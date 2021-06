В Госдуму внесли разрешающий вводить санкции против всех иностранцев законопроект Путин назвал серьезной школой для политиков праймериз «Единой России» Путин: В депутатском корпусе нужны люди от земли 2 июня 2021, 17:12 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин рассказал во время встречи с победителями праймериз «Единой России», какие люди нужны в депутатском корпусе обновленной Госдумы. «В депутатском корпусе нужны люди от земли, которые чувствуют, чем живет страна, чувствуют, перед какими вызовами она стоит, и понимают, как решить задачи, которые перед Россией стоят», – сказал он во время общения с победителями праймериз ЕР. Об этом сообщает РИА «Новости». Праймериз этого года стали самым массовым предварительным голосованием в истории партийной жизни страны. Почти вдвое с 2016 г. возрос средний конкурс на место (по одномандатным округам) и составил 13 человек на место (7 человек – в 2016 г). Партия открыла свои двери для всех желающих, кто отвечал простым требованиям: отсутствие судимости, членства в другой партии и счетов или недвижимости за границей. Большинство участников – 52% были беспартийные кандидаты. Больше 100 действующих депутатов ГД от «Единой России» не стали участвовать в предварительном. Грядет обновление Госдумы, как минимум, почти на треть. Образ кандидата в значительной степени изменился. Более трети участников – молодые, активные, неравнодушные к происходящему в стране граждане. Более 35% кандидатов – молодые люди до 35 лет. Почти половина (48% от зарегистрированных) общественники и волонтеры В этом году количество нарушений в ходе праймериз в сравнении с 2016 годом снизилось в разы, хотя в 2016 г. голосование шло один день, а в этом году – неделю. «Единая Россия» пристально следила за чистотой процедуры предварительного голосования. Уникальный проект по цифровому голосованию дал возможность открыто наблюдать за всеми процессами и мгновенно на них реагировать. Любая информация о предположительных нарушениях проверялась оперативным штабом. Большинство сообщений оказались провокациями, попытками дискредитировать предварительное голосование. Такие ситуации были ожидаемы с учетом масштаба участников и жесткой политической борьбы. Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. По предварительным данным, общая явка на предварительное голосование превысила 11 млн человек. Из них более 6 млн человек сделали свой выбор в онлайн-режиме. Еще 4,8 млн проголосовали очно. Подсчет голосов стартовал вечером 30 мая, сразу после того, как были соединены части электронного ключа шифрования блокчейна. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве.

Байден объяснил цели встречи с Путиным 1 июня 2021, 21:21

Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Текст: Елена Мирошниченко

Президенту США Джозефу Байдену необходима встреча с Владимиром Путиным, чтобы разобраться в истинных намерениях России, заявила на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. «Саммит – это не подарок России, а возможность отстаивать американские интересы. Там предстоит много работы», – цитирует ее НТВ. Она также уточнила, что встреча двух лидеров – «это наиболее эффективный способ понять планы и намерения России». Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что ряд сигналов, которые Москва озвучит Вашингтону в ближайшие дни, будут для США некомфортны. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что подготовка к саммиту продолжается, однако Москва не намерена «стерилизовать» повестку перед этой встречей. Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи. В «Единой России» началась процедура подведения итогов праймериз 30 мая 2021, 22:25 Текст: Антон Никитин

