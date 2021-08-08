РЖД начали расследование отравления детей в поезде Мурманск – Адлер

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8 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:31  |  vz.ru
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Рекордные цены на газ в Европе могут продержаться до весны

Высокие цены на газ не позволяют европейцам запастись им к зиме REUTERS/Ints Kalnins
Газпром начал отбор газа из хранилищ газа в ЕС и РФ. Это событие, а также пожар на газоконденсатном заводе в Уренгое напугали рынок – цены на газ достигли 540 долларов. Если раньше аналитики предсказывали падение цен осенью, то сейчас фьючерсы на газ превышают 500 долларов вплоть до II квартала 2022 года. И это при том, что европейские хранилища пока пусты, а насколько морозной будет зима – никто не знает. Подробности...
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Как НАТО ведет подрывную пропаганду в России

Центры пропаганды в Прибалтике и Польше – это сугубо военные учреждения в структуре НАТО Visar Kryeziu/AP/ТАСС
Для ведения идеологической войны против нашей страны созданы особые базы НАТО, заявил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, они расположены в Риге, Таллине и Варшаве, и служат на этих базах в том числе и граждане России. Их главная задача – вести подрывную пропаганду в соцсетях, под видом обычных блогеров разжигая конфликты в обществе. Как же устроена натовская информационная машина? Подробности...
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Вместо реванша Швеция подверглась еще большему унижению от России

Триста лет назад Швеция была опаснейшим геополитическим соперником России общественное достояние
Почти 300 лет назад, 8 августа 1741 года, Швеция объявила войну России – стремясь вернуть территории, отобранные у нее Петром I. Эта война сегодня почти полностью забыта – и совершенно напрасно. Ведь по итогам попытки реванша Швеция не только не достигла успеха, но потеряла даже то, что имела. Как же это произошло? Подробности...
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Молдавия оказалась в женских руках

Наталья Гаврилица будет управлять правительством только с оглядкой на президента Майю Санду EPA/ТАСС
В Молдавии утверждено новое правительство во главе с Натальей Гаврилицей. Она является сторонницей президента Майи Санду. В числе внешнеполитических приоритетов связи с Россией у нового премьера лишь на четвертом месте. Как изменятся отношения между Россией и Молдавией, когда власть в Кишиневе оказалась полностью сосредоточена в руках проевропейски настроенных политиков? Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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История революционерки Анджелы Дэвис

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
Виктор Сухоруков в «Брате 2» цитирует известный советский лозунг: «Свободу Анджеле Дэвис!». Кроме этого, у нас про нее ничего и не знают. Между тем, Анджела – очень интересный человек, с богатой биографией и сложной судьбой. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

«Августовский синдром» и как от него избавиться

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Август представляет собой антипод мая – самого светлого для России месяца, когда мы вспоминаем наиболее важную в истории победу над врагом. Май – это окончательное пробуждение суровой российской природы и длинные выходные, август – завершение лета и ожидание каких-то неприятностей. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Зеленский показал скотское отношение к русским

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, член координационного совета Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины
Есть подозрение, что именно русские граждане Украины поставят жирную точку в политической карьере Зеленского. Не исключено и то, что русские граждане действительно покинут украинское государство, по праву забрав с собой территории от Збруча до Дона. Подробности...
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Олимпиада в Токио и честь России

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За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

Обсуждение: 10 комментариев
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Российские синхронистки принесли сборной России 14-ю золотую медаль

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
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Курортную зону Турции охватили лесные пожары

Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
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Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
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  • Скорее не доволен

  • Полностью разочарован

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Что делать проживающим на Украине русским?
  • Уезжать

  • Оставаться
Как вы оцениваете отказ возвращаться на родину после Олимпиады в Токио белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской?
  • С одобрением

  • С осуждением

  • Затрудняюсь ответить
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    РЖД начали расследование отравления детей в поезде Мурманск – Адлер

    8 августа 2021, 14:31

    Текст: Елена Мирошниченко

    Холдинг РЖД начнет собственное расследование причин вспышки кишечной инфекции среди детей, которые ехали на поезде Мурманск – Адлер, будет проверено качество услуг в вагоне-ресторане, говорится в сообщении холдинга.

