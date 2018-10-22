Маск анонсировал открытие скоростного туннеля под Лос-Анджелесом

Американский бизнесмен и руководитель космической компании SpaseX Илон Маск озвучил дату открытия скоростного подземного туннеля, проходящего под Лос-Анджелесом; по его словам, он откроется 10 декабря.

«Первый туннель почти закончен. Открытие (пройдет) 10 декабря», – написал предприниматель в своем Twitter.

Маск сообщил о начале строительства в конце июня 2018 года, передает РИА «Новости».

Строительные работы ведет The Boring Company, сообщает агентство со ссылкой на Verge.

Маск, отвечая на вопросы подписчиков, добавил, что в тестовом режиме в тоннеле можно будет разгоняться до 250 километров в час.

В 2017 году бизнесмен объявлял о получении разрешения проложить туннель от Нью-Йорка до Вашингтона, трасса должна была стать основой транспортной системы Hyperloop.

16 октября по решению суда Маска уволили из компании Tesla.