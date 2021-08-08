В Башкирии в результате падения крыши торгового центра умерла школьница РЖД начали расследование отравления детей в поезде Мурманск – Адлер 8 августа 2021, 14:31 Текст: Елена Мирошниченко

Холдинг РЖД начнет собственное расследование причин вспышки кишечной инфекции среди детей, которые ехали на поезде Мурманск – Адлер, будет проверено качество услуг в вагоне-ресторане, говорится в сообщении холдинга. «Холдинг «РЖД» проводит собственное расследование причин госпитализации детей, которые следовали поездом №225/226 Мурманск – Адлер и были госпитализированы в связи с подозрением на инфекционное заболевание в больницы Краснодарского края....В частности, проводим проверку качества оказания услуг в вагоне-ресторане», – отмечается в сообщении на сайте РЖД. В пресс-службе отметили, что вагон-ресторан в поезде обслуживала компания «НТС» на правах договора аренды с «Федеральной пассажирской компанией». В холдинге заявили, что внимательно следят за состоянием госпитализированных детей. Сейчас их здоровью ничего не угрожает, дети чувствуют себя удовлетворительно. «Ситуация находится под контролем руководства ОАО «РЖД». Все дети и их сопровождающие будут бесплатно доставлены к месту отдыха», – сообщили в РЖД. Ранее стало известно, что правоохранители обнаружили продукты с истекшим сроком годности в вагоне-ресторане поезда Мурманск – Адлер. В субботу с поезда № 225 (Мурманск – Адлер) в Белореченске и Апшеронске на Кубани госпитализировали 20 детей с признаками кишечной инфекции. Позже число пострадавших выросло до 87 человек. По факту отравления детей возбудили уголовное дело. Работника вагона-ресторана, где перед отравлением питались дети, отстранили от работы. Норовирусы вместе с ротавирусами являются основной причиной развития кишечных инфекций у детей. Норовирусы очень заразны, поэтому попадание этого вируса в детский коллектив очень часто ведет к быстрому распространению кишечной инфекции среди детей. Первые симптомы заболевания появляются через 24-48 часов после заражения. Это может быть однократная, но чаще многократная рвота, понос, сильная тошнота, повышение температуры. Норовирус чаще всего вызывает диарею и сильную рвоту, но иногда может быть и только рвота. Нарушения со стороны пищеварительной системы могут сопровождаться мышечными, головными болями и слабостью. Обычно симптомы норовирусной инфекции проходят сами через 12-72 часа. После болезни организм вырабатывает иммунитет к вирусу, но на очень короткий период, около восьми недель. После этого срока человек может снова заразиться норовирусом и заболеть.

Установлен источник массового отравления детей в поезде Мурманск – Адлер 8 августа 2021, 11:52 Текст: Елена Мирошниченко

Правоохранители обнаружили продукты с истекшим сроком годности в вагоне-ресторане поезда Мурманск – Адлер, в котором ужинали дети, попавшие в медучреждения Краснодарского края с отравлением, сообщил источник в правоохранительных органах. «При осмотре вагона-ресторана были обнаружены продукты с истекшим сроком годности, без маркировки. Также были обнаружены гнилые овощи и хлеб с плесенью», – рассказал он ТАСС. Напомним, причиной отравления детей, госпитализированных с поезда Мурманск – Адлер в Краснодарском крае, стал норовирус второго типа. Ранее в субботу с поезда № 225 (Мурманск – Адлер) в Белореченске и Апшеронске на Кубани госпитализировали 20 детей с признаками кишечной инфекции. Позже число пострадавших выросло до 87 человек. По факту отравления детей возбудили уголовное дело. Работника вагона-ресторана, где перед отравлением питались дети, отстранили от работы. Норовирусы вместе с ротавирусами являются основной причиной развития кишечных инфекций у детей. Норовирусы очень заразны, поэтому попадание этого вируса в детский коллектив очень часто ведет к быстрому распространению кишечной инфекции среди детей. Первые симптомы заболевания появляются через 24-48 часов после заражения. Это может быть однократная, но чаще многократная рвота, понос, сильная тошнота, повышение температуры. Норовирус чаще всего вызывает диарею и сильную рвоту, но иногда может быть и только рвота. Нарушения со стороны пищеварительной системы могут сопровождаться мышечными, головными болями и слабостью. Обычно симптомы норовирусной инфекции проходят сами через 12-72 часа. После болезни организм вырабатывает иммунитет к вирусу, но на очень короткий период, около восьми недель. После этого срока человек может снова заразиться норовирусом и заболеть. Жительница Петербурга заявила о надругательстве над дочерью в детском лагере 6 августа 2021, 13:01