    «Холдинг «РЖД» проводит собственное расследование причин госпитализации детей, которые следовали поездом №225/226 Мурманск – Адлер и были госпитализированы в связи с подозрением на инфекционное заболевание в больницы Краснодарского края....В частности, проводим проверку качества оказания услуг в вагоне-ресторане», – отмечается в сообщении на сайте РЖД.

    В пресс-службе отметили, что вагон-ресторан в поезде обслуживала компания «НТС» на правах договора аренды с «Федеральной пассажирской компанией».

    В холдинге заявили, что внимательно следят за состоянием госпитализированных детей. Сейчас их здоровью ничего не угрожает, дети чувствуют себя удовлетворительно.

    «Ситуация находится под контролем руководства ОАО «РЖД». Все дети и их сопровождающие будут бесплатно доставлены к месту отдыха», – сообщили в РЖД.

    Ранее стало известно, что правоохранители обнаружили продукты с истекшим сроком годности в вагоне-ресторане поезда Мурманск – Адлер.

    В субботу с поезда № 225 (Мурманск – Адлер) в Белореченске и Апшеронске на Кубани госпитализировали 20 детей с признаками кишечной инфекции. Позже число пострадавших выросло до 87 человек. По факту отравления детей возбудили уголовное дело. Работника вагона-ресторана, где перед отравлением питались дети, отстранили от работы.

    Норовирусы вместе с ротавирусами являются основной причиной развития кишечных инфекций у детей. Норовирусы очень заразны, поэтому попадание этого вируса в детский коллектив очень часто ведет к быстрому распространению кишечной инфекции среди детей.

    Первые симптомы заболевания появляются через 24-48 часов после заражения. Это может быть однократная, но чаще многократная рвота, понос, сильная тошнота, повышение температуры. Норовирус чаще всего вызывает диарею и сильную рвоту, но иногда может быть и только рвота. Нарушения со стороны пищеварительной системы могут сопровождаться мышечными, головными болями и слабостью. Обычно симптомы норовирусной инфекции проходят сами через 12-72 часа. После болезни организм вырабатывает иммунитет к вирусу, но на очень короткий период, около восьми недель. После этого срока человек может снова заразиться норовирусом и заболеть.


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    Установлен источник массового отравления детей в поезде Мурманск – Адлер

    8 августа 2021, 11:52

    Текст: Елена Мирошниченко

    Правоохранители обнаружили продукты с истекшим сроком годности в вагоне-ресторане поезда Мурманск – Адлер, в котором ужинали дети, попавшие в медучреждения Краснодарского края с отравлением, сообщил источник в правоохранительных органах.

    «При осмотре вагона-ресторана были обнаружены продукты с истекшим сроком годности, без маркировки. Также были обнаружены гнилые овощи и хлеб с плесенью», – рассказал он ТАСС.

    Напомним, причиной отравления детей, госпитализированных с поезда Мурманск – Адлер в Краснодарском крае, стал норовирус второго типа.

    Ранее в субботу с поезда № 225 (Мурманск – Адлер) в Белореченске и Апшеронске на Кубани госпитализировали 20 детей с признаками кишечной инфекции. Позже число пострадавших выросло до 87 человек. По факту отравления детей возбудили уголовное дело. Работника вагона-ресторана, где перед отравлением питались дети, отстранили от работы.

    Норовирусы вместе с ротавирусами являются основной причиной развития кишечных инфекций у детей. Норовирусы очень заразны, поэтому попадание этого вируса в детский коллектив очень часто ведет к быстрому распространению кишечной инфекции среди детей.

    Первые симптомы заболевания появляются через 24-48 часов после заражения. Это может быть однократная, но чаще многократная рвота, понос, сильная тошнота, повышение температуры. Норовирус чаще всего вызывает диарею и сильную рвоту, но иногда может быть и только рвота. Нарушения со стороны пищеварительной системы могут сопровождаться мышечными, головными болями и слабостью. Обычно симптомы норовирусной инфекции проходят сами через 12-72 часа. После болезни организм вырабатывает иммунитет к вирусу, но на очень короткий период, около восьми недель. После этого срока человек может снова заразиться норовирусом и заболеть.

