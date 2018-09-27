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28 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 22:41  |  vz.ru
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Российские фермеры готовы накормить весь азиатский мир

Россия хочет зарабатывать на экспорте аграрной продукции в два с половиной раза большеФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
До недавнего времени успехи России на экспортном поле неизменно ассоциировались исключительно с нефтью и газом, а также с военной техникой. Однако сельское хозяйство доказало, что тоже может приносить неплохой доход стране. Еще в 2015 году экспорт АПК в деньгах превысил экспорт военной продукции, что для России стало настоящей сенсацией. Каковы дальнейшие перспективы отрасли? Подробности...
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Как Индия посмела послать США «куда подальше» и купить у России С-400

Сколько Трамп ни давил на Моди, он, похоже, так и не сумел помешать индийцам купить наши зениткиФото: Alex Brandon/AP/ТАСС
Индийский премьер Нарендра Моди окончательно решился купить российские зенитные комплексы С-400, пишут ведущие индийские издания. Сделка оценивается в 5,5 млрд долларов. США до последнего давили на Индию, пытаясь сорвать контракт, но в итоге Моди, похоже, показал им крупный кукиш. Осталось придумать, как Индия заплатит нам эти самые миллиарды, ведь США могут арестовать любой платеж, если он номинирован в долларах. Подробности...
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Насколько жестко накажут сестер-убийц Хачатурян

18-летняя Ангелина Хачатурян теперь привыкает жить без наручниковФото: Максим Григорьев/ТАСС
«Вопрос, находились ли они в состоянии сильного душевного волнения в момент совершения преступления, вызванного какими-то внешними факторами? Предполагаю, экспертиза указала, что на момент совершения убийства было состояние аффекта», – сказала газете ВЗГЛЯД адвокат Сталина Гуревич, комментируя освобождение сестер Хачатурян. При этом адвокат не ожидает полного оправдания девушек. Подробности...
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Как гибель российского Ил-20 и поставки Сирии С-300 повлияли на общество в Израиле

Последние события в Сирии заставили вспомнить образы времен холодной войныФото: М. Абрамова
Для обычных израильтян тема С-300 не стала животрепещущей. Они и так привыкли жить в режиме наличия угроз. Однако в целом в Израиле были неприятно удивлены реакцией Москвы на инцидент с Ил-20. Жесткий тон Минобороны России льет воду на мельницу местных «кремлепессимистов». Впрочем, и правые, и левые в Израиле видят в России страну-партнера, а не врага, и выступают за сугубо прагматические, а не идеологические отношения. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Новый железнодорожный прейскурант

Александр Синев, Президент Института развития транспортных систем
Нужно ответить на вопрос: железнодорожный транспорт – это самостоятельная отрасль и автономный бизнес, или это «транспортный цех» отраслей экономики? От него отмахиваются как от слишком теоретического. Но от него зависит выбор адекватной системы регулирования. Поэтому вернуться к этой развилке все же необходимо. Подробности...

Зачем Порошенко встал на колени перед кактусом

Антон Крылов, журналист
Чем дальше, тем больше Порошенко напоминает неудачную карикатуру на Бориса Ельцина, за которого временами бывало очень стыдно. Принципиальная разница в том, что у Ельцина все-таки было чувство собственного достоинства. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

У кого Пушкин – негр, у того Цой – нерусский

Егор Холмогоров, Публицист
Вся эта «черепомерка» вроде бы и ни к чему и нужна только для опровержения встречающейся в интернет-болтовне глупости о «типично азиатской внешности Цоя». Но всё-таки можно ли русским стать или русским можно только родиться? Подробности...
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        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
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        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
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        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Что стоит за крахом Илона Маска в автомобильном бизнесе

          Илона Маска могут пожизненно отстранить от руководства компаниями или даже посадить в тюрьму   28 сентября 2018, 21:15
          Фото: Lucy Nicholson/Reuters
          Текст: Ольга Самофалова

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          Даже если обвинения Илона Маска в мошенничестве с ценными бумагами не подтвердятся, он все равно, скорее всего, потеряет свою компанию Tesla как руководитель. Уже не так важно, что стало причиной манипуляций с акциями – жажда наживы или марихуана. Инвесторы не верят основателю Tesla и ищут способы выйти из автомобильного бизнеса с наименьшими потерями. Выживет ли без столь харизматичного основателя его «голливудский» проект?

          Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила о подаче судебного иска против главы Tesla в четверг, 27 сентября, после закрытия фондового рынка США. Илона Маска обвиняют в мошенничестве, а именно в том, что он своими ложными постами в Twitter ввел инвесторов в заблуждение.

          Речь идет о записи Маска 7 августа 2018 года в Twitter, где у него 22 млн подписчиков. Он заявил, что собирается сделать публичную Tesla с кучей акционеров, поверивших в успех бизнеса, частной компанией, и для этого собирается выкупить акции на бирже по 420 долларов за акцию. Это на 20% выше реальной рыночной цены на тот момент. Многие акционеры, а это и простые американские граждане, уже подсчитывали свои прибыли. Финансирование этой многомиллиардной сделки якобы было гарантировано неким крупным инвестором (чуть позже речь шла о саудитах), единственным требованием для сделки было голосование акционеров, уверял Маск.

          Но через 17 дней Маск отрекся от этих планов. В Комиссии по ценным бумагам США уверены, что на самом деле Маск даже не обсуждал условия сделки, в том числе стоимость, с каким-либо потенциальным источником финансирования. 

          Зато на этих твитах акции компании подскочили с 344 до 380 долларов, то есть почти на 11% за день. По подсчетам Bloomberg, Маск на этом заработал 1,4 млрд долларов. «Многие инвесторы считают, что это и было целью твитов Маска», – говорит Марк Гойхман из ГК TeleTrade.

          В пятницу бумаги Tesla, наоборот, потеряли 12% стоимости после обвинений со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам в мошенничестве. Акции компании серьезно подешевели и стоят по 270 долларов.

          Bloomberg уверяет со ссылкой на источники, что министерство юстиции США начало даже уголовное расследование против Маска.

          Комиссия по ценным бумагам США может временно или даже пожизненно отстранить Маска от руководства какими-либо публичными акционерными компаниями. А если против него будут выдвинуты также уголовные обвинения по итогам текущего расследования американских властей и его вина будет доказана, то глава и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск может отправиться в тюрьму. Об этом в телефонном интервью телеканалу CNBC заявил экс-председатель SEC Харви Питт.

          Правда, есть и более удивительные объяснения всей этой августовской истории с выкупом акций по завышенной цене. В Комиссии по ценным бумагам заявили, что Маск выбрал эту цену в 420 долларов, чтобы позабавить свою девушку, канадскую певицу. «Число 420 на английском сленге означает употребление марихуаны. Последующее поведение Маска с его курением этого наркотика в прямом эфире 7 сентября лишь укрепляет мнение сторонников данной версии. Причем если от твита 7 августа акции подскочили в цене, то после курения 7 сентября они обрушились на 10% за день, что указывает на непоследовательность действий», – говорит Гойхман.

          Еще одно удивительное совпадение. Осенью 2017 года аналитики Bloomberg посчитали, что Tesla ежеминутно расходовала порядка 8 тыс. долларов, то есть почти 0,5 млн долларов в час. При таком уровне трат, заявили аналитики, у компании полностью закончатся деньги к двум часам ночи 6 августа 2018 года. И как раз на следующий день, 7 августа 2018 года, Маск начал фантасмагорию на своей странице в Twitter. Так что не исключено, что это действительно очередная шутка от главы Tesla наподобие той, что была озвучена им 1 апреля – о банкротстве компании. Только вот на этот раз день для шуток был выбран неудачно.

          Сам бизнесмен, конечно, вины не признает. Обвинения Комиссии по ценным бумагам США его опечалили и разочаровали. «Я всегда действовал в интересах правды, прозрачности и инвесторов. Честность – это самое важное в моей жизни, и факты докажут, что я ни разу не поступился этим», – сказал Маск, передает TechCrunch.

          Однако мир уже мало верит бизнесмену. Для репутации Маска уже даже не понятно, что хуже – оказаться мошенником или слетевшим с катушек честным бизнесменом.

          Серьезные проблемы у автомобильной компании начались еще в прошлом году, когда владельцам акций публичной компании стало ясно, что Маск не справляется с выполнением громких обещаний. Итоги первого квартала, когда Маск отчитался о рекордных убытках в 710 млн долларов, стали первым таким мощным гвоздем в гроб. Акции и капитализация сразу покатились вниз. Маск обещал успех новой модели Tesla Model 3, производство которой должно было наконец-то вывести компанию в прибыль. Вместо этого финансовая ситуация ухудшилась.

          «Первый срыв Илона Маска произошел как раз во время пресс-конференции, приуроченной к результатам компании за первый квартал 2018 года. Тогда он впервые позволил себе вербально оскорбить скептиков, а на вопросы о финансовых прогнозах отвечал в ключе «какие вы все скучные». Уже тогда наиболее прагматичная часть публичных акционеров насторожилась, и акции Tesla перестали расти, что усугубило проблемы Маска», – считает эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

          Уже в апреле рейтинговые агентства присвоили долговым обязательствам Tesla «мусорный» рейтинг, признав неспособность компании их обслуживать. Вскоре с тонущего корабля стали бежать и помощники капитана, и простые матросы. Крупнейшие акционеры компании избавляются от акций Tesla. В августе два крупнейших американских финансовых холдинга в разы сократили свое участие в автопроизводителе. T. Rowe Price Group с марта по август сократил свою долю в Tesla более чем в шесть раз, а холдинг Fidelity Investments почувствовал неладное еще в прошлом году, так как еще с июня 2017 года начал сокращать долю. В итоге он уменьшил объем акций Tesla в своем портфеле почти в два раза.

          Этим летом из автомобильной компании стали один за другим уходить даже топовые управленцы. Сначала ушел начальник финансового отдела Дейв Мортон, который провел на своем посту меньше месяца. Видимо, столько времени потребовалось, чтобы детально разобраться в плачевном финансовом состоянии компании. А буквально в сентябре Tesla покинул вице-президент по международным финансам и операциям Джастин Маканир, который пришел работать на Маска из Apple три года назад, сообщал неофициально Bloomberg.

          Парадоксально, но факт: с ростом объемов продаж Tesla лавинообразно повышается не прибыль, а убытки компании.

          «По последнему по времени финансовому отчету за второй квартал 2018 года, выручка компании подскочила на 43%, до 4 млрд долларов по сравнению с 2,8 млрд долларов годом ранее. Но убыток за этот период поднялся на 213% – до 717,5 млрд долларов против 336,4 млрд долларов. То есть темп роста продаж генерирует почти пятикратно более высокий темп роста убытков», – удивляется Гойхман.

          «Это явные просчеты менеджмента самого Илона Маска, выглядящие как авантюра и обман инвесторов и акционеров. Раньше такой вердикт казался несопоставимым с харизматичной личностью Маска – новатора-революционера в технике и бизнесе, в которого верили и которым восхищались, давая ему огромный кредит доверия. Но в последнее время Маск сорвал маску. Он превратился в свою противоположность, переходя из одного скандала в другой. Негативно экстравагантный, эксцентричный, одиозный, находящийся на грани закона», – считает Гойхман.

          «На пирамиду это вряд ли тянет, но то, что спонсоры Маска повелись на его фантасмагории и теперь не знают, как выскочить из проекта с наименьшими убытками, – это факт. Трения с ними начались еще год назад. За это время Маск исчерпал все инструменты красноречия и дипломатии, включая взывающие к состраданию, например когда он ночевал почти неделю на заводе без привычных ему удобств. Ничего не помогло», – говорит Рожанковский.

          Маск жаловался, что 2018 год стал худшим в его жизни, сначала он попал в производственную, а потом в логистическую ловушку. На правомерные вопросы о том, почему в 2017 году вместо 20 тыс. автомобилей Model 3 было выпущено лишь несколько сотен, бизнесмен отвечал, что сборочная линия во Фримонте оказалась слишком автоматизированной. На вопросы о том, почему доставка автомобилей покупателям, уже заплатившим за них, постоянно откладывается, отвечал – логистические проблемы.

          «Маск заврался, хотя сам он это называет «живительным полетом мечты», и американские регуляторы поняли, что настало время затыкать всенародно любимую «черную дыру», сжигающую, словно в крематории, деньги простых американских инвесторов», – считает Владимир Рожанковский.

          Поэтому если не найдется реального крупного инвестора, который расплатится с долгами и наймет антикризисного менеджера, то Tesla ждет распродажа с молотка. Наиболее вероятно, что компания прекратит свое существование, а то, что действительно представляет технологическую ценность, приберут к рукам другие автомобильные концерны. На часть бизнеса Маска могут претендовать, например, Toyota и Daimler, которые сейчас покупают батареи и электродвигатели у Tesla (их компания производит по собственной технологии). 


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