Предварительное голосование, которое провела «Единая Россия», стало самым масштабным, в нем приняли участие более 11 млн человек, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. «Единая Россия» в воскресенье провела процедуру соединения электронного ключа шифрования блокчейна предварительного голосования (так называемых праймериз) по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы. После соединения частей ключа партия начинает подводить итоги праймериз, которые в онлайн-режиме проходили с 24 по 30 мая, а в очном формате – 30 мая, передает ТАСС. В процедуре соединения частей ключа принимает участие председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Закрытый электронный ключ к результатам предварительного голосования был сгенерирован 23 мая и разделен на четыре части, их получили председатель федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатор Александр Карелин, член Общественной палаты Московской области Олег Сирота, член президиума генсовета партии, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и специалист в области искусственного интеллекта Игорь Ашманов. После соединения частей электронного ключа шифрования сам блокчейн публикуется на сайте pg.er.ru, с этого момента начинается подсчет голосов, за которым могут наблюдать все желающие в режиме реального времени. Кроме того, как пояснили в партии, любой избиратель сможет проверить свой бюллетень с помощью индивидуального электронного ключа, который недоступен организаторам процедуры. Как отметил председатель партии Дмитрий Медведев, «уже сейчас можно с уверенностью сказать, что это самое масштабное предварительное голосование за историю праймериз, которые проводила «Единая Россия». По его данным, «более 11 млн человек приняли участие в голосовании». Он отметил, что вскоре все данные будут тщательно обработаны и количество принявших участие в предварительном голосовании будет уточнено. «Если эта цифра останется, то это более 10% от общего числа избирателей в нашей стране, это не просто 11 млн человек, а очень репрезентативная выборка и очень серьезный экзамен для всех, кто от партии пойдет для участия в выборах и в Государственную думу и в другие органы законодательной власти», – подчеркнул председатель «Единой России». Он поблагодарил всех, кто обеспечивал предварительное голосование. «В период пандемии это был непростой выбор и непростые организационные процессы. Система выдержала, она прошла проверку на прочность, в том числе хакерские атаки, но самое главное – она позволила проголосовать огромному количеству избирателей», – заявил Медведев. Он также поблагодарил всех, кто принял участие в предварительной голосовании. По мнению председателя партии, «это действительно часть большого политического процесса, часть демократических процедур». Медведев напомнил, что «Единая Россия – единственная партия, которая использует предварительное голосование. «Это очень важная часть демократической процедуры выборов, поскольку уже сейчас люди, которые будут принимать участие в голосовании, могут послушать потенциальных кандидатов, сделать определенные выводы об их позиции, о программной установке, с которой они идут на выборы, о достоинствах и недостатках тех или иных кандидатов, их выступлений, их позиций», – пояснил председатель партии. На его взгляд, «это позволяет провести процедуру максимально демократично». Медведев констатировал рост интереса к участию в выборах среди потенциальных кандидатов. Конкурс на праймериз «Единой России» составил в среднем 13 человек на место, что больше, чем на предыдущих праймериз. «Общее количество кандидатов, которые заявились для участия в предварительном голосовании было 7,5 тыс. Но в результате подведения результатов их осталось 5,5 тыс. Это означает, что у нас приблизительно конкурс на одно место составил 13 человек. Это больше, чем было в предыдущие периоды в предыдущем предварительном голосовании», – сказал Медведев, отметив, что это означает наличие огромного интереса к участию в выборах. По словам политика, кандидаты от «Единой России» добросовестно соревновались в том, чтобы донести свою позицию наиболее четко и адекватно. Он добавил, что пандемия здесь наложила свой отпечаток. Поэтому дебаты, которые раньше проводились очно, теперь в некоторых случаях прошли очно, зачастую на открытом воздухе, а также в ряде случаев позиции заявлялись через интернет и СМИ. «В любом случае я уверен, что абсолютное большинство наших кандидатов эту позицию донесли и именно это предопределили в конечном счете тот выбор, который сделали наши граждане», – заключил Медведев, поблагодарив всех участников праймериз. Медведев напомнил участникам праймериз об ответственности перед избирателями. «Вы уже находитесь в режиме исполнения тех обязательств, обещаний, которые вы давали в ходе общения с избирателями», – сказал он, добавив, что эти инициативы, по сути, являются частью всей предвыборной программы «Единой России». Он обратил внимание на что, что обработка электронных бюллетеней уже началась и скоро будут результаты. Ранее в партии сообщили, что счетные участки для предварительного голосования партии «Единая Россия» открылись в 42 субъектах России, все участки прошли санитарную обработку перед открытием. Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Лукашенко рассказал о содержимом своего чемоданчика на встрече с Путиным 1 июня 2021, 13:19 Текст: Елизавета Булкина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встречу с российским лидером Владимиром Путиным привез материалы белорусских спецслужб о ситуации вокруг Союзного государства и Китая. По словам главы республики, его встречу с Путиным в Сочи начали обсуждать с возможного содержимого черного чемодана, который он с собой принес. «Если бы мы в открытый эфир выложили все документы этого чемоданчика, то, наверное, много было бы разговоров и было бы, что обсуждать», – передает слова Лукашенко «БелТА». Глава республики уточнил, что в дипломате находились аналитические материалы, подготовленные белорусскими спецслужбами. Главы государств взяли за практику обмениваться подобной информацией, если она касается одной из сторон. «О ситуации вокруг Беларуси и России, в целом Союзного государства, о том, каковы сегодня отношения Америки, Европейского союза и других к Китайской Народной Республике, и много других схожих материалов. Это очень большая работа наших ведомств, прежде всего специальных служб, аналитика, с которой я хотел познакомить президента Путина», – пояснил Лукашенко. Напомним, на переговорах в Сочи президенты России и Белоруссии согласовали вопрос о перечислении республике 500 млн долларов второго транша госкредита с российской стороны. Также Лукашенко детально проинформировал российского коллегу Владимира Путина о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair. Кроме того, Путин поручил МИД России внимательно отслеживать судьбу задержанной в Белоруссии российской гражданки Софьи Сапеги. В США предрекли Путину «победу» на встрече с Байденом 1 июня 2021, 11:01

