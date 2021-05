Маск в эфире сатирического шоу заявил о синдроме Аспергера у себя

В Британии призвали США отойти от границ России

Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали американского президента Джо Байдена за попытки развязать «никому не нужную» войну с Россией из-за Украины и призвали США заняться своими делами и перестать окружать РФ со всех сторон.

Многие из читателей британского таблоида сомневаются в самой способности Байдена решать вопросы с Россией, сообщает «ИноСМИ».

«В последний раз, когда Джо и Барак Обама были у власти, они ничего с Россией не сделали. И я здорово сомневаюсь, что Джо сделает что-нибудь на этот раз», – написал читатель под ником So tired of this.

«Мы стремительно шагаем к новой, никому не нужной войне…Было бы мудро пригласить Россию в НАТО, чтобы избежать конфликта», – считает AAK123.

Другие пользователи призвали США заняться своими делами и перестать окружать Россию со всех сторон, если они хотят «пожить еще немного».

«У США своих хлопот полон рот…Мы – Рим эпохи распада», – заявил dc co.

Нашлись и те, кто призвал Байдена провести дебаты с Путиным без использования наушников и суфлеров.

«Путин умеет отвечать на вопросы часами. Интересно, сдюжит ли Байден хотя бы парочку», – написал Tommy.

«У Байдена все конференции по заранее разыгранному сценарию. А Путин дважды в год общается с народом – без домашних заготовок. Вот, собственно, и все, что надо знать», – подчеркнул Casaloco.

Пользователь под ником Daveyboy17 допустил, что президент США может начать вторжение на Аляску, потому что думает, «что там до сих пор русские».

«Русские одолели Наполеона и Гитлера, и я не сомневаюсь, что они справятся с кучкой гендерфлюидных вояк с косичками», – отметил Moonmad.

«Америка не сдержит даже Иран – даже не надейтесь. А если попытается, за него вступится Китай, а за ним и Россия. США разорены и разбрасываются ресурсами», – считает Darren.

Напомним, 21 апреля президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предостерег все страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией, подчеркнув, что «организаторы любых провокаций против России пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели». Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков разъяснил, что в Кремле считают «красными линиями» в отношениях между Москвой и Западом.

Глава МИД Сергей Лавров в свою очередь предупредил о готовности Москвы реагировать на любые попытки США пересечь «красные линии», а также подтвердил готовность России жить в условиях холодной войны. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в комментарии газете ВЗГЛЯД, раскрыл смысл «жестких сигналов» Западу в послании Путина.