новых лиц, острые вопросы, которые будут подниматься кандидатами. Параллельно будет усилена управленческая работа, решение социальных и иных наболевших проблем на местах: газификация, ремонты дорог, другие вопросы. Избиратель будет видеть реальные дела партии и в целом останется ей лоялен». По данным соцопроса, который ФОМ провел 21- 23 мая среди 3000 респондентов в 73 регионах России, если бы выборы в Государственную думу проходили в ближайшее воскресенье, предпочтения избирателей распределились бы следующим образом: 33% проголосовали бы за «Единую Россию», 13% голосов получила бы КПРФ, 11% избирателей отдали бы свои голоса ЛДПР, 8% набрала бы «Справедливая Россия – За правду». 7% избирателей готовы были бы отдать свои голоса какой-либо из непарламентских партий, однако ни одна из них в отдельности не получила бы более 1% голосов. 10% не пришли бы на выборы вообще и 1% - испортили бюллетень. 17% граждан пока не определились в своих предпочтениях. Предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Каждый избиратель сможет проверить, корректно ли учтен его голос, 30 мая, когда начнется подсчет голосов и блокчейн будет опубликован на сайте pg.er.ru. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня. Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года. Эксперт: «Единая Россия» оперативно пресекла фейки о предварительном голосовании 30 мая 2021, 18:20

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Текст: Михаил Мошкин,

Анастасия Куликова

«Мы можем наблюдать рост вбросов ложной информации во время выборов. От кампании к кампании их количество растет. В этот раз фейки были направлены на праймериз «Единой России», – констатировал член Общественной палаты Максим Григорьев, комментируя сообщения о том, что Роскомнадзор заблокировал фальшивый сайт, который выдавали за портал предварительного голосования ЕР. «Разного рода попытки дезинформации – это часть политической борьбы против «Единой России». Борьба эта напрямую координируется из-за рубежа – никто это не скрывает. В частности, система, которую пытался выстраивать блогер Алексей Навальный, была прямо построена на борьбу с ЕР. Конечно, в этом плане использовались самые грязные методы. В том числе и ситуация с тем, что был создан клон сайта предварительного голосования», – считает член Общественной палаты (ОП) Максим Григорьев, глава координационного совета ОП по общественному контролю за выборами. Примеров попыток фейковых вбросов во время праймериз – предварительного голосования «Единой России» – было довольно много, констатировал собеседник. «В частности, появлялись сообщения о том, что сотрудников некоторых предприятий якобы принуждают принять участие в голосовании. Появлялись даже видео, якобы подтверждающие это, – отметил Григорьев. – Используются те же самые методы, которые мы в нашем совете по общественному контролю за голосованием ранее фиксировали на выборах различного уровня». «Нет никаких сомнений, что этим занимаются ровно те люди, которые на протяжении нескольких лет дискредитируют потоком фейков выборы в регионах. Якобы фиксируются подвозы, а потом выясняется, что такого населенного пункта не существует, что использовано старое видео. Многие люди не проверяют информацию в интернете и могут поверить», – указал собеседник. Но, отметил эксперт, также очевидно, что оперативный штаб по проведению праймериз смог, проверяя информацию, сразу отсекать подобные вбросы. Ранее стало известно, что Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт предварительного голосования «Единой России». Уточняется, что информация на этом сайте вводила в заблуждение и избирателей, и кандидатов. При этом, по словам руководителя IT-проектов «Единой России» Вячеслава Сатеева, сам фейковый ресурс не использовался для сбора данных его посетителей, однако такая угроза была. Кроме того, в Сети распространилось видео, из которого следует, что директор якобы принуждает учителей голосовать на праймериз «Единой России». В сообщении к видео говорится, что действие происходит в Ростове в гимназии им. Кекина. Однако в комментариях пользователи отмечают, что всплывшей видеозаписи больше двух лет. Напомним, в минувший понедельник «Единая Россия» начала праймериз по отбору кандидатов на сентябрьские выборы в Госдуму, а также региональные и муниципальные органы власти. Участие в нем является обязательным условием для включения в список кандидатов партии на выборах всех уровней. Голосование финишировало в воскресенье, его итоги подведут во вторник, 1 июня. Оргкомитет получил заявление Поклонской о снятии с праймериз ЕР 29 мая 2021, 16:02 Текст: Вера Басилая

Заявление от депутата Госдумы Натальи Поклонской о снятии кандидатуры с предварительного голосования партии «Единая Россия» поступило в федеральный оргкомитет, кандидат будет исключен из бюллетеня 31 мая, заявил замсекретаря генсовета ЕР, сенатор Сергей Перминов. «Заявление Натальи Поклонской поступило в ФОК (федеральный организационный комитет). Между тем, электронное голосование шло с 24 мая, регламент процедуры максимально повторяет избирательное законодательство, и, следовательно, заявивший о выходе из гонки в ходе голосования кандидат будет исключен из бюллетеня 31 мая, при проведении заседания организационного комитета, и победа достанется тому, кто наберет максимальное количество голосов выборщиков. Таковы правила и они справедливы», – приводит РИА «Новости» слова Перминова. Заявление, датировано 28 мая, и направлено в Федеральный оргкомитет и в крымский региональный организационный комитет по проведению предварительного голосования партии «Единая Россия». Ранее Перминов заявлял, что в «Единой России» не получали заявления Поклонской о снятии своей кандидатуры с праймериз. Напомним, Поклонская заявила, что снимает свою кандидатуру с праймериз «в связи с новой работой». Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года. Предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая в электронной форме по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Каждый избиратель сможет проверить, корректно ли учтен его голос, 30 мая, когда начнется подсчет голосов и блокчейн будет опубликован на сайте pg.er.ru. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня. В субботу, 29 мая, стало известно, что на праймериз «Единой России» зарегистрировались более 7,5 млн человек. В «Единой России» не получили заявление Поклонской о снятии с праймериз 29 мая 2021, 14:14

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Федеральный и региональный комитеты «Единой России» не получали заявление депутата Госдумы Натальи Поклонской о том, что она снимает свою кандидатуру с предварительного голосования, сообщил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов. Перминов сообщил, что «заявление в региональный или федеральный организационный комитет от Натальи Поклонской не поступало», передает ТАСС. «Мы видели публичное заявление. Иных нет в нашем распоряжении», – добавил он. Перминов подчеркнул, что процедура как выдвижения для участия в предварительном голосовании, так и отказа от участия имеет жесткий регламент. Это сделано, чтобы исключить нарушения прав участников и «субъективный фактор принятия подобных решений». Кроме того, он напомнил о праве каждого кандидата, представленного в бюллетене, отказаться от своей победы. В этом случае место выбывшего кандидата займет тот, кто находился ниже него в рейтинге. Ранее Поклонская заявила, что снимает свою кандидатуру с праймериз «в связи с новой работой». Напомним, выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года. Предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая в электронной форме по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Каждый избиратель сможет проверить, корректно ли учтен его голос, 30 мая, когда начнется подсчет голосов и блокчейн будет опубликован на сайте pg.er.ru. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня. В субботу, 29 мая, стало известно, что на праймериз «Единой России» зарегистрировались более 7,5 млн человек. На праймериз «Единой России» зарегистрировались более 7,5 млн человек 29 мая 2021, 13:28 Текст: Наталья Ануфриева

Более 7,5 млн избирателей зарегистрировались для участия в электронном предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы, сообщили в партии. Регистрация выборщиков, которые смогут голосовать за кандидатов, верифицировавшись через портал госуслуг, началась 19 апреля и закончилась вечером 28 мая, передает ТАСС. «Регистрация избирателей на электронном предварительном голосовании «Единой России» завершилась по всей стране. Для участия в процедуре на сайте pg.er.ru зарегистрировались 7 млн 534 тыс. 807 человек», – проинформировали в партии. По данным на середину дня пятницы, в голосовании онлайн уже приняли участие более 5 млн зарегистрированных избирателей, они могут осуществить волеизъявление до 30 мая включительно. Кроме того, в воскресенье в 42 регионах будут открыты участки для предварительного голосования в очном формате. «В общей сложности партия организует в субъектах РФ работу более 45,5 тыс. участков с соблюдением санитарных требований, установленных в каждом конкретном регионе», – пояснили в «Единой России». Голосование на участках будет проходить с 08.00 до 20.00 местного времени, найти свой участок можно на сайте предварительного голосования pg.er.ru. Напомним, выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года. Предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Каждый избиратель сможет проверить, корректно ли учтен его голос, 30 мая, когда начнется подсчет голосов и блокчейн будет опубликован на сайте pg.er.ru. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня. Счетные участки для голосования «Единой России» открылись почти в половине регионов 30 мая 2021, 11:17

Фото: er.ru

Текст: Ксения Панькова

Счетные участки для предварительного голосования партии «Единая Россия» открылись в 42 субъектах России, все участки проходят санитарную обработку перед открытием, сообщило пресс-служба партии. «В 42 субъектах РФ в 8:00 открылись все счетные участки для офлайн-голосования. Получить бюллетени и сделать свой выбор можно до 20:00 по местному времени», – говорится в сообщении ЕР. Отмечается, что все участки проходят санитарную обработку перед открытием, в течение дня на них соблюдается масочно-перчаточный режим, на входе всем пришедшим измеряют температуру. Кроме того, соблюдаются меры социального дистанцирования и иные требования, установленные в конкретном регионе. «Участки для очного голосования 30 мая работают в Республиках Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Мордовия, Коми, в Крыму, Якутии, Татарстане, Чеченской, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках, в Алтайском, Камчатском, Краснодарском, Приморском, Ставропольском краях. Кроме того, счетные участки открыли Амурская, Астраханская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Ивановская, Иркутская, Ленинградская, Магаданская, Московская, Псковская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Смоленская, Тверская, Тульская и Тюменская области. Очно проголосовать можно также в Севастополе, в Еврейской автономной области, в Ненецком, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округах», – добавили в партии. Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. На Дальнем Востоке завершается голосование «Единой России» 30 мая 2021, 12:19

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Предварительное голосование «Единой России» завершается на Дальнем Востоке, оно проходило электронно на территории всего федерального округа, а в двух регионах 30 мая – еще и очно, сообщила пресс-служба партии. Как отметил замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов, в Сахалинской области и Камчатском крае избиратели голосовали на 757 счетных участках. Процедура прошла с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, сообщается на сайте партии. «Очные счетные участки работали для тех, кто по каким-либо причинам не захотел или не смог воспользоваться нашей электронной платформой. В течение дня жители могли прийти и получить бюллетени, проголосовать традиционным способом. Хотел поблагодарить всех, кто сделал свой выбор и принял участие в предварительном голосовании», – пояснил Перминов. Он напомнил, что в этом году тысячи счетных участков работают в 42 регионах. «Увеличение количества выборщиков более чем вдвое по сравнению с 2016 годом связано с интересом к процедуре и применению нами новых уникальных цифровых технологических решений в ходе предварительного голосования. Мы фиксируем значительный интерес и постарались сделать так, чтобы каждый желающий смог в удобной для себя форме сделать свой выбор», – отметил Перминов. Ранее в партии сообщили, что счетные участки для предварительного голосования партии «Единая Россия» открылись в 42 субъектах России, все участки проходят санитарную обработку перед открытием. Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Выборы-2021: «Единая Россия» проверяет чистоту праймериз, Зюганов отпугивает феминисток 31 мая 2021, 08:44 Текст: Михаил Мошкин,

Анастасия Куликова

В «Единой России» тщательно отслеживают сообщения о возможных нарушениях на праймериз на Кубани, в Туве и других регионах. Лидер КПРФ назвал противоестественными партии, которые ориентируются только на женщин. «Новые люди» призвали ввести льготы для работодателей за прием на работу вчерашних студентов. В «Единой России» зафиксировали достаточно небольшое число реальных нарушений, которые могут повлиять на итоги праймериз – предварительного голосования, которое проходило с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. В ситуационный центр «Единой России» поступило всего 10 сообщений о возможных нарушениях в ходе очного предварительного голосования. Об этом сообщил в воскресенье официальный Telegram-канал партии. По данным организаторов праймериз, обращения поступают из округов, где «изначально наблюдалась высокая конкуренция между кандидатами». «Например, в региональные оргкомитеты в Туве и на Кубани поступили жалобы о нарушении запрета на агитацию за того или иного кандидата на избирательных участках. По ним ведется проверка», – пояснили в «Единой России». По словам замсекретаря генсовета ЕР Сергея Перминова, «есть ситуации, которые требуют дополнительного внимания и разбирательства, все они будут рассмотрены». «Если вдруг будут какие-то основания для признания результата не соответствующим требованиям положения о предварительном голосовании, комиссия примет самые жесткие меры», – заверил он. Громкое заявление в воскресенье сделал председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. В комментарии изданию Газета.Ru лидер коммунистов раскритиковал феминизм и назвал противоестественными партии, которые ориентируются исключительно на женщин. «Женские партии – это полная ерунда, – подчеркнул Зюганов. – Главный смысл партии – предложить идею, собрать сильную команду, прийти во власть и реализовать то, что они обещают людям. Разве женская партия способна одна что-то решить? Да это противоестественно и ненормально». «Что касается феминизма, на мой взгляд, это увлечение, которое ничего хорошего женщинам не дает... Я не знаю, чем занимаются феминистки, больше языком болтают», – сказал Зюганов. В конце прошлой недели партия «Новые люди» презентовала инициативу, адресатами которой, по идее, должны стать избиратели-студенты. Партия выступила за введение налоговых льгот, которые подразумевают годовое освобождение работодателей от уплаты страховых и пенсионных взносов за выпускника, если это первая работа молодого специалиста и если выпускник устраивается по специальности, сообщается на официальной странице «Новых людей» в соцсети «Вконтакте». Несомненно, попытки нарушить условия праймериз «Единой России» могли быть, отметил глава координационного совета ОП по общественному контролю за выборами Максим Григорьев. «Огромное количество людей идет в праймериз, и какие-то нечистоплотные люди могли кого-то подкупить или пытаться еще как-то обойти правила», – отметил эксперт. Но, добавил он, то, что практически все сообщения о нарушениях на праймериз оказались фейками, «показывает, что внутренняя процедура праймериз организована «Единой Россией» четко, ясно, и ее практически невозможно обмануть». Решение Зюганова покритиковать феминисток было тактически вполне оправданно, заметил Григорьев. «Я думаю, никаких особых отрядов «красных феминисток», готовых голосовать за КПРФ, у нас нет. Поэтому критикуя эту группу, глава Компартии скорее пытается достаточно прагматично укрепить свои позиции среди консервативного коммунистического электората старшего возраста, который не очень хорошо принимает феминизм», – указал эксперт. «Другое дело, – добавил Григорьев, – что таким образом он отрезает определенную часть будущих возможных избирателей этой партии, потому что молодежь по-другому относится к этим вопросам. И возможно, КПРФ в будущем потеряет часть электората, но Зюганов, похоже, так далеко не заглядывает». Вполне логичной выглядит и инициатива «Новых людей», предложивших льготы работодателям, принимающим молодых специалистов, полагает эксперт. «Понятно, что «Новые люди» таким образом пытаются привлечь молодежь и предпринимателей, значительное количество которых в рядах этой партии. Но с другой стороны, непонятно, почему только молодых? Может быть, наоборот надо давать льготы работодателям, которые принимали бы на работу старшее поколение, если оно в состоянии работать? Ведь таких граждан все больше и больше, и пробиться им зачастую сложнее, чем молодым, – отметил Григорьев. – Мне кажется, молодежь может привлечь эпатажная форма, новый стиль, но не рассказы об изменениях налоговой системы. Но посмотрим, что из этого выйдет». Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. Названы победители праймериз «Единой России» среди одномандатников в Петербурге 31 мая 2021, 14:30 Текст: Елена Лексина

