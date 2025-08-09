Совбез ООН отметил диалог России и США как путь завершения конфликта на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Дипломатический источник в Совбезе ООН сообщил корреспонденту ТАСС, что ряд членов Совета Безопасности ООН видит в прямом диалоге между Россией и США ключевой шаг к завершению конфликта на Украине.

«Могу заверить, что ряд членов Совета Безопасности ООН осознает, что корни конфликта на Украине лежат глубже сиюминутных противоречий. Для его завершения необходимо устранить первопричины, что требует не только прекращения боевых действий, но и решения вопросов безопасности в контексте глобальной архитектуры безопасности», – заявил собеседник.

По его словам, именно поэтому диалог между Россией и США на высшем уровне рассматривается как основной путь к урегулированию. Успешные переговоры, как подчеркнул источник, могут не только приблизить окончание боевых действий, но и стать примером для дипломатического разрешения других международных кризисов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил место встречи российского и американского президентов для переговоров по украинскому конфликту на Аляске.

Долгосрочное урегулирование украинского конфликта станет основной темой саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.