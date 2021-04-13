|
|
Шойгу заявил о переброске войск НАТО к границам России
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Соединенные Штаты и страны НАТО начали переброску войск к российским границам в Европе, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«Сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу. Идет перемещение войск в Европе к российским границам. Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе», – передает сообщение Шойгу РИА «Новости».
Глава Минобороны рассказал, что союзники сосредоточат рядом с Россией 40 тыс. военнослужащих и 15 тыс. единиц техники, в том числе стратегической авиации.
Ранее Шойгу сообщил, что США с 2021 года в два раза увеличили воздушную разведку у сухопутных российских границ.
В начале апреля официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об увеличении активности НАТО на Украине и в Черном море.
Москва отвергла заявления США о «плате за Донбасс»
|
|
Москва не приемлет заявлений США о том, что Россия якобы должна «заплатить цену» из-за ситуации в Донбассе, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. По его словам, Россия продолжит защищать жителей самопровозглашенной республики.
«Они говорят о высокой цене, но никогда ее не называют. То, что они делали до сих пор, мы, во-первых, хорошо изучили, во-вторых, к этому приспособились, в-третьих, не считаем, что вообще применима такая терминология «цена, расплата» и так далее за те или иные действия. Мы просто отстаиваем наши интересы, интересы наших граждан, русскоязычного населения, будем защищать их и дальше», – цитирует РИА «Новости» дипломата.
Рябков отметил, любая угроза только укрепляет Россию в убежденности, что она проводит верный курс. По его словам, США делают все для того, чтобы подорвать позиции России на международной арене.
Ранее и. о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер заявил, что если Россия будет действовать «агрессивно», ее ждут «последствия».
Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
Москва призвала США держаться подальше от Крыма
|
|
США лучше держаться подальше от Крыма, от Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«(США) должны понимать, что риски тех или иных инцидентов очень высоки. Мы уже в этом году наблюдали нечто подобное в совершенно другой акватории. Мы предупреждаем США, что им лучше подальше держаться от Крыма, от нашего Черноморского побережья. Это для их же блага будет», – цитирует РИА «Новости» Рябкова.
По его мнению, американским военным кораблям нечего делать у берегов России – «это сугубо провокационные мероприятия, которые они осуществляют».
По словам Рябкова, освоение акваторий за тысячи миль от пунктов базирования ВМС США – это всегда элемент определенной геополитики. «Провокационные (мероприятия) в прямом смысле слова. Они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится», – добавил он.
Напомним, 9 апреля Турция направила участникам Конвенции Монтре уведомление о проходе американских военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении. Конвенция Монтре 1936 года, участником которой в том числе является Россия, восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, она принята на конференции о режиме черноморских проливов, проходившей 22 июня – 21 июля 1936 года в г. Монтре (Швейцария).
До этого американские СМИ сообщали, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. Главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Позже пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США регулярно проводят операции в Черном море, а также по всей зоне оперативной ответственности Европейского командования [ВС США].
Кремль ответил на слова госсекретаря США про «агрессию» России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о последствиях «агрессивных действий» России, заявил, что чем чаще звучат такие заявления, тем больше они девальвируются.
«Определенная происходит девальвация подобных фраз. Вот эти призывы отказаться от каких-то эфемерных и агрессивных действий, угрозы заставить заплатить цену – чем больше ты произносишь такие фразы, тем больше они девальвируются», – ответил Песков на просьбу прокомментировать заявление Блинкена.
Он в очередной раз повторил, что Россия «ни для кого никогда не представляла и не представляет агрессии и никогда не занималась агрессивными действиями», передает РИА «Новости».
Ранее Блинкен в интервью телеканалу NBC, говоря о ситуации на Украине, заявил о возможных «последствиях» для России со стороны Вашингтона, если она продолжит «действовать агрессивно».
Эксперт: Для США Украина – проблемная страна
|
|
«США пытаются держать Украину в напряжении – так, чтобы она и не развалилась, и чтобы использовать ее как инструмент в геополитическом противостоянии с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист ДмитрийДробницкий. Так он отреагировал на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия столкнется с серьезными последствиями в случае агрессивных действий на Украине.
«В словах Энтони Блинкена в интервью NBC отчетливо слышалась растерянность. Это свидетельствует о том, что американское руководство находится сейчас в идейном тупике, поскольку все недружественные действия в отношении России уже исчерпаны. А этот тупик порождает пустую риторику», – полагает экспрт-американист Дмитрий Дробницкий.
Напомним, что сравнительно недавно возглавивший американскую дипломатию госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC заявил, что Россию могут ожидать серьезные последствия в случае ее «агрессивных действий» на Украине.