    Коментарии (17)
    Жительница Петербурга заявила о надругательстве над дочерью в детском лагере
       6 августа 2021, 13:01
    Фото: Voller Ernst/Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию с заявлением о сексуальном насилии над ее семилетней дочерью в лагере в Курортном районе города, сообщил источник в силовых структурах.

    Источник сообщил, что, по словам женщины, «это произошло в июле в детском лагере в Курортном районе, к инциденту якобы причастен мальчик», передает РИА «Новости».

    Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    Ранее на Сахалине приговорили к пожизненному заключению мужчину, который похитил, изнасиловал и убил восьмилетнюю девочку; его жена, также признанная виновной, отправилась в колонию на 15 лет.

    Коментарии (14)
    Погибшего в Приднестровье российского военного решили представить к госнаграде

    7 августа 2021, 08:26

    Текст: Наталья Ануфриева

    Военнослужащего опергруппы российских войск в Приднестровском регионе ефрейтора Валерия Евдокимова, который погиб при спасении тонущего ребенка, представят к госнаграде, заявил и. о. замначальника оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова по военно-политической работе майора Алексей Крашенинников.

    Крашенинников заявил, что Евдокимов «был профессионалом, проявлял свои профессиональные качества в боевой и военно-политической подготовке, был отличником учебы, общительным, отзывчивым человеком, настоящим и верным товарищем, готовым прийти в любую минуту на помощь», передает RT.

    В ближайшее время его представят к госнаграде, а семье будет оказана материальная помощь.

    В воскресенье, 1 августа, во время отдыха на берегу реки Евдокимов услышал крики о помощи и бросился в воду, чтобы спасти тонущего мальчика. Сам военнослужащий при этом выплыть не смог, его тело обнаружили ниже по течению в 300 м от места происшествия.

    Ранее глава минздрава Иркутской области спас ребенка на борту самолета.

    Коментарии (4)
    Спасатели обнаружили все тела утонувших на Ставрополье подростков

    6 августа 2021, 17:14

    Текст: Вера Басилая

    Тела всех трех подростков, утонувших во время катания на лодке по каналу в Невинномысске, найдены, сообщило ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю.

    «В 900 метрах от места происшествия найдено тело третьего подростка», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

    В среду глава Ставрополья Владимир Владимиров рассказал об исчезновении катавшихся на надувной лодке трех подростков. Следствие возбудило уголовное дело по факту их гибели.

    В четверг были найдены тела двоих детей.

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    Названа причина отравления детей в поезде из Мурманска в Адлер

    7 августа 2021, 23:25

    Текст: Антон Никитин

    Причиной отравления детей, госпитализированных с поезда Мурманск – Адлер в Краснодарском крае, стал норовирус второго типа, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

    «Биоматериал от пострадавших детей отобран специалистами Роспотребнадзора еще на пути следования сразу после поступления информации об ухудшении самочувствия, лабораторией Роспотребнадзора в кратчайшие сроки установлен возбудитель – норовирус второго типа. Все необходимые меры принимаются», – приводит слова представителя пресс-службы надзорного ведомства ТАСС.

    Отмечается, что глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла ситуацию под личный контроль. «Ведется эпидемиологическое расследование. Возбуждено административное производство. Ситуация находится на личном контроле руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой», – говорится в сообщении.

    Кроме того, управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю принимаются все необходимые меры по факту заболевания детей, в частности, заболевшие госпитализированы, контактные лица размещены в отдельных корпусах под медицинским наблюдением, уточнили в пресс-службе ведомства.

    Ранее в субботу с поезда №225 (Мурманск – Адлер) в Белореченске и Апшеронске на Кубани госпитализировали 20 детей с признаками кишечной инфекции. Позже число пострадавших выросло до 56 человек. По факту отравления детей возбудили уголовное дело. Работника вагона-ресторана, где перед отравлением питались дети, отстранили от работы.

