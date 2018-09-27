Даже если обвинения Илона Маска в мошенничестве с ценными бумагами не подтвердятся, он все равно, скорее всего, потеряет свою компанию Tesla как руководитель. Уже не так важно, что стало причиной манипуляций с акциями – жажда наживы или марихуана. Инвесторы не верят основателю Tesla и ищут способы выйти из автомобильного бизнеса с наименьшими потерями. Выживет ли без столь харизматичного основателя его «голливудский» проект?

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила о подаче судебного иска против главы Tesla в четверг, 27 сентября, после закрытия фондового рынка США. Илона Маска обвиняют в мошенничестве, а именно в том, что он своими ложными постами в Twitter ввел инвесторов в заблуждение.

Речь идет о записи Маска 7 августа 2018 года в Twitter, где у него 22 млн подписчиков. Он заявил, что собирается сделать публичную Tesla с кучей акционеров, поверивших в успех бизнеса, частной компанией, и для этого собирается выкупить акции на бирже по 420 долларов за акцию. Это на 20% выше реальной рыночной цены на тот момент. Многие акционеры, а это и простые американские граждане, уже подсчитывали свои прибыли. Финансирование этой многомиллиардной сделки якобы было гарантировано неким крупным инвестором (чуть позже речь шла о саудитах), единственным требованием для сделки было голосование акционеров, уверял Маск.

Но через 17 дней Маск отрекся от этих планов. В Комиссии по ценным бумагам США уверены, что на самом деле Маск даже не обсуждал условия сделки, в том числе стоимость, с каким-либо потенциальным источником финансирования.

Зато на этих твитах акции компании подскочили с 344 до 380 долларов, то есть почти на 11% за день. По подсчетам Bloomberg, Маск на этом заработал 1,4 млрд долларов. «Многие инвесторы считают, что это и было целью твитов Маска», – говорит Марк Гойхман из ГК TeleTrade.

В пятницу бумаги Tesla, наоборот, потеряли 12% стоимости после обвинений со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам в мошенничестве. Акции компании серьезно подешевели и стоят по 270 долларов.

Bloomberg уверяет со ссылкой на источники, что министерство юстиции США начало даже уголовное расследование против Маска.

Комиссия по ценным бумагам США может временно или даже пожизненно отстранить Маска от руководства какими-либо публичными акционерными компаниями. А если против него будут выдвинуты также уголовные обвинения по итогам текущего расследования американских властей и его вина будет доказана, то глава и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск может отправиться в тюрьму. Об этом в телефонном интервью телеканалу CNBC заявил экс-председатель SEC Харви Питт.

Правда, есть и более удивительные объяснения всей этой августовской истории с выкупом акций по завышенной цене. В Комиссии по ценным бумагам заявили, что Маск выбрал эту цену в 420 долларов, чтобы позабавить свою девушку, канадскую певицу. «Число 420 на английском сленге означает употребление марихуаны. Последующее поведение Маска с его курением этого наркотика в прямом эфире 7 сентября лишь укрепляет мнение сторонников данной версии. Причем если от твита 7 августа акции подскочили в цене, то после курения 7 сентября они обрушились на 10% за день, что указывает на непоследовательность действий», – говорит Гойхман.

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Еще одно удивительное совпадение. Осенью 2017 года аналитики Bloomberg посчитали, что Tesla ежеминутно расходовала порядка 8 тыс. долларов, то есть почти 0,5 млн долларов в час. При таком уровне трат, заявили аналитики, у компании полностью закончатся деньги к двум часам ночи 6 августа 2018 года. И как раз на следующий день, 7 августа 2018 года, Маск начал фантасмагорию на своей странице в Twitter. Так что не исключено, что это действительно очередная шутка от главы Tesla наподобие той, что была озвучена им 1 апреля – о банкротстве компании. Только вот на этот раз день для шуток был выбран неудачно.

Сам бизнесмен, конечно, вины не признает. Обвинения Комиссии по ценным бумагам США его опечалили и разочаровали. «Я всегда действовал в интересах правды, прозрачности и инвесторов. Честность – это самое важное в моей жизни, и факты докажут, что я ни разу не поступился этим», – сказал Маск, передает TechCrunch.

Однако мир уже мало верит бизнесмену. Для репутации Маска уже даже не понятно, что хуже – оказаться мошенником или слетевшим с катушек честным бизнесменом.

