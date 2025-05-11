Установлены хозяева напавших на мужчину бойцовских собак в Свердловской области

Tекст: Антон Антонов

Стаффордширский терьер и шарпей принадлежат супругам, оба из которых ранее были судимы. Мужчина привлекался к ответственности за грабеж, причинение тяжкого вреда здоровью, кражу и организацию притонов, а женщина имеет судимость за причинение тяжкого вреда здоровью, передает РИА «Новости».

Потерпевший получил множественные укусы и серьезные травмы, после чего был госпитализирован и проходит лечение в травматологическом отделении городской больницы.

Супруги сейчас находятся в отделе полиции, где дают объяснения по факту конфликта, решается вопрос о мере пресечения. По одной из версий, конфликт начался в магазине, а завершился на улице, причиной происшествия могло стать чрезмерное употребление алкоголя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы предложили запретить выгул опасных пород собак детям и людям в состоянии алкогольного опьянения. Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения ротвейлера на двенадцатилетнего мальчика в Таганроге.