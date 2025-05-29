Как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность на фоне падения морального духа? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
На курсирующем между Москвой и Петербургом круизном теплоходе выявлен норовирус
На круизном теплоходе «Михаил Булгаков», курсирующем между Москвой и Санкт-Петербургом, выявлен норовирус, за медицинской помощью обратились более 100 человек, сообщил Роспотребнадзор.
Власти Ярославской области сообщали, что в Угличе с жалобами на плохое самочувствие к медикам обратились 19 туристов. Всего из 244 пассажиров с 25 мая симптомы болезни проявились у 49 человек. Медики осмотрели всех, у кого выявлено плохое самочувствие, двоим предложили госпитализацию, но туристы отказались от стационарного лечения, передает ТАСС.
Роспотребнадзор сообщил, что свыше 100 человек обратились за медицинской помощью в период с 19 по 28 мая. Было начато «эпидемиологическое расследование». «В первые сутки в лаборатории Роспотребнадзора установлен этиологический агент заболевания – норовирус», – говорится в сообщении.
Все заболевшие пассажиры были изолированы, тяжелых случаев заболевания не выявлено, ведется работа по выявлению контактных лиц. Специалисты Роспотребнадзора в ходе эпидемиологического расследования обнаружили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, включая допуск к работе сотрудников пищеблока с признаками кишечной инфекции и без медицинских книжек. Среди экипажа, включая кухонный персонал и бармена, лабораторно выявлены бессимптомные носители норовируса.
Роспотребнадзор обязал туристическую компанию «Московский туристический флот» и судовладельца «Московское речное пароходство» провести дополнительные противоэпидемические мероприятия. На борту организованы текущая и заключительная дезинфекция.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Ноябрьск в ЯНАО после массового отравления 18 человек, включая 12 детей, возбудили дело об оказании небезопасных услуг. В Дальневосточном федеральном университете после фуршета на конференции зарегистрировали массовое заражение норовирусом, медицинскую помощь получили 14 студентов.