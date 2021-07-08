Инфекционист рассказала, как избежать кишечных заражений летом

В летний период повышается риск заражения кишечными инфекциями, поэтому просто необходимо соблюдать элементарные правила гигиены, сказала газете ВЗГЛЯД врач-инфекционист София Русанова.

«Бактерии можно легко найти абсолютно везде: проехавшись в метро, в супермаркете, пройдясь по лестнице. Естественно, в летний период повышается риск заражения кишечными инфекциями, потому что мы купаемся, едим фастфуд, не всегда можем помыть руки. И потом, не всегда известно, как те или иные продукты хранились», – говорит Русанова.

Она объясняет, что в 30-градусную жару даже донесенная из продуктового колбаса может испортиться. Та же известная всем кишечная палочка может стать патогенной (способной быть причиной патологии), если она живет в молочном продукте или же колбасных изделиях.

«В жару также очень быстро распространяется сальмонеллез (острое инфекционное кишечное заболевание, вызываемое многочисленными возбудителями из рода сальмонелл), бактерии, которые его вызывают, обитает в яйцах, молочных и колбасных изделиях», – подчеркивает врач.

Кроме того, различного рода заболевания можно также подхватить, купаясь не в очень чистых водоемах, продолжает специалист. Дизентерийная полочка, например, может передаваться через загрязненную воду, а при купании с головой и заглатывании воды можно заразиться энтеровирусной (кишечной) инфекцией.

«Любая кишечная инфекция имеет путь передачи водный и контактно-бытовой, поэтому с ней, если человек не соблюдает определенных правил гигиены, может столкнуться любой человек. Вирусный гепатит А и Е, последний из которых встречается в России реже, но тем не менее, также могут передаваться через грязные плохо помытые фрукты», – объясняет Русанова.

Она обращает внимание на то, что ни в коем случае нельзя ничего пробовать на ранке или даже с собственной грядки, поскольку она поливается не гарантированно чистой водой. Овощи и фрукты надо тщательно мыть, замачивать. Особенно арбузы – по половинке их брать не надо, поскольку чаще всего их никто не моет перед тем, как резать.

Для того, чтобы максимально обезопасить свой организм от воздействия инфекций и бактерий в летний период необходимо соблюдать элементарные правила гигиены: чаще мыть руки, не есть еду на улице или на ходу, не покупать ничего скоропортящегося, а также стараться не покупать еду в переносных или уличных кафе, где еда хранится не в холодильнике, а на виду. Продукты следует покупать в ближайшем к дому магазине, чтобы молочные и колбасные продукты по пути домой не успели испортиться. Если же появляются сомнения в сохранности, например, колбасного изделия, то в жаркую погоду его лучше сварить или пожарить. Кроме того, не следует купаться в водоемах, в которых это делать запрещено, даже если он выглядит достаточно чистым.

В начале мая в Роспотребнадзоре рассказали, что что «рекомендуется мыть руки водой с мылом в течение 40–60 секунд», а при отсутствии мыла необходимо использовать «кожные антисептики или специальные очищающие салфетки».