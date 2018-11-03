Илон Маск пожаловался на худший год в жизни

Американский бизнесмен и основатель компании Tesla Илон Маск назвал 2018 год худшим в своей жизни.

«Это было ужасно. Честно говоря, за этот год я будто постарел на пять лет. Худший год в моей карьере. Безумно болезненный», – цитирует РИА «Новости» интервью Маска порталу Recode.

Он рассказал, что были периоды, когда он работал по 120 часов в неделю – спал пару часов, работал, спал и снова работал.

«Работая столько, ты слетаешь с катушек. Сейчас я работаю 80 – 90 часов в неделю. Это еще куда ни шло», – сказал он.

Ранее бизнесмен признавал, что у компании, возможно, были слишком амбициозные планы при разработке Model X. Так, интерьер бюджетной Model 3 был упрощен, чтобы сократить время производства автомобиля.

На прошлой неделе ФБР начала проверку компании Tesla, выясняя, не дезинформировала ли она инвесторов, сообщают источники. Напомним, по решению суда Нью-Йорка Маск, которого заподозрили в биржевых махинациях, был уволен из компании Tesla.

Ранее Илон Маск заявлял, что 10 декабря откроется скоростной подземный туннель под Лос-Анджелесом.