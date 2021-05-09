Маск в эфире сатирического шоу заявил о синдроме Аспергера у себя

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выступил в роли ведущего комедийной телепередачи Saturday Night Live на NBC.

Маск заявил, что для него «честь стать ведущим Saturday Night Live», и назвал свое выступление историческим, так как он является «первым ведущим SNL с (синдромом) Аспергера». «По крайней мере первым, кто в этом признался», – приводит его слова ТАСС.

Маск пошутил про то, что в Twitter часто излагает неоднозначные мысли, но «так уж работает» его мозг. Он сказал, что «переизобрел электроавтомобили и отправляет людей на Марс на космическом корабле». «Вы правда думали, что я при этом буду обычным спокойным парнем?» – спросил он. Маск также принял участие в нескольких скетчах.

Синдром Аспергера является расстройством аутистического спектра и характеризуется, в частности, трудностями социализации и стереотипным поведением.

В 2018 году Маск, предположительно, курил марихуану в эфире комедийного шоу на YouTube. Неизвестно, была ли это действительно марихуана. Сам Маск утверждал, что затяжка на него не подействовала.