Фото: Voller Ernst/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию с заявлением о сексуальном насилии над ее семилетней дочерью в лагере в Курортном районе города, сообщил источник в силовых структурах. Источник сообщил, что, по словам женщины, «это произошло в июле в детском лагере в Курортном районе, к инциденту якобы причастен мальчик», передает РИА «Новости». Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ранее на Сахалине приговорили к пожизненному заключению мужчину, который похитил, изнасиловал и убил восьмилетнюю девочку; его жена, также признанная виновной, отправилась в колонию на 15 лет. Погибшего в Приднестровье российского военного решили представить к госнаграде 7 августа 2021, 08:26 Текст: Наталья Ануфриева

Военнослужащего опергруппы российских войск в Приднестровском регионе ефрейтора Валерия Евдокимова, который погиб при спасении тонущего ребенка, представят к госнаграде, заявил и. о. замначальника оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова по военно-политической работе майора Алексей Крашенинников. Крашенинников заявил, что Евдокимов «был профессионалом, проявлял свои профессиональные качества в боевой и военно-политической подготовке, был отличником учебы, общительным, отзывчивым человеком, настоящим и верным товарищем, готовым прийти в любую минуту на помощь», передает RT. В ближайшее время его представят к госнаграде, а семье будет оказана материальная помощь. В воскресенье, 1 августа, во время отдыха на берегу реки Евдокимов услышал крики о помощи и бросился в воду, чтобы спасти тонущего мальчика. Сам военнослужащий при этом выплыть не смог, его тело обнаружили ниже по течению в 300 м от места происшествия. Ранее глава минздрава Иркутской области спас ребенка на борту самолета. Спасатели обнаружили все тела утонувших на Ставрополье подростков 6 августа 2021, 17:14 Текст: Вера Басилая

Тела всех трех подростков, утонувших во время катания на лодке по каналу в Невинномысске, найдены, сообщило ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю. «В 900 метрах от места происшествия найдено тело третьего подростка», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство. В среду глава Ставрополья Владимир Владимиров рассказал об исчезновении катавшихся на надувной лодке трех подростков. Следствие возбудило уголовное дело по факту их гибели. В четверг были найдены тела двоих детей. Названа причина отравления детей в поезде из Мурманска в Адлер 7 августа 2021, 23:25 Текст: Антон Никитин

