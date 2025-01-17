Стала известна причина массового отравления в санатории под Красноярском

Роспотребнадзор выявил норовирус как причину отравления 47 гостей санатория «Сосновый бор» под Красноярском

Tекст: Елизавета Шишкова

Согласно информации, опубликованной «Российской газетой», массовое отравление в санатории «Сосновый бор» Минусинского района Красноярского края связано с норовирусом. Сотрудники Следственного комитета, прокуратуры и Роспотребнадзора продолжают расследование причин инцидента.

Сообщения о массовом заболевании начали поступать накануне вечером, когда десятки отдыхающих обратились за медицинской помощью. Первоначально речь шла об острой кишечной инфекции, симптомы которой появились у 32 человек, но к 16 часам следующего дня число заболевших возросло до 47. Десять человек были госпитализированы, остальные находятся под наблюдением врачей в санатории.

Роспотребнадзор подтвердил, что причиной заболевания стал норовирус. В ведомстве уточнили, что «обнаружена РНК норовируса второго генотипа», что стало основой для вывода о причине массового отравления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, число случаев отравления в санатории «Сосновый бор» на озере Тагарское в Красноярском крае увеличилось до 33 человек, а затем до 47 человек, все они взрослые и у них зарегистрированы признаки острой кишечной инфекции.