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Стала известна причина массового отравления в санатории под Красноярском
Роспотребнадзор выявил норовирус как причину отравления 47 гостей санатория «Сосновый бор» под Красноярском
В санатории «Сосновый бор» в Красноярском крае выявили норовирус как причину массового отравления 47 постояльцев, среди которых десять человек были госпитализированы.
Согласно информации, опубликованной «Российской газетой», массовое отравление в санатории «Сосновый бор» Минусинского района Красноярского края связано с норовирусом. Сотрудники Следственного комитета, прокуратуры и Роспотребнадзора продолжают расследование причин инцидента.
Сообщения о массовом заболевании начали поступать накануне вечером, когда десятки отдыхающих обратились за медицинской помощью. Первоначально речь шла об острой кишечной инфекции, симптомы которой появились у 32 человек, но к 16 часам следующего дня число заболевших возросло до 47. Десять человек были госпитализированы, остальные находятся под наблюдением врачей в санатории.
Роспотребнадзор подтвердил, что причиной заболевания стал норовирус. В ведомстве уточнили, что «обнаружена РНК норовируса второго генотипа», что стало основой для вывода о причине массового отравления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, число случаев отравления в санатории «Сосновый бор» на озере Тагарское в Красноярском крае увеличилось до 33 человек, а затем до 47 человек, все они взрослые и у них зарегистрированы признаки острой кишечной инфекции.