Причиной отравления детей, госпитализированных с поезда Мурманск – Адлер в Краснодарском крае, стал норовирус второго типа, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. «Биоматериал от пострадавших детей отобран специалистами Роспотребнадзора еще на пути следования сразу после поступления информации об ухудшении самочувствия, лабораторией Роспотребнадзора в кратчайшие сроки установлен возбудитель – норовирус второго типа. Все необходимые меры принимаются», – приводит слова представителя пресс-службы надзорного ведомства ТАСС. Отмечается, что глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла ситуацию под личный контроль. «Ведется эпидемиологическое расследование. Возбуждено административное производство. Ситуация находится на личном контроле руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой», – говорится в сообщении. Кроме того, управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю принимаются все необходимые меры по факту заболевания детей, в частности, заболевшие госпитализированы, контактные лица размещены в отдельных корпусах под медицинским наблюдением, уточнили в пресс-службе ведомства. Ранее в субботу с поезда №225 (Мурманск – Адлер) в Белореченске и Апшеронске на Кубани госпитализировали 20 детей с признаками кишечной инфекции. Позже число пострадавших выросло до 56 человек. По факту отравления детей возбудили уголовное дело. Работника вагона-ресторана, где перед отравлением питались дети, отстранили от работы. Норовирусы вместе с ротавирусами являются основной причиной развития кишечных инфекций у детей. Норовирусы очень заразны, поэтому попадание этого вируса в детский коллектив очень часто ведет к быстрому распространению кишечной инфекции среди детей. Первые симптомы заболевания появляются через 24-48 часов после заражения. Это может быть однократная, но чаще многократная рвота, понос, сильная тошнота, повышение температуры. Норовирус чаще всего вызывает диарею и сильную рвоту, но иногда может быть и только рвота. Нарушения со стороны пищеварительной системы могут сопровождаться мышечными, головными болями и слабостью. Обычно симптомы норовирусной инфекции проходят сами через 12-72 часа. После болезни организм вырабатывает иммунитет к вирусу, но на очень короткий период, около восьми недель. После этого срока человек может снова заразиться норовирусом и заболеть. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Главного фигуранта дела о продаже детей обвинили в угрозах свидетелям 5 августа 2021, 19:33 Текст: Вера Басилая

СУ СК России и прокуратура считают, что основной фигурант уголовного дела о продаже детей от суррогатных матерей юрист Константин Свитнев угрожает свидетелям, и требует от обвиняемых отказаться от признательных показаний. «Как считает следствие, главный фигурант дела о торговле детьми от суррогатных матерей Свитнев, находясь за пределами РФ, через доверенных лиц поддерживает отношения с обвиняемыми, продолжает руководить их действиями, обеспечивает распространение в СМИ заведомо ложных сведений об обстоятельствах расследования, чем формирует негативное общественное мнение и дискредитирует правоохранительные органы, а также высказывает угрозы участникам процесса. Так, он звонил матери одного из обвиняемых, заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве, и в грубой форме требовал, чтобы ее сын отказался от адвоката и признательных показаний, а также угрожал обеспечить сложности при отбывании им наказания в исправительном учреждении», – передает ТАСС со ссылкой на источник, знакомы с делом. Кроме того, по словам источника, Свитнев от имени несуществующих лиц отправлял обвиняемым письма в следственный изолятор, в которых склонял их к изменению показаний и обещал финансовую поддержку. «Поэтому налагаемые в условиях домашнего ареста ограничения не могут быть достаточными для обеспечения контроля за поведением обвиняемых и исполнения задач предварительного следствия», — сказал собеседник агентства. Ранее следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции московским врачам-репродуктологам и главе медицинского центра в рамках дела о продаже детей от суррогатных матерей иностранцам под видом лечения бесплодия. Во время предварительного следствия в СИЗО были отправлены врачи-акушеры и сотрудники компании, предоставляющие в столице услуги экстракорпорального оплодотворения (ЭКО): Валентина Чернышова, Кирилл Анисимов и Роман Емашев, Лилия Панайоти, Тарас Ашитков, Юлиана Иванова и Владислав Мельников. Татьяна Блинова была помещена под домашний арест. Позже Московский городской суд перевел всех обвиняемых под домашний арест. Основной фигурант, Константин Свитнев, который лично заявил о своей невиновности, объявлен в международный розыск и арестован заочно. Также заочно арестована и объявлена в розыск одна из суррогатных матерей – Ирина Когут, гражданка Украины. До этого следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка суррогатной матери и торговли детьми в городском округе Одинцово. Три фигуранта дела о торговле детьми от суррогатных матерей были арестованы, еще одного фигуранта посадили под домашний арест. В числе арестованных – врачи-акушеры, переводчик и гендиректор центра по суррогатному материнству. Мальчик, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни в квартире, где также находилось еще трое детей, рожденных аналогичным способом. Уточняется, что родители детей – иностранцы, они занимались оформлением документов на детей, чтобы уехать с ними за рубеж. Ливень смыл пытавшегося перейти дорогу школьника в Красноярске 6 августа 2021, 14:59 Текст: Алексей Дегтярев

В Красноярске несовершеннолетнего мальчика смыло дождевым потоком, видеозапись происшествия опубликовали в соцсетях. Ребенок переходил дорогу к школе №144, его снесло мощным потоком воды, ему пытались помочь другие ребята, но мальчика снесло дальше. В итоге школьник все же смог зацепиться за тротуар и вылезти из воды. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от мкр. Солнечный. Красноярск (@kras_sunny) Видео опубликовано в Instagram Kras­_sunny, он ведется от лица жителей микрорайона Солнечный Красноярска. Ранее в пятницу в Красноярске подпорная стена рухнула на парковку из-за сильного дождя, повреждения получили пять машин. Количество пострадавших от отравления в поезде детей выросло до 56 7 августа 2021, 21:40 Текст: Алексей Дегтярев

Число госпитализированных с признаками отравления детей с поезда Мурманск – Адлер выросло до 56, сообщил источник в экстренных органах региона. «По состоянию на вечер всего госпитализировано 56 человек в три медицинские организации в Апшеронском, Туапсинском и Белореченском районах. У всех детей состояние легкой и средней степени», – сказал собеседник ТАСС. Он подчеркнул, что всем пациентам оказывают необходимую медицинскую помощь, пока никого не выписали. Ранее сообщалось, что с поезда №225 (Мурманск – Адлер) в Белореченске и Апшеронске на Кубани госпитализировали 20 детей с подозрением на кишечную инфекцию. По факту отравления возбудили уголовное дело. Позже источник в правоохранительных органах сообщил, что дети питались в вагоне-ресторане, где в тот вечер подавали рис, курицу и салат. Отказавшегося сдавать пробы сотрудника вагона-ресторана отстранили от работы. Фигурантов дела о продаже детей отправили в СИЗО из-под домашнего ареста 5 августа 2021, 17:58 Текст: Алексей Дегтярев

Первый апелляционный общей юрисдикции суд отправил фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей из-под домашнего ареста в СИЗО, решение вступило в силу, сообщили в пресс-службе суда. Судебная коллегия по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции рассмотрела жалобу прокурора на постановление Мосгорсуда о домашнем аресте Лилии Панаиоти, Юлианы Ивановой, Тараса Ашиткова, Владислава Мельникова, сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Любовь Буданова. «Судебная коллегия определила: постановление Московского городского суда отменить, удовлетворить частично ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей на три месяца. Панаиоти, Иванову, Ашиткова, Мельникова взять под стражу в зале суда», – добавила она. Заседание проводили в закрытом режиме, так как в деле есть информация о несовершеннолетних детях. В конце июля Следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции московским врачам-репродуктологам и главе медицинского центра в рамках дела о продаже детей от суррогатных матерей иностранцам под видом лечения бесплодия. Адвокат Игорь Трунов сообщал, что следствие обвиняет всех фигурантов дела в 11 эпизодах продажи младенцев. После отравления детей в поезде Мурманск – Адлер возбудили уголовное дело 7 августа 2021, 15:15 Текст: Вера Басилая

Уголовное дело возбуждено по факту отравления детей, следовавших в оздоровительный лагерь в поезде по маршруту Мурманск-Адлер, сообщили в пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте СК. «Следственными органами московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», – говорится в сообщении ведомства. Следствием предварительно установлено, что в ночь на субботу от детей, следовавших в составе двух организованных групп пассажирским поездом Мурманск – Адлер, поступили жалобы на пищевое отравление. «Уже изъяты пробы пищи и воды, назначены экспертизы, допрошены сопровождающие детей лица, истребована документация, организован комплекс масштабных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», – добавили в ведомстве. Министерство образования и науки Мурманской области ранее сообщило, что среди 118 юных северян, отправившихся 4 августа в летний оздоровительный лагерь в Туапсе на поезде, не было зафиксировано случаев отравления, на Кубани из поезда вышли дети из Карелии. Ранее сообщалось, что с поезда №225 (Мурманск – Адлер) в Белореченске и Апшеронске на Кубани госпитализировали 20 детей с подозрением на кишечную инфекцию. В РПЦ не поддержали идею приравнять удержание ребенка родителем к похищению 5 августа 2021, 19:50 Текст: Вера Басилая