Но далее Блинкен не развил этот тезис, констатировал Дробницкий. «Даже несмотря на попытки ведущего программы Чака Тодда вывести спикера на конкретные идеи касательно возможных агрессивных действий России на Украине, Блинкен завел лишь известные мантры о том, что «Россия заплатит цену», «ее могут ожидать серьезные последствия». А какие последствия это будут? Определенного ответа так и не последовало», – отметил собеседник.
Дробницкий также обратил внимание на то, что конкретные ответы у госсекретаря отсутствовали не только по теме России и Украины, но и по проблеме Тайваня и Китая. «Я подозреваю, что возможные планы и дорожные карты существуют только в Пентагоне», – предположил американист. «Что же касается Украины, похоже, что определенной стратегии в этом направлении у американского руководства нет», – сделал вывод Дробницкий.
Не исключено, что украинский вопрос для нынешних властей Соединенных Штатов уйдет на второй план, предполагает политолог. «Если администрации Байдена удастся добиться своих глобальных целей – сдержать Китай, сформировать более жесткий западный блок, реализовать какие-то проекты на постсоветском пространстве, – и если он успеет этосделать до того, как Москва и Пекин отреагируют, то Украина в конечном счете уйдет из их актуальной повестки».
Впрочем, по мнению политолога, в краткосрочной перспективе нельзя исключать вероятность введения Вашингтоном новых антироссийских санкций, которые будут привязаны к ситуации на Укркаине. «Так устроена американская политика. Не получается договориться – будут ссориться. Другое дело, что и санкции становятся все более фрагментированными и едва ли изменят ситуацию», – считает Дробницкий.
Возвращаясь к интервью Блинкена, можно сделать вывод, что администрация Джо Байдена находится в стадии выработки политики на украинском направлении, делает вывод собеседник. При этом, по мнению эксперта, уже можно предположить, на что будет опираться Вашингтон при формулировании своей линии поведения.
«Очевидно, что украинское направление представляет важность для новой администрации США по разным причинам. В том числе и потому, что та же самая администрация – только при Бараке Обаме – рулила и дирижировала сначала переворотом на Украине, а потом осуществляла внешнее управление киевским режимом», – указал Дробницкий. По его мнению, политически и геополитически в отношении украинского вопроса за прошедшее время принципиально ничего не изменилось.
Напомним, что давний член команды Байдена Блинкен в президентство Обамы занимал различные высокие посты в Белом доме и Госдепе, и тогда активно высказывался за введение «крымских» санкций против России. В январе этого года, при обсуждении в Сенате кандидатуры Блинкена на пост госсекретаря, дипломат заявил о том, что поддерживает предоставление Киеву американских вооружений.
«Современная Украина изначально задумывалась как проект образцово-показательного либерального славянского государства к западу от России. Однако эта идея провалилась. Тем не менее, сейчас страна используется Соединенными Штатами как некий плацдарм для распространения демократии», – полагает Дробницкий.
При этом, по мнению эксперта, вашингтонский истеблишмент рассматривает Украину как крайне неустойчивое государственное образование, которое рано или поздно превратится в классический пример «failed state» – несостоявшееся или провалившееся государство. «При этом окружающие ее страны – Польша и Литва, казалось бы, союзные государства, – не прочь поживиться украинской землицей, когда страна начнет разваливаться», – добавил Дробницкий.
В целом, можно сделать вывод, что для США Украина – проблемная страна, которую надо держать в напряжении, чтобы она, с одной стороны, не развалилась, а с другой – чтобы использовать ее в качестве инструмента против России, своего геополитического конкурента, делает вывод политолог-американист.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Блинкена о последствиях «агрессивных действий» России, заявил, что чем чаще звучат такие заявления, тем больше они девальвируются.
Тем временем, из зоны конфликта в Донбассе все чаще поступают сообщения об агрессивных действиях украинских силовиков на линии соприкосновения сторон. Так, в пятницу замначальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что за минувшую неделю украинские силовики 27 раз нарушали перемирие в Донбассе. В 17 населенных пунктах разведка ДНР обнаружила 45 единиц техники, среди них бронетехника, танки, гаубицы. В свою очередь офицер пресс-службы Народной милиции провозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко сообщил, что украинские силовики за неделю 18 раз нарушали перемирие в Донбассе, обстреливая территорию республики.
При этом главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак опроверг сообщения о подготовке Киева «к наступлению на Донбассе».
Напомним, Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Госдеп пригрозил России «последствиями»
|
|
Если Россия будет действовать «агрессивно», ее ждут «последствия», заявил и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.
