В Египте десятки россиян отравились пивом

Путин: Игра в одни ворота с Западом закончилась

Tекст: Дарья Григоренко

«Все только с этого момента [признание независимости республик Донбасса] [спрашивают], почему, что произошло, как это случилось, в чем их (западных стран – прим. ВЗГЛЯД) вина, как будто вообще они младенцы, которые только вчера на свет появились. Так не пойдет. Эта игра в одни ворота [с Западом] закончилась. Хотят увеличить свои расходы военные, ну, пусть увеличивают. Это тоже говорит об их агрессивности», – отметил глава государства, передает ТАСС.

Глава государства также прокомментировал ситуацию с военными расходами. «Да, у нас немаленькие расходы сегодня, это 6,3% ВВП, много ли это или мало? Я считаю, что много. И это, конечно, одна из проблем, в том числе это бюджеты, которые мы должны решать, и мы решаем их достойно», – заявил президент.

Ранее президент России во время визита в Минск заявил, что Запад сначала поддержал госпереворот на Украине, а затем обвинил Россию в агрессии. Кроме того, Путин, комментируя экономические санкции и отношение Запада к российской экономике, заявил, что западные страны «все время нас хоронят», но их собственное положение хуже.