В борьбе за одномандатные округа на праймериз «Единой России» в Санкт-Петербурге победу одержали преимущественно действующие депутаты Госдумы и депутаты Заксобрания города. Однако не обошлось и без мини-сенсации в виде поражения депутата Госдумы Сергея Вострецова на одном из округов города. Список кандидатов по Восточному одномандатному избирательному округу в Санкт-Петербурге возглавил депутат Госдумы седьмого созыва, заместитель председателя комитета по контролю и регламенту Михаил Романов. Он набрал 19233 голоса. По Западному округу лидером стал депутат Заксобрания шестого созыва, заместитель председателя бюджетно-финансового комитета Александр Тетердинко, набрав 20175 голосов. Любопытно, что ему проиграл депутат Госдумы седьмого созыва Сергей Вострецов. За него проголосовало лишь 1621 избирателей. Победителем праймериз по Северному округу стал депутат Госдумы Евгений Марченко, (26731 голосов), а по Северо-Восточному округу – депутат Заксобрания Санкт-Петербурга шестого созыва Елена Рахова (19608 голосов). Праймериз по Северо-Западному округу выиграл глава администрации Приморского района Санкт-Петербурга Николай Цед, набрав 22214 голосов. Кроме того, в Центральном округе лидирует депутат Заксобрания Санкт-Петербурга шестого созыва Сергей Соловьев (20587 голосов). В Юго-Восточном – депутат Заксобрания Санкт-Петербурга последних трех созывов Любовь Егорова (20955 голосов). Лидером Южного одномандатного избирательного округа стал депутат Госдумы седьмого созыва Виталий Милонов. Он набрал 21904 голоса. Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. По предварительным данным, общая явка на предварительное голосование превысила 11 млн человек. Из них более 6 млн человек сделали свой выбор в онлайн-режиме. Еще 4,8 млн проголосовали очно. Подсчет голосов стартовал вечером 30 мая, сразу после того, как были соединены части электронного ключа шифрования блокчейна. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве. Ранее были названы победители праймериз «Единой России» среди одномандатников в Москве. Эксперт: «Единой России» стоит расширить применение технологии электронного голосования 31 мая 2021, 15:15 Современная и удобная электронная система увеличит уровень мобилизации сторонников и поможет привлечь миллионы избирателей, считает политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По мнению эксперта, ее можно использовать в рамках подготовки и обсуждения законодательных инициатив. Ставка на обновление представителей «Единой России» в парламентах разного уровня – один из приоритетов кадровой политики руководства партии, активно поддерживаемый президентом Владимиром Путиным, приводятся слова Чеснакова на сайте «Единой России». «Это очевидный ответ на запрос граждан, и поэтому сложно оценивать этот подход иначе как позитивный», – резюмировал Алексей Чеснаков. Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. По предварительным данным, общая явка на предварительное голосование превысила 11 млн человек. Из них более 6 млн человек сделали свой выбор в онлайн-режиме. Еще 4,8 млн проголосовали очно. Подсчет голосов стартовал вечером 30 мая, сразу после того, как были соединены части электронного ключа шифрования блокчейна. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве. Списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, утвердят на Съезде 19 июня в Москве. Медведев назвал потраченную на программу маткапитала сумму 31 мая 2021, 16:18 Текст: Ксения Панькова