Комментируя ситуацию на Украине, он заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен посетит 13–15 апреля Брюссель, где сможет обсудить сложившуюся обстановку «целенаправленным образом». Рикер сообщил, что Блинкен в ходе визита в Брюссель может встретиться с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, передает ТАСС.
Рикер отметил, что и Блинкен, и глава американского государства Джо Байден «ясно давали понять» – если «Россия будет действовать безрассудно или агрессивно, то будут последствия, будет цена». США сейчас сосредоточены на «обсуждении и встрече с союзниками и другими, которые в такой же степени обеспокоены». Вашингтон «использует инструменты вроде ОБСЕ в Вене в связи с обеспокоенностью на этот счет». США хотят «добиться деэскалации Россией – в плане не только военной угрозы, но и этой дезинформации, используемой риторики». В Госдепе утверждают, что действия России на границе с Украиной якобы ведут к эскалации напряженности.
Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
Захарова раскритиковала CNN за фейк о «российских танках» на Украине
|
|
Официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что американский телеканал CNN выдал украинские танки на украинском вокзале за «подготовку России к войне», и призвала сотрудников этого СМИ отвлечься от участия в общественной жизни России и больше времени уделять профессии.
Захарова написала в Facebook, обращаясь к «дорогому телеканалу CNN и его дружному коллективу», что в Москве понимают, что американским журналистам «некогда заниматься проверкой фактов, настолько вы углубились в идеологическую борьбу во имя торжества либерализма».
«Но не до такой же степени, чтобы умудриться выдать украинские танки на украинском вокзале на фоне украинских вагонов за подготовку России к войне», – отметила она.
Дипломат выразила мнение, что корреспондентам телеканала в Москве «нужно отвлечься от участия в общественной жизни нашей страны (у них на это есть свое государство, а мы сами справимся) и чуть больше времени уделять профессии».
«Потому что это уже просто неприлично», – заключила Захарова.
Дипломат прикрепила к посту фрагмент из видеоматериала CNN с якобы российской бронетехникой, подтягивающейся к украинской границе.
Дорогой телеканал CNN и его дружный коллектив. Мы понимаем, что вам некогда заниматься проверкой фактов, настолько вы...Опубликовано Марией Захаровой Понедельник, 12 апреля 2021 г.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США и Британия заявили о «российских провокациях» против Украины
Главы внешнеполитических ведомств США и Великобритании Энтони Блинкен и Доминик Рааб провели телефонные переговоры, сообщил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
США и Британия «обсудили Афганистан и подтвердили свою поддержку Украины перед лицом российских провокаций». Кроме того, они заявили о «необходимости немедленного прекращения наращивания сил и подстрекательской риторики», которые на Западе приписывают России, передает ТАСС.
Напомним, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выразил мнение, что России нужно быть более транспарентной касательно якобы происходящего наращивания сил в Крыму и вдоль восточной границы Украины. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Рогозин рассказал о потере Роскосмосом ряда контрактов из-за «подлых санкций США»
|
|
Роскосмос лишился нескольких потенциальных контрактов на запуски зарубежных спутников из-за «подлых санкций» со стороны Вашингтона, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
«Я знаю несколько подобных ситуаций, когда заказчики хотели бы лететь именно на наших ракетах, но из-за американских подлых санкций были вынуждены отказаться. Это в случае, если в космическом аппарате есть комплектующие made in USA», – сказал он, передает РИА «Новости».
В прошлом году под санкции США попал Ракетно-космический центр «Прогресс» (производитель ракет «Союз») и головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш, в составе которого работает Центр управления полетами. Тогда же Рогозин направил главе НАСА Джиму Брайденстайну письмо, касающееся санкций США в отношении предприятий госкорпорации.
Кроме того, ракетно-космическая корпорация «Энергия» сообщила об угрозе международной кооперации для ряда проектов из-за введенных санкций со стороны США и стран Европы.
Российские дипломаты призвали Госдеп не стеснятся произносить имя Гагарина
|
|
Посольство России прокомментировало сообщения Госдепа о Дне космонавтики, в которых ведомство США не упомянуло Юрия Гагарина.
«С сожалением отмечаем, что уже не в первый раз госдепартамент США демонстрирует беспамятство в том, что касается истории освоения космоса. Хотели бы напомнить, что Генеральная Ассамблея ООН объявила 12 апреля Международным днем полета человека в космос в память о советском космонавте Ю.А.Гагарине. В этот день 60 лет назад, в 1961 году он совершил первый в истории человечества орбитальный виток вокруг Земли», – говорится в сообщении российской дипмиссии в Facebook.
«С бюстом космического первопроходца забывчивые коллеги могут ознакомиться в расположенном в Вашингтоне Национальном музее воздухоплавания и аэронавтики. Скульптуры Ю.А.Гагарина также установлены в Кливленде, Колорадо-Спрингс, Нью-Йорке, Хьюстоне и Чикаго. Тысячи американцев, включая астронавтов и сотрудников НАСА, ежегодно посещают эти мемориалы, чтобы почтить память советского космонавта», – сказано в сообщении.
В посольстве также процитировали хранящееся в архивах госдепартамента послание президента США Джона Кеннеди советскому лидеру Никите Хрущеву: «Народ Соединенных Штатов разделяет удовлетворение народа Советского Союза в связи с благополучным полетом астронавта, представляющим собой первое проникновение человека в космос. Мы поздравляем Вас, а также советских ученых и инженеров, сделавших это достижение возможным».
«Не далее как 9 апреля астронавт НАСА М.Ванде Хай отправился на Международную космическую станцию на носящем имя Ю.А.Гагарина российском корабле «Союз». Надеемся, что изложенные факты помогут американским дипломатам впредь не стесняться произносить вслух имя первого космонавта Земли», – указали в посольстве России.
Ранее в соцсетях Госдеп заявил, что 12 апреля «отмечают 60-летие пребывания человека в космосе, а также технический прогресс и международное сотрудничество». Сообщение сопровождается снимком американского астронавта. Госдеп не стал упоминать Гагарина в сообщениях о Дне космонавтики.
В Крыму призвали Запад объяснить наличие войск у границы с Россией
Странам Запада следует самим объяснить наличие своих войск у российских границ, а передвижение Вооруженных сил России является внутренним делом государства, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.
«Россия на своей территории вольна перемещать свои войска как посчитает целесообразным, ни перед кем отчитываться мы не собираемся и спрашивать дозволения тоже. Это не должно волновать западные страны», – сказал РИА «Новости» Шеремет.
Он подчеркнул, что Россия действует исходя из целей защиты своих жителей и границ, поэтому маневры в приграничных областях не являются чем-то из ряда вон выходящим. При этом он отметил, что страны НАТО и Украина используют это для обвинения России якобы в готовящейся агрессии.
По его словам, в Европе складывается тревожная ситуация, страны НАТО стараются максимально нарастить скопление своих войск и кораблей в приграничных с Россией государствах и регионах.
«Западным государствам пора обратить внимание на ситуацию, складывающуюся на Украине и объяснить свое военное присутствие у наших границ», – подчеркнул Шеремет.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC, говоря о ситуации на Украине, заявил о возможных «последствиях» для России со стороны Вашингтона, если она продолжит «действовать агрессивно».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что чем чаще звучат такие заявления, тем больше они девальвируются.
США задумались о влиянии будущих антироссийских санкций на ситуацию на Украине
Администрация президента США Джо Байдена изучает, как запланированные санкции в отношении России могут сказаться на ситуации вокруг Украины, сообщают СМИ.
По данным CNN, дискуссии по вопросу введения новых антироссийских ограничительных мер, которые включали бы некий «непубличный компонент», состоялись в Белом доме на прошлой неделе. Однако на процесс принятия решения повлияло обострение обстановки на востоке Украины. «Представители администрации оценивают, не спровоцируют ли возможные новые санкции и другие шаги с целью наказания России новую эскалацию напряженности», – передает ТАСС сообщение телеканала.
Напомним, и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер заявил, что если Россия будет действовать «агрессивно», ее ждут «последствия». СМИ сообщали, что в команде Белого дома борются две группировки с разным видением по поводу отношений к Москве. Жесткой линии придерживается Виктория Нуланд – в прошлом куратор цветных революций времен Барака Обамы. Ей противостоят прагматики из Госдепа и минфина США, которые призывают просчитывать возможный негативный эффект от санкций.
В качестве возможного советника Байдена по России назвали критика санкций
Старшим директором по России в Совете нацбезопасности США при Белом доме может стать Мэтью Рожански, который выступал против чрезмерных санкций, сообщают источники.
Об этом сообщает Axios. Рожански и Белый дом пока не ответили на просьбу прокомментировать информацию портала. Рожански с 2013 года возглавляет Институт имени Кеннана, считающийся одним из крупнейших в мире западных исследовательских центров по России, передает ТАСС.
Рожански выступает за «мирное сосуществование» с Россией. В 2020 году в статье для National Interest он критиковал чрезмерное применение санкций, передает РИА «Новости».
Напомним, СМИ сообщали, что в команде Белого дома борются две группировки с разным видением по поводу отношений к Москве. Жесткой линии придерживается Виктория Нуланд – в прошлом куратор цветных революций времен Барака Обамы. Ей противостоят прагматики из Госдепа и минфина США, которые призывают просчитывать возможный негативный эффект от санкций.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Представитель НАСА прочитал стихи к 60-летию полета Гагарина
Замглавы принадлежащего НАСА Космического центра имени Кеннеди по техническим вопросам Келвин Мэннинг прочитал стихи на мероприятии по случаю 60-летия полета Юрия Гагарина в космос.
Мероприятие было устроено международной организацией «Ночь Юрия» (Yuri's Night). Мэннинг не сообщил, кто является автором стихотворения, но в тексте упоминаются актуальные события, в частности, распространение коронавируса. Сказано, что для борьбы с ним требуются совместные усилия человечества, как для прорыва в космос, передает ТАСС.
В стихах говорится о том, что «прошло 60 лет с тех пор, как человек впервые вышел в космос». «Все началось с космонавта по имени Гагарин. США вскоре догнали чемпиона с астронавтами Шепардом, Гриссомом и Гленном», – сказано в тексте стихотворения. Отмечается, что «это было во время холодной войны, когда дети учились прятаться под партами в случае ядерного взрыва, а их отцы целились друг в друга ракетами», но «произошедшие 60 лет назад события напомнили нам, что все мы часть человечества».
Мэннинг заявил, что «международные экипажи создают новые технологии, которые становятся мировыми новостями», на МКС побывали «представители 60 стран». «Мы все работаем вместе уже более 20 лет, чтобы совершить следующие важные шаги, для которых потребуются усилия каждого из нас», – сказал он, добавив, что речь идет о «возвращении на Луну, полете на Марс, а затем – к звездам».
Накануне пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что 12 апреля, в День космонавтики, президент России Владимир Путин полетит в Энгельс, посетит место приземления советского космонавта Юрия Гагарина и проведет совещание о развитии космической отрасли. На сайте Минобороны России появился специальный раздел, где представлены рассекреченные архивные документы о первых космонавтах СССР.
Лавров заявил об агрессивной риторике США в связи с проходом военных кораблей в Черное море
Проходы американских военных кораблей США в Черное море сопровождаются агрессивной риторикой, Москве непонятны цели Вашингтона на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с египетским коллегой Самехом Шукри.
«Что касается военной активности Соединенных Штатов, включая проходы кораблей в Черное море, это происходит регулярно. Сейчас это делается особенно напористо, сопровождается агрессивной риторикой, задаются вопросы, а что делает Российская Федерация на границе с Украиной. Ответ очень простой: мы там живем, это наша страна. А вот что делают Соединенные Штаты в виде своих кораблей, военнослужащих, которые постоянно организуют какие-то мероприятия по линии НАТО на Украине, в тысячах километров от своей собственной территории – этот вопрос пока остается без ответа», – передает слова министра РИА «Новости».
Напомним, 9 апреля Турция направила участникам Конвенции Монтре уведомление о проходе американских военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении. Конвенция Монтре 1936 года, участником которой в том числе является Россия, восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, она принята на конференции о режиме черноморских проливов, проходившей 22 июня – 21 июля 1936 года в г. Монтре (Швейцария).
До этого американские СМИ сообщали, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. Главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Позже пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США регулярно проводят операции в Черном море, а также по всей зоне оперативной ответственности Европейского командования [ВС США].
Байден решил не менять назначенного Трампом посла в России
|
|
Глава американского государства Джо Байден пока не собирается заменять кем-то Джона Салливана на должности посла в России, сообщили источники в Белом доме.
По мнению Байдена, это окажет успокаивающее влияние на ситуацию, учитывая, что США собираются усиливать санкционное давление на Москву, передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Тем временем Госдеп заявил, что не планирует отзывать Салливана в ответ на решение России о приглашении на консультации в Москву российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова. «Работа, которую он и другие преданные своему делу дипломаты США в России выполняют каждый день, жизненно важна для продвижения американских интересов и наших двусторонних отношений», – заявили в понедельник в госдепартаменте.
Напомним, Салливан был назначен на должность посла в Москве предыдущим президентом США Дональдом Трампом. Сенат США утвердил Салливана на должности посла в России в декабре 2019 года. Он сменил на этом посту Джона Хантсмана.
В марте 2021 года МИД России принял решение об отзыве посла в Вашингтоне в Москву для оценки перспектив российско-американских отношений. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.