Серьезные проблемы у автомобильной компании начались еще в прошлом году, когда владельцам акций публичной компании стало ясно, что Маск не справляется с выполнением громких обещаний. Итоги первого квартала, когда Маск отчитался о рекордных убытках в 710 млн долларов, стали первым таким мощным гвоздем в гроб. Акции и капитализация сразу покатились вниз. Маск обещал успех новой модели Tesla Model 3, производство которой должно было наконец-то вывести компанию в прибыль. Вместо этого финансовая ситуация ухудшилась.

«Первый срыв Илона Маска произошел как раз во время пресс-конференции, приуроченной к результатам компании за первый квартал 2018 года. Тогда он впервые позволил себе вербально оскорбить скептиков, а на вопросы о финансовых прогнозах отвечал в ключе «какие вы все скучные». Уже тогда наиболее прагматичная часть публичных акционеров насторожилась, и акции Tesla перестали расти, что усугубило проблемы Маска», – считает эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Уже в апреле рейтинговые агентства присвоили долговым обязательствам Tesla «мусорный» рейтинг, признав неспособность компании их обслуживать. Вскоре с тонущего корабля стали бежать и помощники капитана, и простые матросы. Крупнейшие акционеры компании избавляются от акций Tesla. В августе два крупнейших американских финансовых холдинга в разы сократили свое участие в автопроизводителе. T. Rowe Price Group с марта по август сократил свою долю в Tesla более чем в шесть раз, а холдинг Fidelity Investments почувствовал неладное еще в прошлом году, так как еще с июня 2017 года начал сокращать долю. В итоге он уменьшил объем акций Tesla в своем портфеле почти в два раза.

Этим летом из автомобильной компании стали один за другим уходить даже топовые управленцы. Сначала ушел начальник финансового отдела Дейв Мортон, который провел на своем посту меньше месяца. Видимо, столько времени потребовалось, чтобы детально разобраться в плачевном финансовом состоянии компании. А буквально в сентябре Tesla покинул вице-президент по международным финансам и операциям Джастин Маканир, который пришел работать на Маска из Apple три года назад, сообщал неофициально Bloomberg.

Парадоксально, но факт: с ростом объемов продаж Tesla лавинообразно повышается не прибыль, а убытки компании.

«По последнему по времени финансовому отчету за второй квартал 2018 года, выручка компании подскочила на 43%, до 4 млрд долларов по сравнению с 2,8 млрд долларов годом ранее. Но убыток за этот период поднялся на 213% – до 717,5 млрд долларов против 336,4 млрд долларов. То есть темп роста продаж генерирует почти пятикратно более высокий темп роста убытков», – удивляется Гойхман.

«Это явные просчеты менеджмента самого Илона Маска, выглядящие как авантюра и обман инвесторов и акционеров. Раньше такой вердикт казался несопоставимым с харизматичной личностью Маска – новатора-революционера в технике и бизнесе, в которого верили и которым восхищались, давая ему огромный кредит доверия. Но в последнее время Маск сорвал маску. Он превратился в свою противоположность, переходя из одного скандала в другой. Негативно экстравагантный, эксцентричный, одиозный, находящийся на грани закона», – считает Гойхман.

«На пирамиду это вряд ли тянет, но то, что спонсоры Маска повелись на его фантасмагории и теперь не знают, как выскочить из проекта с наименьшими убытками, – это факт. Трения с ними начались еще год назад. За это время Маск исчерпал все инструменты красноречия и дипломатии, включая взывающие к состраданию, например когда он ночевал почти неделю на заводе без привычных ему удобств. Ничего не помогло», – говорит Рожанковский.

Маск жаловался, что 2018 год стал худшим в его жизни, сначала он попал в производственную, а потом в логистическую ловушку. На правомерные вопросы о том, почему в 2017 году вместо 20 тыс. автомобилей Model 3 было выпущено лишь несколько сотен, бизнесмен отвечал, что сборочная линия во Фримонте оказалась слишком автоматизированной. На вопросы о том, почему доставка автомобилей покупателям, уже заплатившим за них, постоянно откладывается, отвечал – логистические проблемы.

«Маск заврался, хотя сам он это называет «живительным полетом мечты», и американские регуляторы поняли, что настало время затыкать всенародно любимую «черную дыру», сжигающую, словно в крематории, деньги простых американских инвесторов», – считает Владимир Рожанковский.

Поэтому если не найдется реального крупного инвестора, который расплатится с долгами и наймет антикризисного менеджера, то Tesla ждет распродажа с молотка. Наиболее вероятно, что компания прекратит свое существование, а то, что действительно представляет технологическую ценность, приберут к рукам другие автомобильные концерны. На часть бизнеса Маска могут претендовать, например, Toyota и Daimler, которые сейчас покупают батареи и электродвигатели у Tesla (их компания производит по собственной технологии).