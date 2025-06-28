Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.2 комментария
В Египте десятки россиян отравились пивом
В Египте десятки россиян отравились пивом в отеле Albatros Sharm Resort
в отеле Albatros Sharm Resort в курортном Шарм-эш-Шейхе десятки российских туристов почувствовали недомогание после того, как выпили пиво в центральном баре гостиницы.
Туристы сообщили о симптомах болезни, которые проявились сразу после употребления напитка, передает RT со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Предполагается, что причиной отравления могли стать плохо вымытые бокалы, в которых подавали пиво. Первые признаки появились уже после одного бокала.
Пострадавшие также отмечали необычный вкус пива, утверждая, что напиток напоминал лимонад и квас.
Ранее в омском лагере «Орленок» отравились 11 детей. До этого на круизном теплоходе «Михаил Булгаков» между Москвой и Петербургом выявили норовирус, за медицинской помощью обратились более 100 пассажиров.