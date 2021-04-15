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Песков: Переброска сил НАТО к границам России ведет к очередному витку напряжения
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Переброска войск Североатлантического альянса и США к российским границам ведет к очередному витку напряжения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Пока ситуация весьма напряженная. Вы знаете, что очень много военных соединений НАТО и Соединенных Штатов Америки, которые переброшены были к нашим границам в рамках различных учений прямо из Соединенных Штатов Америки вместе с военной техникой. Конечно, в этой ситуации любые дополнительные моменты военные ведут к очередному витку напряжения», – сказал Песков.
Так он ответил на вопрос журналистов о том, будет ли решение США способствовать разрядке ситуации вокруг Украины, передает РИА «Новости».
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что Вашингтон отменил проход американских военных кораблей в Черное море.
В среду в МИД предупредили, что США лучше держаться подальше от Крыма и Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки. В прошлую пятницу США уведомили Турцию о проходе двух американских военных кораблей через Босфор в Черное море в знак поддержки Украины на фоне «роста российской военной активности».
США решили ввести санкции против суверенного долга России
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Новые антироссийские санкции США будут включать ограничения, связанные с суверенным долгом России, сообщили источники Reuters.
По их сведениям, о рестрикциях может быть объявлено в четверг. Как подчеркивает The New York Times, президент США Джо Байден подпишет указ, согласно которому будут расширены ограничения на работу американских банков с долговыми ценными бумагами России, передает ТАСС.
В частности, будет введен запрет на покупку американскими финансовыми институтами долговых ценных бумаг напрямую у Центрального банка России, Министерства финансов Российской Федерации и ее суверенного фонда. По сведениям издания, ограничительные меры могут вступить в силу 14 июня.
Ранее в четверг сообщалось, что Соединенные Штаты намерены ввести против России санкции в связи с якобы имевшим место вмешательством в американские президентские выборы и подозрениями в причастности к взлому программного обеспечения компании SolarWinds.
Накануне стало известно, что посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан был приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову, где американского дипломата предупредили о готовности Москвы на решительный ответ в случае введения новых санкций.
Между тем во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы американской администрации Джо Байдена. Байден в ходе беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу.
В прошлый четверг стало известно о подготовке высылки российских дипломатов из США под предлогом приписываемых Москве «злонамеренных» действий против Вашингтона. В связи с этим министр иностранных дел Сергей Лавров назвал «тупой» линию Вашингтона в отношении Москвы, подчеркнув, что она не приносит никакого результата. Он также предупредил, что Россия ответит на любые недружественные действия США. В Кремле отметили меткость формулировок главы российского внешнеполитического ведомства.
В марте Лавров раскритиковал санкционные «инстинкты» Запада и неумные попытки наказать Россию и Китай санкциями, а также обвинил Запад в стремлении сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике любой ценой.
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Экс-замглавы СБУ предсказал импичмент Зеленского из-за гражданства
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Действующего президента Украины Владимира Зеленского ждет импичмент после публикации «интересных документов» о гражданстве, заявил бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрий Нескоромный.
По словам бывшего заместителя главы Службы безопасности Украины, речь идет о «неожиданной информации» об украинском президенте, которую ему предоставили «новые друзья». Он не уточнил, о каких документах именно идет речь.
«Коллеги поделились интересными документами относительно гражданства нашего президента [Владимира Зеленского]. Уверен, что после их публикации должна незамедлительно начаться процедура импичмента», – написал Нескоромный в своем Telegram-канале.
Экс-замглавы СБУ выразил готовность предоставить соответствующие материалы заинтересованным в этом «патриотическим политическим силам». Нескоромный призвал украинский истеблишмент обратиться к нему за информацией, после обнародования которой они смогут «войти в историю».
Напомним, в феврале в Раде начался сбор подписей в поддержку импичмента Зеленского. Ранее украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» приняла резолюцию о начале процедуры импичмента действующего президента Украины Владимира Зеленского «за грубые и систематические нарушения конституции и законодательства Украины».
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Эксперт указал на новый подход России в отношениях с США
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«Жаль, что ранее Москва не реагировала на действия Вашингтона подобным образом», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он оценил вызов посла США к помощнику президента России Юрию Ушакову, где ему заявили, что если Вашингтон на фоне слов Джо Байдена об улучшении отношений с Россией введет новые санкции – Москва на это отреагирует самым решительным образом.
«Это абсолютно нормальный дипломатический ход с нашей стороны. Мы предлагаем свои условия для того, чтобы будущая встреча лидеров России и США прошла в нормальной обстановке. В противном случае, если накануне саммита с участием двух президентов нам объявят санкции – это будет выглядеть странно. В чем тогда смысл такой встречи? Потому Москва действует совершенно правильно», – отметил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, Эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.
Он также добавил, что Россия внимательно изучила положительный опыт Китая, который ровно таким же образом отреагировал на введение санкций со стороны Евросоюза. «Жаль, что ранее Москва не реагировала подобным образом. В ситуации, когда нам объявляют санкции, а мы не делаем соответствующих заявлений, это только раззадоривает западные государства на продолжение санкционной политики», – считает Ткаченко.