Уравнивание удержания ребенка одним из родителей с похищением неоправданно расширит вмешательство государства в семью, что может повлечь трагические последствия, заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов. Ранее детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова в трансляции ОНФ «Дети не виноваты: эксперты обсудят права детей при разводе родителей» предложила приравнять удержание ребенка одним из родителей к похищению, добавив, что поддерживает инициативу минюста об уголовном преследовании таких родителей. Детский омбудсмен предложила лишать родительских прав или ограничивать их за систематическое неисполнение решения суда по определению места жительства и порядке общения родителей и детей, и сделать процедуру медиации при разводах обязательной. «Для ситуаций, о которых говорит госпожа Мишонова, в российском законодательстве адекватный инструмент уже есть – это части 2 и 3 статьи 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Предусмотренные в них меры вполне соразмерны и разумны. Предложение заменить их на меры уголовно-правового характера выглядит как неоправданное стремление расширить государственное вмешательство в семейные конфликты. Между тем российское общество уже не раз показывало неприятие такого расширения», – приводит РИА «Новости» слова Лукьянова. По его мнению, подобное предложение свидетельствует о полном непонимании характера и специфики семейных отношений и конфликтов и при реализации приведет к «чудовищным последствиям», в том числе к эскалации проблем в отношениях между разведенными родителями, от которых пострадают в первую очередь дети. «Сфера семейных отношений, особенно конфликтных, крайне деликатна. Любое неосторожное вторжение в нее извне, в том числе со стороны государства, может повлечь за собой непредсказуемые и трагические последствия. В особенно это касается использования столь жесткого инструмента, как уголовное право», – подчеркнул священник. Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе считает предложение заслуживающим всестороннего общественного обсуждения с участием родительских организаций – ведь именно семьи станут объектом подобного правового регулирования. Вместе с тем, православная церковь (РПЦ) исходит из того, что приоритет должен отдаваться стратегии укрепления семейных ценностей, воспитанию ответственных родителей, профилактике разводов и семейных конфликтов. «Проблемы внутри семьи, когда родители не могут «поделить» детей, хорошо известны и, увы, имеют некоторое распространение… Семья не коммерческая корпорация, в которой акционеры и учредители все время что-то делят, пытаться заурегулировать семейные отношения до абсурда, да еще и нормами уголовного законодательства. Это путь в никуда», – добавил он. Эксперты Патриаршей комиссии, в свою очередь, предложили ввести ответственность для работников органов опеки и попечительства за неправомерное вмешательство в семью. «Дело в том, что права у органов опеки есть, а ответственности нет. Считаем важным внести изменения в законодательство, согласно которым установить ответственность чиновников за необоснованное вмешательство в дела семьи. Это заставит чиновников более внимательно относиться к каждой ситуации и прежде всего помогать семьям, особенно обратившимся за помощью. Часто вместо помощи происходит изъятие ребенка из семьи – страшная травма на всю жизнь. Необходимо исключить рост социального сиротства по вине неправомерно изымающих детей чиновников», – заключил Лукьянов. Ранее в РПЦ не поддержали отмену штампов о регистрации брака в паспортах. Матери брошенных в захламленной квартире в Ульяновске детей предъявили обвинение 5 августа 2021, 19:04 Текст: Вера Басилая

