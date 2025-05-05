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Глава СК поручил завести дело после нападения собаки на ребенка
СК России возбудил уголовное дело из-за нападения ротвейлера на ребенка в Таганроге
После того как в Таганроге ротвейлер напал на двенадцатилетнего мальчика, которому понадобилась операция, Следственный комитет инициировал уголовное дело.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения собаки на ребенка в Таганроге Ростовской области, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что ротвейлер выскочил за пределы частного участка и укусил двенадцатилетнего мальчика за предплечье. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где ему потребовалась операция.
В сообщениях в социальных сетях сообщается, что агрессивная собака неоднократно находилась на самовыгуле, нападала на домашних животных и проявляла агрессию к жителям, что вызывало у людей опасения за свою безопасность.
В Следственном комитете сообщили: «Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по информации о нападении собаки на ребенка в городе Таганроге Ростовской области». В настоящее время ростовские следователи проводят процессуальную проверку, исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.
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