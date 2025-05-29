На курсирующем между Москвой и Петербургом круизном теплоходе выявлен норовирус

Tекст: Антон Антонов

Власти Ярославской области сообщали, что в Угличе с жалобами на плохое самочувствие к медикам обратились 19 туристов. Всего из 244 пассажиров с 25 мая симптомы болезни проявились у 49 человек. Медики осмотрели всех, у кого выявлено плохое самочувствие, двоим предложили госпитализацию, но туристы отказались от стационарного лечения, передает ТАСС.

Роспотребнадзор сообщил, что свыше 100 человек обратились за медицинской помощью в период с 19 по 28 мая. Было начато «эпидемиологическое расследование». «В первые сутки в лаборатории Роспотребнадзора установлен этиологический агент заболевания – норовирус», – говорится в сообщении.

Все заболевшие пассажиры были изолированы, тяжелых случаев заболевания не выявлено, ведется работа по выявлению контактных лиц. Специалисты Роспотребнадзора в ходе эпидемиологического расследования обнаружили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, включая допуск к работе сотрудников пищеблока с признаками кишечной инфекции и без медицинских книжек. Среди экипажа, включая кухонный персонал и бармена, лабораторно выявлены бессимптомные носители норовируса.

Роспотребнадзор обязал туристическую компанию «Московский туристический флот» и судовладельца «Московское речное пароходство» провести дополнительные противоэпидемические мероприятия. На борту организованы текущая и заключительная дезинфекция.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Ноябрьск в ЯНАО после массового отравления 18 человек, включая 12 детей, возбудили дело об оказании небезопасных услуг. В Дальневосточном федеральном университете после фуршета на конференции зарегистрировали массовое заражение норовирусом, медицинскую помощь получили 14 студентов.