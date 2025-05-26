Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.2 комментария
В Приморье зафиксировали массовое заражение студентов норовирусом
В Дальневосточном федеральном университете после фуршета на конференции выявили массовое заражение норовирусом, медицинскую помощь получили 14 студентов.
Вспышка норовирусной инфекции среди студентов ДВФУ зафиксирована после фуршета на конференции во Владивостоке, передает ТАСС. По информации прокуратуры Приморского края, 21 мая 2025 года 14 студентов обратились к медикам с симптомами пищевого отравления. Прокуратура проводит проверку по факту происшествия, чтобы оценить соблюдение санитарных норм при организации студенческого питания.
Дальневосточный федеральный университет инициировал внеплановые проверки всех столовых, кафе, арендаторов и поставщиков продуктов. Вуз совместно с медиками и Роспотребнадзором организует санитарно-противоэпидемические мероприятия и профилактику в учебных корпусах.
По сведениям управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, фуршет на конференции «Международное предпринимательство и бизнес» устроил экспериментальный комплекс «Биофуд» Передовой инженерной школы ДВФУ. Норовирус обнаружен у заболевших студентов в возрасте от 18 до 23 лет и у сотрудников пищеблока. «Прокуратура оценит, как соблюдается санитарно-эпидемиологическое законодательство при организации питания учащихся. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры реагирования», – заявили в ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на лайнере Queen Mary 2 норовирус поразил более 230 человек. В детском центре «Дуслык» в Казани с признаками кишечного отравления были госпитализированы 12 человек, среди которых 11 детей, и по данному факту возбудили уголовное дело. В санатории «Сосновый бор» в Красноярском крае причиной массового отравления 47 постояльцев, из которых десять были госпитализированы, выявили норовирус.