    Норовирусы вместе с ротавирусами являются основной причиной развития кишечных инфекций у детей. Норовирусы очень заразны, поэтому попадание этого вируса в детский коллектив очень часто ведет к быстрому распространению кишечной инфекции среди детей.

    Первые симптомы заболевания появляются через 24-48 часов после заражения. Это может быть однократная, но чаще многократная рвота, понос, сильная тошнота, повышение температуры. Норовирус чаще всего вызывает диарею и сильную рвоту, но иногда может быть и только рвота. Нарушения со стороны пищеварительной системы могут сопровождаться мышечными, головными болями и слабостью. Обычно симптомы норовирусной инфекции проходят сами через 12-72 часа. После болезни организм вырабатывает иммунитет к вирусу, но на очень короткий период, около восьми недель. После этого срока человек может снова заразиться норовирусом и заболеть.

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    Главного фигуранта дела о продаже детей обвинили в угрозах свидетелям

    5 августа 2021, 19:33

    Текст: Вера Басилая

    СУ СК России и прокуратура считают, что основной фигурант уголовного дела о продаже детей от суррогатных матерей юрист Константин Свитнев угрожает свидетелям, и требует от обвиняемых отказаться от признательных показаний.

    «Как считает следствие, главный фигурант дела о торговле детьми от суррогатных матерей Свитнев, находясь за пределами РФ, через доверенных лиц поддерживает отношения с обвиняемыми, продолжает руководить их действиями, обеспечивает распространение в СМИ заведомо ложных сведений об обстоятельствах расследования, чем формирует негативное общественное мнение и дискредитирует правоохранительные органы, а также высказывает угрозы участникам процесса. Так, он звонил матери одного из обвиняемых, заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве, и в грубой форме требовал, чтобы ее сын отказался от адвоката и признательных показаний, а также угрожал обеспечить сложности при отбывании им наказания в исправительном учреждении», – передает ТАСС со ссылкой на источник, знакомы с делом.

    Кроме того, по словам источника, Свитнев от имени несуществующих лиц отправлял обвиняемым письма в следственный изолятор, в которых склонял их к изменению показаний и обещал финансовую поддержку. «Поэтому налагаемые в условиях домашнего ареста ограничения не могут быть достаточными для обеспечения контроля за поведением обвиняемых и исполнения задач предварительного следствия», — сказал собеседник агентства.

    Ранее следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции московским врачам-репродуктологам и главе медицинского центра в рамках дела о продаже детей от суррогатных матерей иностранцам под видом лечения бесплодия.

    Во время предварительного следствия в СИЗО были отправлены врачи-акушеры и сотрудники компании, предоставляющие в столице услуги экстракорпорального оплодотворения (ЭКО): Валентина Чернышова, Кирилл Анисимов и Роман Емашев, Лилия Панайоти, Тарас Ашитков, Юлиана Иванова и Владислав Мельников. Татьяна Блинова была помещена под домашний арест. Позже Московский городской суд перевел всех обвиняемых под домашний арест.

    Основной фигурант, Константин Свитнев, который лично заявил о своей невиновности, объявлен в международный розыск и арестован заочно. Также заочно арестована и объявлена в розыск одна из суррогатных матерей – Ирина Когут, гражданка Украины.

    До этого следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка суррогатной матери и торговли детьми в городском округе Одинцово.

    Три фигуранта дела о торговле детьми от суррогатных матерей были арестованы, еще одного фигуранта посадили под домашний арест. В числе арестованных – врачи-акушеры, переводчик и гендиректор центра по суррогатному материнству.

    Мальчик, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни в квартире, где также находилось еще трое детей, рожденных аналогичным способом. Уточняется, что родители детей – иностранцы, они занимались оформлением документов на детей, чтобы уехать с ними за рубеж.