Фото: Kremlin Pool,CNP/AdMedia/

Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Президент США Джо Байден своими действиями уступил российскому коллеге Владимиру Путину еще до саммита, считает обозреватель журнала The American Spectator и бывший заместитель министра обороны Соединенных Штатов Джед Баббин. Баббин считает, что отношения между странами и так стабильны, и если цель саммита заключается в восстановлении той самой «предсказуемости и стабильности», то он не имеет никакого смысла, передает РИА «Новости». В связи с этим Байден мог бы поднять вопрос о недавнем инциденте с самолетом Ryanair в Минске, но, как отмечает обозреватель, американский лидер, скорее всего, лишь вскользь коснется этой темы. Он слишком ценит предсказуемость и предпочтет обсудить климат, торговлю и прочие подобные вопросы. Автор также подчеркивает, что президент США уступил российскому коллеге еще до саммита. В частности, Байден отказался от введенных его предшественником Дональдом Трампа санкций против «Северного потока – 2». «Несоответствие между закрытием в США трубопровода Keystone XL, которое привело к ликвидации нескольких тысяч рабочих мест, и облегчением русским строительства «Северного потока – 2», очевидно не имеет значения для Байдена», – пишет он. Кроме того, автор отметил необходимость обсуждения вопроса безопасности в киберпространстве на июньском саммите, напомнив о недавней атаке на Агентство США по международному развитию (USAID). «Администрация Байдена преуменьшила ее серьезность, заявив, что такое часто происходит в кибермире. Так оно, видимо, и будет в будущем», – размышляет обозреватель. Также он призвал американского президента отправить военное снаряжение на Украину. Однако, на его взгляд, обещанная «непоколебимая поддержка» Киеву со стороны Вашингтона проявляется только на словах. Баббин заключил, что Москва берет все, что может взять от Вашингтона, и ей за это ничего не будет. И то же самое следует ожидать от предстоящей встречи в Женеве. Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Бывшая солистка «Тату» Юлия Волкова проиграла праймериз «Единой России» 31 мая 2021, 22:01

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывшая солистка музыкальной группы «Тату» Юлия Волкова проиграла на предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму от Ивановской области, сообщил секретарь регионального отделения «Единой России» по Ивановской области Сергей Низов. «По предварительным данным онлайн-голосования, Волкова не прошла. Она достаточно серьезно отстает», – цитирует его ТАСС. Уточняется, что в регионе действовала смешанная система проведения праймериз: избиратели могли сделать свой выбор как онлайн, так и на счетных участках. В тройке лидеров предварительного голосования президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе, действующий депутат Госдумы Юрий Валентинович Смирнов и глава города Иваново Владимир Шарыпов. Ранее бывшая участница группы «Тату» Юлия Волкова, решившая участвовать в праймериз «Единой России» на выборах в Госдуму от Ивановской области, опубликовала предвыборный видеоролик, в котором обосновала мотивы своего участия в выборах именно в Ивановской области. Ивановский региональный оргкомитет предварительного голосования «Единой России» ранее зарегистрировал экс-солистку группы «Тату» Юлию Волкову для участия предварительном голосовании перед выборами в Госдуму. Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило 24-30 мая по всей стране в электронном формате, а в ряде регионов – еще и очно. По предварительным данным, общая явка на праймериз превысила 11 млн человек. Из них более 6 млн человек сделали свой выбор в онлайн-режиме. Еще 4,8 млн проголосовали очно. Подсчет голосов стартовал вечером 30 мая, окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов на выборах в Госдуму утвердят на съезде «Единой России» 19 июня. Ранее стали известны победители праймериз «ЕР» среди одномандатников в Москве и Петербурге. «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Путин поделился воспоминаниями о маме 1 июня 2021, 15:41 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с многодетными семьями рассказал, что его мама работала нянечкой в больницах и ночным сторожем, чтобы днем ухаживать за маленьким сыном. В семье Каньшиных из Благовещенска, с которыми президент пообщался на встрече в режиме видеосвязи, девять детей. Мама Ольга работает уборщицей. Глава государства предположил, что она сделала это, чтобы «ухаживать за детишками, высвобождать время», передает ТАСС. «У меня в свое время мама тоже вынуждена была заниматься самой простой работой, нянечкой в больницах работала, ночным сторожем, только чтобы со мной сидеть», – поделился семейными воспоминаниями президент. Путин отметил, что воспитание детей в больших семьях требует серьезных усилий, много времени и большой душевной отдачи, сердечного тепла. В то же время он согласился, что «ребенок в семье – это праздник». «У вас у всех много детей, и это большой праздник», – сказал глава государства, поздравив участников встречи с Днем защиты детей и пожелав им счастья, благополучия и здоровья. Ранее Путин рассказывал, что в детстве их семья жила скромно, варили щи, котлеты делали, пекли блины, а по воскресеньям и праздникам мама пекла пирожки с капустой, с мясом, с рисом и ватрушки. Путин поручил внедрить единый подход к обеспечению безопасности в школах к августу 1 июня 2021, 17:02 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин поручил внедрить к августу единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защиты российских школ. «Обеспечить внедрение единого подхода к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности в общеобразовательных организациях, в том числе исходя из численности обучающихся в этих организациях и типов населенных пунктов, в которых они располагаются», – сообщает РИА «Новости». Доклад по этому вопросу глава государства ожидает до 1 августа, а затем раз в полгода. Ранее сообщалось, что Путин поручил правительству внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности учебных заведений. Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Путин заявил, что решения по усилению контроля за оборотом оружия в России должны быть жесткими, должна быть ответственность тех, кто выдает лицензии. Выборы-2021: «Единая Россия» провела праймериз, КПРФ выдвигает в Госдуму скандального кандидата 1 июня 2021, 08:40 Текст: Андрей Самохин

