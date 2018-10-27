Tesla заподозрена в обмане инвесторов

ФБР проводит проверку компании Tesla, выясняя, не дезинформировала ли она инвесторов, сообщают источники.

В частности, проверка касается данных о машине Tesla Model 3, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

Уголовное расследование активизировалось после того, как были урегулированы вопросы Комиссии по ценным бумагам и биржам США к основателю компании Илону Маску.

ФБР в последние недели связывалось с бывшими сотрудниками Tesla. Некоторых из них просили дать показания, кому-то были направлены повестки, передает ТАСС.

В Tesla заверили, что компания сотрудничает с Минюстом США, который направил «запрос о предоставлении на добровольной основе документов» о прогнозах выпуска Model 3