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    Ливень смыл пытавшегося перейти дорогу школьника в Красноярске

    6 августа 2021, 14:59

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Красноярске несовершеннолетнего мальчика смыло дождевым потоком, видеозапись происшествия опубликовали в соцсетях.

    Ребенок переходил дорогу к школе №144, его снесло мощным потоком воды, ему пытались помочь другие ребята, но мальчика снесло дальше. В итоге школьник все же смог зацепиться за тротуар и вылезти из воды.

    Видео опубликовано в Instagram Kras­_sunny, он ведется от лица жителей микрорайона Солнечный Красноярска.

    Ранее в пятницу в Красноярске подпорная стена рухнула на парковку из-за сильного дождя, повреждения получили пять машин.

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    Количество пострадавших от отравления в поезде детей выросло до 56

    7 августа 2021, 21:40

    Текст: Алексей Дегтярев

    Число госпитализированных с признаками отравления детей с поезда Мурманск – Адлер выросло до 56, сообщил источник в экстренных органах региона.

    «По состоянию на вечер всего госпитализировано 56 человек в три медицинские организации в Апшеронском, Туапсинском и Белореченском районах. У всех детей состояние легкой и средней степени», – сказал собеседник ТАСС.

    Он подчеркнул, что всем пациентам оказывают необходимую медицинскую помощь, пока никого не выписали.

    Ранее сообщалось, что с поезда №225 (Мурманск – Адлер) в Белореченске и Апшеронске на Кубани госпитализировали 20 детей с подозрением на кишечную инфекцию. По факту отравления возбудили уголовное дело.

    Позже источник в правоохранительных органах сообщил, что дети питались в вагоне-ресторане, где в тот вечер подавали рис, курицу и салат. Отказавшегося сдавать пробы сотрудника вагона-ресторана отстранили от работы. 

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    Фигурантов дела о продаже детей отправили в СИЗО из-под домашнего ареста

    5 августа 2021, 17:58

    Текст: Алексей Дегтярев

    Первый апелляционный общей юрисдикции суд отправил фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей из-под домашнего ареста в СИЗО, решение вступило в силу, сообщили в пресс-службе суда.

    Судебная коллегия по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции рассмотрела жалобу прокурора на постановление Мосгорсуда о домашнем аресте Лилии Панаиоти, Юлианы Ивановой, Тараса Ашиткова, Владислава Мельникова, сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Любовь Буданова.

    «Судебная коллегия определила: постановление Московского городского суда отменить, удовлетворить частично ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей на три месяца. Панаиоти, Иванову, Ашиткова, Мельникова взять под стражу в зале суда», – добавила она.

    Заседание проводили в закрытом режиме, так как в деле есть информация о несовершеннолетних детях.

    В конце июля Следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции московским врачам-репродуктологам и главе медицинского центра в рамках дела о продаже детей от суррогатных матерей иностранцам под видом лечения бесплодия. Адвокат Игорь Трунов сообщал, что следствие обвиняет всех фигурантов дела в 11 эпизодах продажи младенцев.

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    После отравления детей в поезде Мурманск – Адлер возбудили уголовное дело

    7 августа 2021, 15:15

    Текст: Вера Басилая

    Уголовное дело возбуждено по факту отравления детей, следовавших в оздоровительный лагерь в поезде по маршруту Мурманск-Адлер, сообщили в пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте СК.

    «Следственными органами московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», – говорится в сообщении ведомства.

    Следствием предварительно установлено, что в ночь на субботу от детей, следовавших в составе двух организованных групп пассажирским поездом Мурманск – Адлер, поступили жалобы на пищевое отравление.

    «Уже изъяты пробы пищи и воды, назначены экспертизы, допрошены сопровождающие детей лица, истребована документация, организован комплекс масштабных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», – добавили в ведомстве.

    Министерство образования и науки Мурманской области ранее сообщило, что среди 118 юных северян, отправившихся 4 августа в летний оздоровительный лагерь в Туапсе на поезде, не было зафиксировано случаев отравления, на Кубани из поезда вышли дети из Карелии.

    Ранее сообщалось, что с поезда №225 (Мурманск – Адлер) в Белореченске и Апшеронске на Кубани госпитализировали 20 детей с подозрением на кишечную инфекцию.

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    В РПЦ не поддержали идею приравнять удержание ребенка родителем к похищению

    5 августа 2021, 19:50

    Текст: Вера Басилая

    Уравнивание удержания ребенка одним из родителей с похищением неоправданно расширит вмешательство государства в семью, что может повлечь трагические последствия, заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов.

    Ранее детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова в трансляции ОНФ «Дети не виноваты: эксперты обсудят права детей при разводе родителей» предложила приравнять удержание ребенка одним из родителей к похищению, добавив, что поддерживает инициативу минюста об уголовном преследовании таких родителей. Детский омбудсмен предложила лишать родительских прав или ограничивать их за систематическое неисполнение решения суда по определению места жительства и порядке общения родителей и детей, и сделать процедуру медиации при разводах обязательной.

    «Для ситуаций, о которых говорит госпожа Мишонова, в российском законодательстве адекватный инструмент уже есть – это части 2 и 3 статьи 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Предусмотренные в них меры вполне соразмерны и разумны. Предложение заменить их на меры уголовно-правового характера выглядит как неоправданное стремление расширить государственное вмешательство в семейные конфликты. Между тем российское общество уже не раз показывало неприятие такого расширения», – приводит РИА «Новости» слова Лукьянова.

    По его мнению, подобное предложение свидетельствует о полном непонимании характера и специфики семейных отношений и конфликтов и при реализации приведет к «чудовищным последствиям», в том числе к эскалации проблем в отношениях между разведенными родителями, от которых пострадают в первую очередь дети.

    «Сфера семейных отношений, особенно конфликтных, крайне деликатна. Любое неосторожное вторжение в нее извне, в том числе со стороны государства, может повлечь за собой непредсказуемые и трагические последствия. В особенно это касается использования столь жесткого инструмента, как уголовное право», – подчеркнул священник.

    Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе считает предложение заслуживающим всестороннего общественного обсуждения с участием родительских организаций – ведь именно семьи станут объектом подобного правового регулирования. Вместе с тем, православная церковь (РПЦ) исходит из того, что приоритет должен отдаваться стратегии укрепления семейных ценностей, воспитанию ответственных родителей, профилактике разводов и семейных конфликтов.

    «Проблемы внутри семьи, когда родители не могут «поделить» детей, хорошо известны и, увы, имеют некоторое распространение… Семья не коммерческая корпорация, в которой акционеры и учредители все время что-то делят, пытаться заурегулировать семейные отношения до абсурда, да еще и нормами уголовного законодательства. Это путь в никуда», – добавил он.

    Эксперты Патриаршей комиссии, в свою очередь, предложили ввести ответственность для работников органов опеки и попечительства за неправомерное вмешательство в семью.

    «Дело в том, что права у органов опеки есть, а ответственности нет. Считаем важным внести изменения в законодательство, согласно которым установить ответственность чиновников за необоснованное вмешательство в дела семьи. Это заставит чиновников более внимательно относиться к каждой ситуации и прежде всего помогать семьям, особенно обратившимся за помощью. Часто вместо помощи происходит изъятие ребенка из семьи – страшная травма на всю жизнь. Необходимо исключить рост социального сиротства по вине неправомерно изымающих детей чиновников», – заключил Лукьянов.

    Ранее в РПЦ не поддержали отмену штампов о регистрации брака в паспортах.

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    Матери брошенных в захламленной квартире в Ульяновске детей предъявили обвинение

    5 августа 2021, 19:04

    Текст: Вера Басилая

    Матери двух малышей, оставленных в захламленной квартире в Ульяновске, предъявили обвинение в оставлении детей в опасности, неисполнении обязанностей по их воспитанию и истязании.

    «Следственными органами СК РФ по Ульяновской области предъявлено обвинение 26-летней местной жительнице – матери малолетних детей. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 125 УК РФ (оставление в опасности), статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), пунктом «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего лица)», – говорится в сообщении регионального СУСК.

