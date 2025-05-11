Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.2 комментария
Путин завершил четырехдневную серию международных встреч
Президент России Владимир Путин завершил четырехдневную серию международных встреч, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Путин провел 17 полноформатных переговоров с зарубежными лидерами и представителями делегаций, сообщают информационные агентства.
«Да завершились, все (встречи) завершились», – приводит слова Ушакова ТАСС.
Так, в субботу Путин провел переговоры с руководителями Вьетнама, Зимбабве, Палестины, Буркина-Фасо, Абхазии, Южной Осетии, а также с командующим Ливийской национальной армией.
Помимо полноформатных переговоров с зарубежными лидерами и представителями делегаций за эти четыре дня Путин провел ряд встреч «на ногах», передает РИА «Новости».
При этом в ближайшее время ожидается пресс-подход президента России.
Напомним, 9 мая Путин провел за общением с высокопоставленными иностранными гостями свыше 14 часов.