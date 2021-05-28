Лукашенко рассказал о рекордном росте товарооборота между Россией и Белоруссией

Белоруссия и Россия в этом году превзойдут уровень товарооборота, который был до начала пандемии коронавируса, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.

«Мы видим, что мы превзойдем в этом году, Белоруссия и Россия, свой товарооборот допандемийного или доковидного уровня», – передает его слова ТАСС.

Путин в свою очередь заявил, что в июне будет дан пуск первому блоку БелАЭС состоится в июне. Лукашенко уточнил, что ввод планируется в промышленную эксплуатацию.

«В промышленную эксплуатацию. Можно считать, что в этом смысле работа завершается», – приводит слова президента России РИА «Новости».

Путин назвал это хорошим примером сотрудничества Москвы и Минска, отметив, что есть также позитивные тенденции и по другим направлениям.

В пятницу Путин и Лукашенко встретились в сочинской резиденции Бочаров Ручей российского лидера.

В Кремле не исключают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко проинформирует российского коллегу Владимира Путина о состоянии белорусской экономики, разговор о возможной помощи будет зависеть от того, как глава республики поставит вопрос, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также Песков отмечал, что заявлений для прессы по итогам встречи двух лидеров не запланировано.

В то же время президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя повестку предстоящих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи, заявил, что в основном речь пойдет об экономике.