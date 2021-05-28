Путин и Лукашенко начали переговоры в Сочи

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко встретились в сочинской резиденции Бочаров Ручей российского лидера, сообщила пресс-служба белорусского президента.

Лукашенко прибыл в Сочи из Минска, где ранее в пятницу принимал собравшихся на саммит премьер-министров стран СНГ, в том числе главу российского кабмина Михаила Мишустина, передает ТАСС.

Как ранее сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, «сначала президенты двух стран побеседуют, а затем их общение продолжится за рабочим обедом».

В Кремле не исключают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко проинформирует российского коллегу Владимира Путина о состоянии белорусской экономики, разговор о возможной помощи будет зависеть от того, как глава республики поставит вопрос, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также Песков отмечал, что заявлений для прессы по итогам встречи двух лидеров не запланировано.

В то же время президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя повестку предстоящих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи, заявил, что в основном речь пойдет об экономике.

Ранее сообщалось, что на встрече может быть затронута ситуация вокруг вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске.