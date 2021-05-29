В Кремле заявили, что Путин и Лукашенко продолжили общение в Сочи

Глава «Белавиа» назвал подлостью санкции Запада против компании

Генеральный директор белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец назвал подлостью введение Западом ограничений на полеты против компании без результатов международного расследования инцидента с самолетом Ryanair.

«Совет ИКАО собрался и принял решение расследовать посадку самолета Ryanair в Минске до 25 июня. Но сегодня, не дожидаясь даже начала расследования, вышеперечисленные страны фактически ввели санкции против «Белавиа», которая никаким боком… к данному инциденту», – написал Чергинец на своей странице в Facebook.

Он увидел в шагах западных стран «явно спланированные действия» по закрытию не только их стран для посадки бортов белорусской авиакомпании, но и воздушных коридоров.

«Издеваются над нами, над людьми вне зависимости от паспорта. И это до расследования инцидента, в котором, может, и есть виновные, но точно не «Белавиа». Это, конечно же, полное попрание основ демократии. Наказывают невиновную «Белавиа», да еще и не начав толком расследование. Подлость», – подчеркнул гендиректор.

Он напомнил западным странам, как в период закрытия границ и отмены авиарейсов в рамках борьбы с коронавирусом «Белавиа» вывозила домой застрявших граждан стран, которые вводят теперь против нее ограничения.

«Белавиа» получила тысячи благодарностей от этих людей, и нас это грело и греет. «Белавиа» получила десятки благодарностей, без кавычек, от премьер-министров, министров иностранных дел, послов и так далее», – написал он. Гендиректор заметил, что теперь компания почувствовала эту незабытую «благодарность» на себе. Чергинец заявил, что авиакомпания не будет сокращать свой персонал на 50% на фоне сложившейся ситуации и «прорвется…, останется в небе, будет летать».

Ранее Международной организации гражданской авиации (ИКАО) сообщила, что начнет расследование ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске. Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое в итоге не подтвердилось.

Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.

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