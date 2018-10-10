По решению суда Нью-Йорка предприниматель Илон Маск уволен из компании Tesla и не сможет занимать в ней ближайшие три года руководящих должностей.

Согласно первой версии документа, Маск должен был уйти с поста главы совета директоров на три года, однако мог оставаться генеральным директором. Тем не менее в окончательной версии решения такой пункт отсутствует, пишет «Говорит Москва» со ссылкой на CNBC.

Также отмечается, что по решению суда Маск должен будет заплатить штраф в размере 20 млн долларов.

В июле гендиректор компании заявил, что хочет выкупить все ее акции, чтобы сделать компанию частной. Это привело к повышению стоимости акций на несколько дней. Основатель и глава аналитической компании Citron Research Эндрю Лефт заподозрил Маска в биржевых махинациях. Акционеры Tesla подали в суд на основателя компании.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассматривала причины, по которым Маск должен был потерять свою компанию.