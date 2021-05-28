Лукашенко привез Путину документы об инциденте с посадкой Ryanair

Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез на переговоры с Путиным некий дипломат с документами и пообещал рассказать о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair.

«Я захватил некоторые документы, покажу вам, чтобы вы понимали, что происходит, чтобы вы понимали, что это за люди», – передает ТАСС слова Лукашенко перед началом переговоров на высшем уровне в Сочи.

Уточняется, что документы касаются ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair.

«Но за что наказали Евросоюз трудовой коллектив «Белавиа»? За то, что они в ковид их вывозили тысячами? Вот их лицо. Я отрекаюсь от того, что было, я покажу вам некоторые документы, вы поймете, что там происходит и происходило», – цитирует РИА «Новости» Лукашенко.

Ранее президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко встретились в сочинской резиденции Бочаров Ручей российского лидера.

Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, «сначала президенты двух стран побеседуют, а затем их общение продолжится за рабочим обедом».

Ранее сообщалось, что на встрече может быть затронута ситуация вокруг вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске.

Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, а также его девушки, россиянки Софьи Сапеги вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.