В Британии инцидент у Крыма назвали проходом «через украинские воды»

Эсминец типа 45 Dragon ВМС Великобритании не был участником какого-либо инцидента в районе Крыма в октябре 2020 года, корабль шел из одного порта в другой прямым путем через украинские воды, говорится в заявлении представителя Минобороны Соединенного Королевства, опубликованного Daily Telegraph.

«HMS Dragon шел из одного порта в другой самым прямым путем, следуя по признанному безопасным маршруту для всех международных судов через украинские воды. ВМФ России не препятствовал прохождению HMS Dragon. Корабль не был участником какого-либо инцидента, он воспользовался правом безобидного прохода в рамках Конвенции ООН по морскому праву», – приводит слова представителя британского ведомства ТАСС.

По информации издания, эсминец направлялся из Одессы в Батуми. Издание уточнило со ссылкой на источник в правительстве Великобритании, что командование корабля не рассматривало воды в районе Крыма как российские, поскольку Лондон не признает присоединение полуострова к РФ.

Накануне первый заместитель директора Федеральной службы безопасности – руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов сообщил, что погранслужба ФСБ, ВМФ и ВКС в октябре 2020 года совместно выдворили британский эсминец D35 Dragon из территориальных вод России в районе Крыма.

Напомним, в среду корабли ВМС Британии и Украины провели учения в Черном море. Ранее в мае в Черное море зашел патрульный корабль ВМС Британии «Трент», Незадолго до этого корабли ЧФ значительно увеличили время пребывания в море из-за активности НАТО.

В апреле Россия обвинила страны НАТО в провокациях в Черноморском регионе. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял о переброске войск НАТО к границам России и их концентрации в Причерноморье. В Москве предупредили, что риски инцидентов очень высоки и лучше держаться подальше от Крыма и от Черноморского побережья России. В Кремле подчеркивали, что переброска сил НАТО к границам России ведет к витку напряжения.

В начале апреля в Киеве заявляли о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность. В ВСУ также заявляли о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД