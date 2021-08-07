С поезда Мурманск – Адлер госпитализировали 20 детей с подозрением на кишечную инфекцию

Завоевавшие олимпийские медали россияне были заложниками в школе Беслана

Завоевавший золотую медаль для российской сборной борец Заурбек Сидаков, будучи школьником, был заложником в захваченной террористами школе в Беслане в 2004 году, как и бронзовый призер ОИ Артур Найфонов.

Сидаков после теракта в Беслане забросил борьбу, его перестали пускать в город родители, но через несколько месяцев он все же вернулся к тренировкам, пишет «Чемпионат».

В 19 лет он попал в сборную России, а на чемпионате мира – 2018 он стал победителем, сумев одолеть именитых оппонентов.

Через год Сидаков вновь победил на мировом чемпионате, он победил американца Джордана Барроуза, и в финале одолел итальянца Франка Чамисо. Он посвятил свою победу затронутым трагедией в Беслане людям.

«Я боролся ради всех жертв, всех погибших и пострадавших в этом чудовищном теракте. Я вырос там, там начинал тренироваться, для меня Беслан – маленькая родина, я все помню и ничего не забуду. Когда были недавние траурные мероприятия, я сказал себе: «Буду бороться ради этих людей. Я стану чемпионом мира и посвящу победу им». Это было моей главной мотивацией сейчас», – рассказывал Сидаков.

Другой россиянин Артур Найфонов, завоевавший бронзу на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг, также был заложником в Беслане, а его мать погибла, рассказал тренер спортсмена Тотраз Арчегов.

«Матери Артура не стало. Но благодаря ей он вышел из школы живым, и его сестра. Наверное, ему что-то в этой жизни предназначено», – цитирует тренера «Комсомольская правда – Ставрополь».

Напомним, в пятницу борец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал золотую медаль в весе до 74 кг на Олимпиаде в Токио. В финальном поединке Сидаков победил белорусского спортсмена Магомедхабиба Гаджимагомедова.

Теракт в бесланской школе произошел утром 1 сентября 2004 года.

В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированной школе более 1100 заложников – детей, их родителей и сотрудников школы. В середине третьего дня после взрывов и пожара здание частично обрушилось. Заложники стали выбегать из школы, и спецназ начал штурм.

Во время перестрелки было убито 27 террористов (четверо, включая двух смертниц, погибли до штурма в период с 1 по 3 сентября). В результате теракта погибли 314 заложников, из них 186 детей, и 19 спасателей, почти 800 человек получили ранения.