При этом, по словам эксперта, звонок Джо Байдена Владимиру Путину во многом сузил коридор возможностей для американцев, поскольку они исключили наиболее негативные и опасные сценарии развития ситуации. «Но мы хотим, чтобы американцы признали отказ от радикальных санкционных мер. Потому что те санкции, которые сейчас обсуждаются, действительно, могут быть очень болезненными. Фактически это будет акт объявления экономической войны России», – уверен эксперт.
Впрочем, политолог предостерегает от излишнего оптимизма в оценке текущей обстановки, поскольку несмотря на временный перехват Россией стратегической инициативы в отношениях с США, многое будет зависеть от дальнейшего развития событий.
Напомним, американский посол в Москве Джон Салливан был приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову, где ему заявили о готовности Москвы на решительный ответ в случае новых санкций Вашингтона. «В ходе беседы было сказано, что в том случае, если американская сторона на фоне слов Байдена о намерениях улучшить отношения с Россией предпримет новые недружественные отношения в виде санкций, российская сторона отреагирует самым решительным образом», – сказал источник РИА «Новости».
Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Байден в ходе беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.
Политолог Андрей Кортунов, комментируя инициативу Байдена провести саммит Россия – США на высшем уровне, отметил, что «факт телефонного звонка Байдена Путину свидетельствует о том, что команда президента США сложилась, в том числе и на российском направлении. Другой мотив – выяснилось, что без России очень трудно обсуждать некоторые проблемы, в том числе принципиальные для США.
В свою очередь немецкий политолог Александр Рар назвал разговор президентов «положительным развитием событий для всех». «Думаю, все стороны поняли, что война в Донбассе приведет к катастрофе. Американцы сами решили идти на деэскалацию конфликта. Судя по реакции в Киеве, украинцев тоже попросили сделать шаг назад», – полагает эксперт.
В то же время киевский политолог Михаил Погребинский отметил, что «Россия продемонстрировала столь серьезный военный кулак, что это заставило Байдена позвонить в Кремль». «Кроме того, сам факт звонка, безусловно, снимает символическую напряженность, связанную с хамскими заявлениями Байдена. Это можно интерпретировать как форму извинения со стороны США», – полагает Погребинский.
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Песков прокомментировал встречу посла США с Ушаковым
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил факт встречи американского посла в Москве Джона Салливана с помощником российского лидера Юрия Ушакова, но добавил, что это не значит, что встреча лидеров России и США начала готовиться.
Говоря о встрече Путина и Байдена, Песков указал, что речь шла об одной из третьих стран, но это возможно только с учетом дальнейших шагов со стороны США. По его словам, пока говорить о месте и времени встречи лидеров России и США преждевременно, передает РИА «Новости».
«Пока говорить о месте и времени преждевременно, это все еще предстоит согласовать по дипломатическим каналам, в том числе и дальнейшие конкретные действия. Конкретных мест пока нет», – сказал Песков.
Напомним, американский посол в Москве Джон Салливан был приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову, где ему заявили о готовности Москвы на решительный ответ в случае новых санкций Вашингтона.
Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Байден в ходе телефонной беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.
США передумали вводить военные корабли в Черное море
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Американское посольство в Анкаре уведомило Турцию об отмене прохода двух военных кораблей ВМС США через Босфор в Черное море, сообщил источник в турецком МИД.
«Да, посольство США уведомило наше министерство об этом», – приводит слова источника РИА «Новости».
Ранее в среду отряд кораблей ЧФ в составе фрегата «Адмирал Макаров», малых ракетных кораблей «Грайворон» и «Вышний Волочек», ракетного корабля на воздушной подушке «Самум», тральщика «Иван Голубец», а также больших десантных кораблей вышел в море для проведения стрельб по надводным и воздушным целям.
Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил о переброске войск НАТО к границам России. В тот же день в МИД предупредили, что США лучше держаться подальше от Крыма, от Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки. В понедельник глава МИД Сергей Лавров обратил внимание на агрессивную риторику США в связи с проходом американских военных кораблей в Черное море.
В прошлую пятницу США уведомили Турцию о проходе двух американских военных кораблей через Босфор. Днем ранее стало известно о планах США отправить корабли в Черное море в знак поддержки Украины на фоне «роста российской военной активности».
В начале апреля в Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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Экономист оценил последствия санкций США против госдолга России
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«США не станут стрелять себе в ногу, они защитят американцев от убытков, а нам позволят торговать через посредников», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич, комментируя сообщение The Wall Street Journal о скрытом «смягчающем» факторе санкций США против госдолга России.
«Если речь идет о санкциях в отношении сугубо суверенного долга России, то эта мера означает для США ровно одно – выстрелить себе в ногу. Дело в том, что это накажет не Россию, а американских и британских подданных, которые покупали наш долг. Они тогда не смогут с этим долгом совершать операции. Ценность долга упадет, и мы выкупим его за бесценок», – пояснил экономист Антон Любич.
