Лукашенко заявил о попытках раскачать ситуацию в Белоруссии

На фоне инцидента с посадкой самолета Ryanair наблюдается попытка раскачать ситуацию в Белоруссии до уровня августа прошлого года, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.

«Идет попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года. Просто понятно, что от нас хотят эти друзья наши западные. Что тут обсуждать. Но нет тех высот, которые большевики не брали. Возьмем и мы», – цитирует РИА «Новости» Лукашенко.

В пятницу Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с президентом России Владимиром Путиным в резиденции Бочаров Ручей. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что «сначала президенты двух стран побеседуют, а затем их общение продолжится за рабочим обедом».

В Кремле не исключают, что Лукашенко проинформирует Путина о состоянии белорусской экономики, разговор о возможной помощи будет зависеть от того, как глава республики поставит вопрос. В то же время сам Лукашенко, комментируя повестку предстоящих переговоров, заявил, что в основном речь пойдет об экономике. Также сообщалось, что на встрече может быть затронута ситуация вокруг вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске.

Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.