Праймериз «Единой России» стали самыми массовыми за всю историю партийной системы страны. В Закcобрании Свердловской области сразу четыре депутата из оппозиции решили перейти в правящую партию. В Иркутской области коммунистов на выборы в Госдуму поведет скандально известный экс-губернатор Сергей Левченко. В «Единой России» подвели первые итоги праймериз. По предварительным данным, в них участвовало более 11 млн россиян. Как сообщил председатель оргкомитета праймериз, сенатор Александр Карелин, в целом проголосовало на 1,5 млн больше, чем на прошлых праймериз в 2016 году. Число кандидатов превысило 7,5 тысяч. При этом в ряде регионов победителями стали люди, которые ранее не участвовали в политической жизни, добавил Карелин. В Свердловской области на праймериз правящей партии выдвинулась группа депутатов Закcобрания, ранее входивших в оппозиционные фракции. Это Михаил Зубарев (ЛДПР), Евгений Зяблицев (Партия пенсионеров), Виктор Маслаков («Справедливая Россия») и Вячеслав Вегнер (КПРФ). При регистрации на праймериз «ЕР» они позиционировали себя как «сторонники партии» или «беспартийные». В результате все четверо заняли первые места в своих округах. В сентябре вместе с выборами в Госдуму в Свердловской области состоятся и выборы нового состава Заксобрания. Иркутский обком КПРФ сформировал свой список кандидатов на выборы в Госдуму, сообщил «Федерал-пресс». Возглавит список экс-губернатор, первый секретарь обкома Сергей Левченко. Также стали известны имена кандидатов по одномандатным округам. От Иркутского округа выдвинут действующий депутат Госдумы Михаил Щапов. В Шелеховском округе за мандат депутата поборется бывший мэр Иркутска Виктор Кондрашов. «Праймериз единороссы провели свободно, честно, с минимальным количеством скандалов», – считает профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев. Скандалы, по его мнению, обычно устраивают проигравшие на голосовании «депутаты-старики», – те, кто мечтал сидеть в парламенте пожизненно, забыв о том, что «порядком надоели избирателям». Политолог обратил внимание на то, что среди победителей предварительного голосования много новых лиц: это добровольцы, деятели Народного фронта, участники конкурса «Лидеры России». «Кроме того, в ход праймериз множество людей в стране протестировали новую для себя форму электронного голосования. Избиратели с этим справились. Посрамлены скептики, утверждавшие, что граждане не рискнут голосовать через портал «Госуслуги». Новые формы голосования станут теперь более популярны», – уверен политолог. – «Как мы могли наблюдать, результаты голосования появились лишь после того, как члены общественного совета соединили ключи блокчейна. Так что повлиять на результаты невозможно. Прозрачность процедуры лишний раз убедила граждан в безопасности и защищенности электронного голосования». Как считает директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, эпизод в Свердловской области, где депутаты сразу четырех оппозиционных партий решили перейти в «ЕР», говорит о том, что перспективные политики считают именно эту партию «наиболее полезной для реализации своих планов». «Победа в своих округах доказывает, что этот план сработал. Их переход был нормально оценен избирателями, – считает политолог. – Вероятно, эти политики не совсем чужды своему электорату и жители Свердловской области голосовали прежде всего за них персонально». Подобные переходы среди политиков случаются нередко, напомнил Григорьев. «Наверное, их собственные парторганизации не соответствовали амбициям и планам этих политиков, а региональное отделение «Единой России» оказалось более привлекательным. При этом для самих свердловских единороссов эти будущие однопартийцы тоже оказались приемлемыми фигурами», – отметил Григорьев. «Выдвижение экс-губернатора Сергея Левченко с его немалым негативным шлейфом во главе списка КПРФ по Иркутской области, свидетельствует лишь о том, что никого лучшего коммунисты там просто не нашли. Скамейка запасных» у них явно мала», – считает эксперт. «Возможно, это решение даже повышает шансы КПРФ в этом регионе. Другое дело, на какой уровень повышает? Мне кажется, по сравнению с остальными партиями повышение окажется небольшим, – полагает Григорьев. – По большому счету, имя Левченко во главе списка не даст КПРФ серьезных дополнительных процентов в Иркутской области на осенних выборах». Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. Кремль прокомментировал сверхприбыли металлургов 31 мая 2021, 13:14 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин в курсе ситуации с дополнительными прибылями российских металлургов, правительство этим сейчас занимается, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Да, президент знает, действительно, цены были очень высокие, действительно, образовались дополнительные прибыли. Президенту об этом известно. Правительство, как следует из слов первого вице-премьера, занимается этим вопросом, собственно, вместе с участниками бизнеса», – цитирует РИА «Новости» Пескова. По его словам, вряд ли стоит искать виновных в ситуации со сверхприбылями российских металлургов, поскольку это экономическая жизнь. Представитель Кремля отметил, что бизнес зарабатывает деньги, а государство получает налоги, поэтому в случае возникновения какой-либо диспропорции государство её выравнивает. Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью РБК сообщил, что российские металлурги в 2020 году получили сверхдоходы в размере порядка 100 млрд рублей и «нахлобучили» государство в части госкапвложений и гособоронзаказа. По его словам, эти средства компании должны вернуть в бюджет в виде налогов. Белоусов указал, что не поддерживает введение гибкой экспортной пошлины на металлургическую продукцию по аналогии с «зерновым демпфером». Эксперт: «Единая Россия» оперативно пресекла фейки о предварительном голосовании 30 мая 2021, 18:20

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Текст: Михаил Мошкин,

Анастасия Куликова

«Мы можем наблюдать рост вбросов ложной информации во время выборов. От кампании к кампании их количество растет. В этот раз фейки были направлены на праймериз «Единой России», – констатировал член Общественной палаты Максим Григорьев, комментируя сообщения о том, что Роскомнадзор заблокировал фальшивый сайт, который выдавали за портал предварительного голосования ЕР. «Разного рода попытки дезинформации – это часть политической борьбы против «Единой России». Борьба эта напрямую координируется из-за рубежа – никто это не скрывает. В частности, система, которую пытался выстраивать блогер Алексей Навальный, была прямо построена на борьбу с ЕР. Конечно, в этом плане использовались самые грязные методы. В том числе и ситуация с тем, что был создан клон сайта предварительного голосования», – считает член Общественной палаты (ОП) Максим Григорьев, глава координационного совета ОП по общественному контролю за выборами. Примеров попыток фейковых вбросов во время праймериз – предварительного голосования «Единой России» – было довольно много, констатировал собеседник. «В частности, появлялись сообщения о том, что сотрудников некоторых предприятий якобы принуждают принять участие в голосовании. Появлялись даже видео, якобы подтверждающие это, – отметил Григорьев. – Используются те же самые методы, которые мы в нашем совете по общественному контролю за голосованием ранее фиксировали на выборах различного уровня». «Нет никаких сомнений, что этим занимаются ровно те люди, которые на протяжении нескольких лет дискредитируют потоком фейков выборы в регионах. Якобы фиксируются подвозы, а потом выясняется, что такого населенного пункта не существует, что использовано старое видео. Многие люди не проверяют информацию в интернете и могут поверить», – указал собеседник. Но, отметил эксперт, также очевидно, что оперативный штаб по проведению праймериз смог, проверяя информацию, сразу отсекать подобные вбросы. Ранее стало известно, что Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт предварительного голосования «Единой России». Уточняется, что информация на этом сайте вводила в заблуждение и избирателей, и кандидатов. При этом, по словам руководителя IT-проектов «Единой России» Вячеслава Сатеева, сам фейковый ресурс не использовался для сбора данных его посетителей, однако такая угроза была. Кроме того, в Сети распространилось видео, из которого следует, что директор якобы принуждает учителей голосовать на праймериз «Единой России». В сообщении к видео говорится, что действие происходит в Ростове в гимназии им. Кекина. Однако в комментариях пользователи отмечают, что всплывшей видеозаписи больше двух лет. Напомним, в минувший понедельник «Единая Россия» начала праймериз по отбору кандидатов на сентябрьские выборы в Госдуму, а также региональные и муниципальные органы власти. Участие в нем является обязательным условием для включения в список кандидатов партии на выборах всех уровней. Голосование финишировало в воскресенье, его итоги подведут во вторник, 1 июня. В женевских отелях перед саммитом Россия – США раскупили все номера 31 мая 2021, 08:34 Текст: Дмитрий Зубарев