Матери двух малышей, оставленных в захламленной квартире в Ульяновске, предъявили обвинение в оставлении детей в опасности, неисполнении обязанностей по их воспитанию и истязании. «Следственными органами СК РФ по Ульяновской области предъявлено обвинение 26-летней местной жительнице – матери малолетних детей. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 125 УК РФ (оставление в опасности), статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), пунктом «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего лица)», – говорится в сообщении регионального СУСК. По данным следователей, обвиняемая с января по июль 2021 года неоднократно оставляла своих детей в возрасте пяти и двух лет надолго одних дома без еды и ухода. Женщина не заботилась о своих детях, не обеспечивала им надлежащие условия для развития, обращалась с ними грубо, чем наносила вред их психике. Кроме того, обвиняемая жестоко и грубо относилась к старшему сыну, испытывая к нему неприязнь, применяла в отношении него физическую силу. Отмечается, что в суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения. Ранее полиция возбудила на мать уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей, максимальная санкция которого – лишение свободы на три года. Также на мать детей был составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». В социальных сетях появились фотографии квартиры, где были найдены двое маленьких детей, оставшихся дома одних. На кадрах видно, что в квартире грязно, она завалена хламом и мусором, а дети голые. По данным СУСК, у детей не было одежды и обуви, в квартире отсутствовали мебель, холодильник и плита. Ранее жительница Ульяновской области отказалась госпитализировать ребенка в больницу, после чего тот скончался, в отношении матери возбудили уголовное дело. С поезда Мурманск – Адлер госпитализировали 20 детей с подозрением на кишечную инфекцию 7 августа 2021, 14:15 Текст: Наталья Ануфриева

С поезда №225 (Мурманск – Адлер) в Белореченске и Апшеронске на Кубани госпитализировали 20 детей с подозрением на кишечную инфекцию, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД). В сообщении ведомства указывается, что «20 детей, следующих в составе двух организованных групп в поезде №225 Мурманск – Адлер, были госпитализированы в больницы Белореченска и Апшеронска Краснодарского края с подозрением на кишечную инфекцию», после осмотра еще 15 детей с симптомами кишечной инфекции продолжили путь до станции назначения, передает РИА «Новости». «В пути следования было организовано эстафетное медицинское наблюдение детей. В общей сложности в составе организованных групп следовало около 250 несовершеннолетних пассажиров», – сообщает СКЖД. Ранее инфекционист рассказал, как избежать кишечных заражений летом. Скинувшего ребенка из окна мужчину отправили в СИЗО 6 августа 2021, 17:36 Текст: Алексей Дегтярев

Выбросившего ребенка из окна своего дома мужчину отправили в следственный изолятор, соответствующее решение принял Кузьминский суд Москвы. «В отношении Кудрявцева Леонида избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 4 октября», – цитирует сообщение суда ТАСС. Напомним, вечером 4 августа пьяный отец, которому около 25 лет, выбросил двухлетнего ребенка из окна квартиры на пятом этаже. Ребенок находился под опекой бабушкой, мать с ними не проживала. Жена мужчины позже рассказала, что супруг бил ее и злоупотреблял алкоголем. В Башкирии в результате падения крыши торгового центра умерла школьница 8 августа 2021, 12:24 Текст: Елена Мирошниченко

В Башкирии умерла 14-летняя школьница, на которую в июле упала крыша торгового центра, сообщил глава Бижбулякского района Артур Зарипов. «Писал утром пост, и не думал, что все так быстро произойдет. Недавно Настя ушла. Это уже точно. Невозможно найти таких слов, чтобы хоть на каплю облегчить боль родным и близким. Можно только догадываться, как вам сейчас тяжело. Примите искренние соболезнования», – написал он на своей странице во «ВКонтакте». Как сообщает портал ufa-town.ru, происшествие произошло 20 июля. Во время ураганного ветра сорвало крышу торгового центра и обломки упали на проходившую мимо школьницу. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. Девочку сначала госпитализировали в районную больницу, а позже перевезли в РДКБ. Портал NewsBash.ru сообщает, что следком Башкирии возбудил уголовное дело и уже опросил собственников торгового центра. По их словам, последний раз кровля на здании ремонтировалась около пяти лет назад. Ранее в Нижнем Тагиле девятилетний мальчик задел кондиционер в магазине и погиб от удара током.