В Приморье зафиксировали массовое заражение студентов норовирусом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вспышка норовирусной инфекции среди студентов ДВФУ зафиксирована после фуршета на конференции во Владивостоке, передает ТАСС. По информации прокуратуры Приморского края, 21 мая 2025 года 14 студентов обратились к медикам с симптомами пищевого отравления. Прокуратура проводит проверку по факту происшествия, чтобы оценить соблюдение санитарных норм при организации студенческого питания.

Дальневосточный федеральный университет инициировал внеплановые проверки всех столовых, кафе, арендаторов и поставщиков продуктов. Вуз совместно с медиками и Роспотребнадзором организует санитарно-противоэпидемические мероприятия и профилактику в учебных корпусах.

По сведениям управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, фуршет на конференции «Международное предпринимательство и бизнес» устроил экспериментальный комплекс «Биофуд» Передовой инженерной школы ДВФУ. Норовирус обнаружен у заболевших студентов в возрасте от 18 до 23 лет и у сотрудников пищеблока. «Прокуратура оценит, как соблюдается санитарно-эпидемиологическое законодательство при организации питания учащихся. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры реагирования», – заявили в ведомстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на лайнере Queen Mary 2 норовирус поразил более 230 человек. В детском центре «Дуслык» в Казани с признаками кишечного отравления были госпитализированы 12 человек, среди которых 11 детей, и по данному факту возбудили уголовное дело. В санатории «Сосновый бор» в Красноярском крае причиной массового отравления 47 постояльцев, из которых десять были госпитализированы, выявили норовирус.