В женевских гостиницах, где 16 июня может состояться саммит Россия – США, раскуплены все номера с 11 по 18 июня, однако визуально ничего не говорит о подготовке к встрече на высшем уровне, сообщают СМИ. По данным швейцарских СМИ, первая встреча президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена пройдет в женевской гостинице Intercontinental, где в 1985 году проводили переговоры Рональд Рейган и Михаил Горбачев. Официально ни одна из сторон пока не подтвердила и не опровергла эти слухи. «Мы не можем давать никаких комментариев на этот счет», – заявила корреспонденту РИА «Новости» сотрудница гостиницы на просьбу подтвердить, что номер в отеле невозможно забронировать с 11 по 18 июня. Девушка также отказалась как-либо комментировать слухи о том, что именно в Intercontinental пройдет саммит. За прошедшие дни корреспондент несколько раз заглядывал в гостиницу, однако так и не увидел очевидных признаков подготовки крупномасштабного мероприятия. Несмотря на то, что Intercontinental уже работает после снятия властями Женевы основных ковидных ограничений, парковка перед отелем практически всегда пустая. Сам отель имеет славу женевской площадки для переговоров. Он расположен в непосредственной близости от ООН, а также постпредств России и США. Здесь в 1985 году встречались Рейган и Горбачев, а в марте 2009 года проводили свои первые переговоры госсекретарь США Хиллари Клинтон и глава МИД России Сергей Лавров, который тогда получил от своей коллеги кнопку «Перезагрузка». Здесь шли напряженные переговоры по ядерной сделке с Ираном и межсирийские переговоры под эгидой ООН. Здесь часто проводят двусторонние встречи российские и американские делегации, в том числе по вопросам разоружения. Недавно здесь встречались и секретарь Совбеза России Николай Патрушев со своим коллегой, помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Второй потенциальной гостиницей для саммита может стать Wilson Hotel, который также является излюбленным местом иностранных дипломатов и делегаций высокого и высшего уровня. Как и в Intercontinental, в Wilson Hotel невозможно забронировать номер с 11 по 18 июня. Рядом с отелем на этой неделе было замечено несколько тонированных минивэнов, однако машин с дипломатическими номерами не наблюдалось. На данный момент ни российские, ни американские источники не стали ни опровергать, ни подтверждать данные о каком-либо из мест, отметив только, что обсуждается «очень много вариантов». Напомним, президенты Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи. Байден пообещал затронуть тему нарушений прав человека на встрече с Путиным 30 мая 2021, 19:09 Текст: Евгения Шестак

Президент США Джо Байден заявил, что намерен поднять тему нарушения прав человека на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет в Женеве. «Через пару недель в Женеве я встречусь с президентом Путиным. Я ясно заявлю ему, что США не будут бездействовать, не будут давать возможность нарушать права человека», – цитирует «Интерфакс» американского лидера. Байден отметил, что обсуждал тему правозащиты и во время недавнего разговора с председателем КНР Си Цзиньпином. Напомним, президенты планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи. Политолог: Около ста депутатов Госдумы от «ЕР» не пойдут на выборы в сентябре 31 мая 2021, 23:23 Текст: Андрей Самохин,

Анастасия Куликова

«Институт предварительного голосования рассматривается в обществе как социальный лифт. Об этом говорит, в частности, количество людей, принявших в нем участие», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Оксана Гаман-Голутвина, комментируя первые итоги праймериз «Единой России». «В этом году руководство партии сделало ставку на обновление за счет привлечения людей, зарекомендовавших себя в общественной жизни. В то же время порядка ста депутатов Госдумы от «Единой России» не приняли участия в процедуре предварительного голосования, заявив тем самым о своем нежелании участвовать в выборах в сентябре», – указала президент Российской ассоциации политической науки, член-корреспондент РАН Оксана Гаман-Голутвина. Гаман-Голутвина также отметила, что конкурс в голосовании оказался чрезвычайно высоким. «На одно место претендовало от 10 до более чем 30 человек, что свидетельствует о повышенном интересе, об огромном стремлении попробовать свои силы. Если острая конкуренция разворачивается уже сейчас, на этапе праймериз, то в сентябре мы определенно увидим еще более острую борьбу. В такой ситуации невозможно ожидать, что все участники будут довольны результатами выборов», – прогнозирует Гаман-Голутвина. Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Вострецов, проигравший на праймериз в Петербурге, выступил с критикой процедуры. В интервью Закс.ру политик заявил, что не верит, что герой России, космонавт Андрей Борисенко мог проиграть депутату Госдумы Виталию Милонову, но итоги борьбы за Южный одномандатный округ завершились именно так. Сам Вострецов в Западном округе и вовсе занял только четвертое место, а победителем там стал лидер фракции «ЕР» в петербургском Заксобрании Александр Тетердинко. Недовольство Вострецова результатами предварительного голосования, вызывает удивление, отметила Гаман-Голутвина. «Напомню: космонавт Александр Борисенко, по поводу которого и жалуется Вострецов, раньше не участвовал в политике. Насколько я понимаю, сейчас довольно много людей, которые делают в политике первые шаги. Политическая конкуренция – дело крайне непростое, к этому нужно быть готовым. Кандидатам очень важно проявлять на них свои профессиональные навыки, и при этом соблюдать этические требования общества», – подытожила собеседница. Отметим, общее количество кандидатов, которые заявились для участия в предварительном голосовании составило 7,5 тысяч человек. Около 12 млн человек приняли участие в праймериз в качестве выборщиков, сообщил председатель федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатор Александр Карелин. Он отметил, что это на 1,5 млн больше, чем на прошлых праймериз в 2016 году. Кремль ответил на вопрос, возглавит ли Путин список ЕР на выборах 31 мая 2021, 12:37 Текст: Дмитрий Зубарев

Никаких решений о том, возглавит ли президент России Владимир Путин список «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму, не принималось, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Нет, никакого решения на эту тему не принималось. Если какие-то решения будут приниматься, мы, разумеется, сразу вас проинформируем», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, принято ли окончательное решение насчет того, возглавит ли Путин список ЕР на выборах. Ранее секретарь генсовета партии Андрей Турчак на президиуме генерального совета заявил, что федеральный предвыборный съезд «Единой России» пройдет 19 июня, на нем будут утверждены списки кандидатов в Госдуму. Названы победители праймериз «Единой России» среди одномандатников в Петербурге 31 мая 2021, 14:30 Текст: Елена Лексина

В борьбе за одномандатные округа на праймериз «Единой России» в Санкт-Петербурге победу одержали преимущественно действующие депутаты Госдумы и депутаты Заксобрания города. Однако не обошлось и без мини-сенсации в виде поражения депутата Госдумы Сергея Вострецова на одном из округов города. Список кандидатов по Восточному одномандатному избирательному округу в Санкт-Петербурге возглавил депутат Госдумы седьмого созыва, заместитель председателя комитета по контролю и регламенту Михаил Романов. Он набрал 19233 голоса. По Западному округу лидером стал депутат Заксобрания шестого созыва, заместитель председателя бюджетно-финансового комитета Александр Тетердинко, набрав 20175 голосов. Любопытно, что ему проиграл депутат Госдумы седьмого созыва Сергей Вострецов. За него проголосовало лишь 1621 избирателей. Победителем праймериз по Северному округу стал депутат Госдумы Евгений Марченко, (26731 голосов), а по Северо-Восточному округу – депутат Заксобрания Санкт-Петербурга шестого созыва Елена Рахова (19608 голосов). Праймериз по Северо-Западному округу выиграл глава администрации Приморского района Санкт-Петербурга Николай Цед, набрав 22214 голосов. Кроме того, в Центральном округе лидирует депутат Заксобрания Санкт-Петербурга шестого созыва Сергей Соловьев (20587 голосов). В Юго-Восточном – депутат Заксобрания Санкт-Петербурга последних трех созывов Любовь Егорова (20955 голосов). Лидером Южного одномандатного избирательного округа стал депутат Госдумы седьмого созыва Виталий Милонов. Он набрал 21904 голоса. Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. По предварительным данным, общая явка на предварительное голосование превысила 11 млн человек. Из них более 6 млн человек сделали свой выбор в онлайн-режиме. Еще 4,8 млн проголосовали очно. Подсчет голосов стартовал вечером 30 мая, сразу после того, как были соединены части электронного ключа шифрования блокчейна. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве. Ранее были названы победители праймериз «Единой России» среди одномандатников в Москве.