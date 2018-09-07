Маска заподозрили в биржевых махинациях

Инвестор Эндрю Лефт, основатель и глава аналитической компании Citron Research, заподозрил главу американского автопроизводителя Tesla Илона Маска в биржевых махинациях, сообщил телеканал CNBC.

Лефт обратился в федеральный суд в штате Калифорния с в связи с озвученными Маском планами выкупа акций своей компании, от которых глава американского автопроизводителя Tesla впоследствии оказался, передает ТАСС.

В иске утверждается, что Маск, объявив публично о намерении сделать компанию полностью частной, преследовал целью манипулировать стоимостью акций Tesla на биржевом рынке.

«Это похоже на хрестоматийный пример мошенничества», – приводит телеканал слова одного из адвокатов из юридической фирмы, которая представляет интересы Лефта.

По словам юриста, Маск пытался манипулировать стоимостью ценных бумаг Tesla, чтобы нанести прямой урон продавцам акций, играющим на понижение.

Напомним, в конце августа Маск объявил, что не станет выкупать акции Tesla, как планировал ранее, а компания продолжит быть публичной.