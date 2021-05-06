В России заявили о росте цен на подсолнечное масло и гречку

Подсолнечное масло и гречка в России с 27 апреля по 4 мая подорожали на 0,5%, яйца – на 0,4%, сахар – на 0,1%, куры подешевели на 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.

«За период с 27 апреля по 4 мая 2021 года выросли цены: на баранину – на 1,3%, свинину – на 0,6%, говядину, крупу гречневую, маргарин – на 0,5%», – говорится в документе Росстата.

Тем временем куры охлажденные и мороженые стали дешевле на 0,1% (как и на прошлой неделе). Цены на подсолнечное масло в среднем по России увеличились на 0,5%.

Рост цен на гречку замедлился: с 27 апреля по 4 мая гречневая крупа подорожала на 0,5%, неделей ранее – на 0,6%. Пшеничная мука подешевела на 0,3%, черный хлеб – подорожал на 0,2%, макаронные изделия – подешевели на 0,2%, вермишель подорожала на 0,1%.

Также цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки повысились на 0,2%. Рис подорожал на 0,1%, пшено – подешевело на 0,4%. Цены на сахар в среднем по России выросли на 0,1%.

«Яйца куриные в среднем по стране подорожали на 0,4%, в том числе в 37 субъектах Российской Федерации – на 0,1-1,0%, в 12 субъектах – на 1,1-2,0%, в 7 субъектах – на 2,1-3,9%. В 6 субъектах цены на яйца куриные не изменились. В 12 субъектах цены снизились на 0,1-0,9%, в 11 субъектах – на 1-6,4%», – говорится в сообщении.

Ранее российское правительство установило временный запрет на вывоз из страны гречихи, меры будут действовать с 5 июня по 31 августа.

В апреле СМИ со ссылкой на представителей ряда торговых сетей и поставщиков сообщили о вероятном подорожании круп на фоне неурожая, нехватка сырья на заводах, повышение стоимости упаковки и логистики. Сообщалось, что дисбаланс на рынок вносят и растущие поставки за границу. После этого в кабмине сообщили, что Минпромторг, Минсельхоз и ФАС представят в Минэкономразвития предложения о снижении экспорта гречки в 2021 году.