    По данным следователей, обвиняемая с января по июль 2021 года неоднократно оставляла своих детей в возрасте пяти и двух лет надолго одних дома без еды и ухода. Женщина не заботилась о своих детях, не обеспечивала им надлежащие условия для развития, обращалась с ними грубо, чем наносила вред их психике. Кроме того, обвиняемая жестоко и грубо относилась к старшему сыну, испытывая к нему неприязнь, применяла в отношении него физическую силу.

    Отмечается, что в суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения.

    Ранее полиция возбудила на мать уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей, максимальная санкция которого – лишение свободы на три года. Также на мать детей был составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

    В социальных сетях появились фотографии квартиры, где были найдены двое маленьких детей, оставшихся дома одних. На кадрах видно, что в квартире грязно, она завалена хламом и мусором, а дети голые. По данным СУСК, у детей не было одежды и обуви, в квартире отсутствовали мебель, холодильник и плита.

    Ранее жительница Ульяновской области отказалась госпитализировать ребенка в больницу, после чего тот скончался, в отношении матери возбудили уголовное дело.

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    С поезда Мурманск – Адлер госпитализировали 20 детей с подозрением на кишечную инфекцию

    7 августа 2021, 14:15

    Текст: Наталья Ануфриева

    С поезда №225 (Мурманск – Адлер) в Белореченске и Апшеронске на Кубани госпитализировали 20 детей с подозрением на кишечную инфекцию, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

    В сообщении ведомства указывается, что «20 детей, следующих в составе двух организованных групп в поезде №225 Мурманск – Адлер, были госпитализированы в больницы Белореченска и Апшеронска Краснодарского края с подозрением на кишечную инфекцию», после осмотра еще 15 детей с симптомами кишечной инфекции продолжили путь до станции назначения, передает РИА «Новости».

    «В пути следования было организовано эстафетное медицинское наблюдение детей. В общей сложности в составе организованных групп следовало около 250 несовершеннолетних пассажиров», – сообщает СКЖД.

    Ранее инфекционист рассказал, как избежать кишечных заражений летом.

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    Скинувшего ребенка из окна мужчину отправили в СИЗО

    6 августа 2021, 17:36

    Текст: Алексей Дегтярев

    Выбросившего ребенка из окна своего дома мужчину отправили в следственный изолятор, соответствующее решение принял Кузьминский суд Москвы.

    «В отношении Кудрявцева Леонида избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 4 октября», – цитирует сообщение суда ТАСС.

    Напомним, вечером 4 августа пьяный отец, которому около 25 лет, выбросил двухлетнего ребенка из окна квартиры на пятом этаже. Ребенок находился под опекой бабушкой, мать с ними не проживала.

    Жена мужчины позже рассказала, что супруг бил ее и злоупотреблял алкоголем.

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    В Башкирии в результате падения крыши торгового центра умерла школьница

    8 августа 2021, 12:24

    Текст: Елена Мирошниченко

    В Башкирии умерла 14-летняя школьница, на которую в июле упала крыша торгового центра, сообщил глава Бижбулякского района Артур Зарипов.

    «Писал утром пост, и не думал, что все так быстро произойдет. Недавно Настя ушла. Это уже точно. Невозможно найти таких слов, чтобы хоть на каплю облегчить боль родным и близким. Можно только догадываться, как вам сейчас тяжело. Примите искренние соболезнования», – написал он на своей странице во «ВКонтакте».

    Как сообщает портал ufa-town.ru, происшествие произошло 20 июля. Во время ураганного ветра сорвало крышу торгового центра и обломки упали на проходившую мимо школьницу. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. Девочку сначала госпитализировали в районную больницу, а позже перевезли в РДКБ.

    Портал NewsBash.ru сообщает, что следком Башкирии возбудил уголовное дело и уже опросил собственников торгового центра. По их словам, последний раз кровля на здании ремонтировалась около пяти лет назад.

    Ранее в Нижнем Тагиле девятилетний мальчик задел кондиционер в магазине и погиб от удара током.

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