Количество сертификатов на получение материнского капитала, выданных за время действия программы, составляет 12 млн, на эти цели потрачено около 3 трлн рублей, сообщил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. «За время действия программы выдано 12 млн сертификатов на материнский капитал. Это составляет сумму почти в 3 трлн рублей, это очень большие для нашего государства деньги», – сказал он на форуме «Большой семейный совет», передает ТАСС. По данным Медведева, 9 млн семей уже распорядились средствами материнского капитала. Лидер единороссов напомнил, что потратить средства программы можно на разные цели: от улучшения жилищных условий до оплаты обучения. «Сейчас по инициативе нашей партии прорабатывается вопрос о новых направлениях использования этих средств», – сообщил он, предложив обсудить эти предложения на нынешнем форуме. Председатель «Единой России» отметил, что программа материнского капитала была утверждена в 2006 году, а с 2020 года средства выплачиваются и семьям, в которых родился или усыновлен первый ребенок. В 2021 году такие семьи получат 485 тыс. рублей, а в случае рождения или усыновления второго ребенка и последующих детей размер выплаты составляет 640 тыс. рублей. «Идет постоянная модификация этого института», – указал Медведев. В начале марта в России упростили правила использования маткапитала. Напомним, в марте 2020 года Путин подписал закон, расширяющий программу материнского капитала. Теперь выплаты могут получить семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, они получат 466 тыс. 617 рублей. Победитель праймериз «ЕР» в Архангельской области объяснил причины своего успеха 31 мая 2021, 18:05 Текст: Наталья Макарова

«Моим соперником был действующий депутат Госдумы Дмитрий Юрков. Борьба была трудной, но мне удалось победить», – сказал газете ВЗГЛЯД победитель праймериз «Единой России» в Архангельской области. «В среднем по стране в каждом одномандатном округе выдвигалось в среднем 13 человек. В моем округе также была высокая конкуренция. Поэтому успех потребовал очень много усилий», – рассказал участвовавший в качестве кандидата в предварительно голосовании правящей партии главный технический руководитель по специальным проектам и вооружению АО «ПО «Севмаш», победитель конкурса «Лидеры России» Александр Спиридонов. «За последние две-три недели я провел более 70 встреч с отдельными избирателями и с целыми коллективами. В общей сложности – это было почти четыре тысячи человек: руководители учебных заведений, учреждений культуры, администрации, коллективы заводов, в том числе оборонных. Я ездил в районы, общался с там с местными жителями, узнавал их проблемы. Очевидно же: если меня выберут в Госдуму, то мне необходимо будет решать конкретные задачи, которые стоят перед нашим регионом. Для этого надо хорошо понимать специфику и проблемы каждого района», – подчеркнул Спиридонов. «Явка на голосовании в среднем по России оказалась очень высокой. Около 11 млн жителей России приняли участие в праймериз в качестве выборщиков – это порядка 10 % от голосующих в нашей стране. Очень хороший показатель», – считает собеседник. Вероятно, столь высокая явка вызвана тем, что условия участия в праймериз были максимально демократичными, полагает собеседник. «Любой гражданин нашей страны мог воспользоваться правом голоса, выступить в роли выборщика. Кроме того, в роли кандидата также мог выступить кто угодно: не только те, кто состоит в партии, но и просто сторонники «Единой России», и беспартийные, как я. Очень хорошо, что появилась такая открытая площадка, на которой можно заявить о себе. Это здорово!», – подчеркнул Спиридонов. Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило 24-30 мая по всей стране в электронном формате, а в ряде регионов – еще и очно. По предварительным данным, общая явка на праймериз превысила 11 млн человек. Из них более 6 млн человек сделали свой выбор в онлайн-режиме. Еще 4,8 млн проголосовали очно. Подсчет голосов стартовал вечером 30 мая, окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов на выборах в Госдуму утвердят на съезде «Единой России» 19 июня. Ранее стали известны победители праймериз «ЕР» среди одномандатников в Москве и Петербурге. «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Политолог Павел Данилин отметил, что «больше 11 млн проголосовавших на праймериз «Единой России» – это свидетельство высокой активности избирателей и хорошей мобилизации, которую провели кандидаты».