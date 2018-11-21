НАСА объявило проверку в SpaceX и Boeing из-за курения Маском марихуаны

Руководство НАСА решило организовать проверку безопасности в компаниях SpaceX и Boeing после того, как глава SpaceX Илон Маск предположительно покурил марихуану в эфире комедийного шоу, пишет Washington Post со ссылкой на источники.

Обе компании заключили контракт с НАСА на строительство пилотируемых космических кораблей, которые должны будут доставить астронавтов на МКС, передает РИА «Новости».

Три официальных источника подтвердили, что причиной проверки стало поведение Маска. Его курение в эфире вызвало возмущение руководства НАСА и привело к желанию агентства внимательнее присмотреться к культуре компаний.

В начале октября основатель компаний Tesla и SpaceX затянулся «косяком» в эфире комедийного шоу на YouTube. Впрочем, неизвестно, была ли это действительно марихуана. Сам Маск утверждал, что затяжка на него не подействовала. После этого в СМИ появились сообщения о том, что ВВС США рассматривают возможность лишить Маска его секретного допуска.

В начале ноября Илон Маск назвал 2018 год худшим в своей жизни.