«Смягчающий» фактор санкций как раз означает, что США себе в ногу стрелять не будут, – продолжил эксперт. – Американские граждане в таком случае смогут торговать облигациями, которые они купили».
«Смягчение» вводится для того, чтобы цены на эти облигации не рухнули и сами же американцы не понесли убытков. Для нас это означает возможность договариваться с посредником о покупке бумаг у тех эмитентов, с которыми американцам нельзя работать. А затем посредник перепродаст их американцам, заинтересованным в их приобретении», – пояснил Любич.
«Россия как государство – не в должниках, – подчеркнул собеседник. – Мы – мировые кредиторы. У нас денег больше, чем долгов. Мы берем в долг не потому, что у нас денег нет, а по соображениям кассовой дисциплины. Иногда выгоднее не свои деньги со счета снять, где ставка выше, а взять их в долг».
Любич полагает, что «США будут вводить санкции против долга российских компаний, чтобы именно они не могли привлекать деньги на долговом рынке». В данном случае самое уязвимое – это банковский сектор. «Американцы не будут бить туда, где не больно, они будут искать уязвимые места. Их задача – затормозить российскую экономику. В отрицательные значения мы вряд ли уйдем, но будем расти существенно медленнее из-за санкций», – заключил экономист.
В четверг газета Wall Street Journal сообщила, что США решили ввести санкции против госдолга России. По данным газеты, президент США Джо Байден издаст указ о расширении запретов на торговые операции американских банков с российскими государственными долговыми обязательствами. Новые санкции Вашингтона в отношении Москвы запретят финансовым учреждениям США покупать новый госдолг напрямую у Банка России, российского Минфина и ФНБ, однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.
Кроме того, агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что США введут санкции против приблизительно 12 россиян и 20 российских организаций, а также вышлют десять российских дипломатов из-за приписываемого Москве вмешательства в выборы и кибератак через SolarWinds. Как сообщает телеканал CNN, США уже в четверг планируют объявить о высылке российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка.
В среду посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан был приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову, где американского дипломата предупредили о готовности Москвы на решительный ответ в случае введения новых санкций.
По мнению политолога Станислава Ткаченко, таким образом Россия предлагает свои условия для того, чтобы будущая встреча лидеров России и США прошла в нормальной обстановке. «В противном случае, если накануне саммита с участием двух президентов нам объявят санкции – это будет выглядеть странно. В чем тогда смысл такой встречи? Потому Москва действует совершенно правильно», – сказал Ткаченко.
Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Байден в ходе беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.
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Патрушев предупредил о возможных провокациях Киева для начала военных действий против Крыма
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Украина при поддержке США может организовать провокации с гибелью своих военнослужащих и потерей техники, чтобы начать военные действия против Крыма, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности на полуострове.
При поддержке Вашингтона из Киева все чаще звучат заявления о планах установить контроль над территорией Крыма силовым путем, а новая стратегия военной безопасности Украины прямо определяет Россию как военного врага, напомнил Патрушев.
«Заигрывая перед новой администрацией США, Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры, невзирая на дальнейшее ухудшение экономической ситуации в стране. Поводом для начала военных действий могут стать организованные Украиной при поддержке США провокации с гибелью военнослужащих и потерей военной техники», – сказал он, передает РИА «Новости».
Патрушев также указал, что «с подачи западных спонсоров на территории Украины развернуты центры подготовки диверсионно-разведывательных формирований. Не исключено, что выпускники этих центров будут нацелены на подготовку терактов, и не только в России, но и на территории других государств».
По его словам, «ситуация также осложняется в связи с возвращением в Крым лиц, принимавших участие в вооруженных конфликтах на стороне международных террористических организаций за рубежом».
Кроме того, отметил Патрушев, со стороны западных стран, ряда государств ЕС и Украины «нападкам и негативному воздействию все чаще подвергаются традиционные российские духовно-нравственные ценности, история, культура, государственная символика». «Чувствительные вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений становятся предметом социально-политических манипуляций и используются для разжигания конфликтов», – заявил он.
По его словам, подобные действия неслучайны. «Их цель – разобщить народ, подорвать общественное согласие, веру, духовность и государственность, дискредитировать деятельность органов власти. Мы видим, как цинично игнорируются результаты о вхождении Крыма в состав Российской Федерации», – сказал секретарь Совбеза.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, из заявлений Киева можно сделать вывод, что риск новой битвы за Донбасс снизился, острый кризис миновал. Одна из причин этого, по-видимому, в том, что у Зеленского не получилось «продать» Западу легенду про «новое нападение России», поскольку все понимают, что новая война нужна не России, а самому Зеленскому.
Белый дом охарактеризовал разговор Байдена с Путиным как конструктивный
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Белый дом видит в будущем саммите России и США возможность обсудить сферы, где две страны могут успешно работать вместе, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена Белый дом назвал конструктивным, передает РИА «Новости».
«У президента Байдена состоялся вчера конструктивный разговор с Владимиром Путиным», – сказала Псаки.
Она вновь подтвердила, что Вашингтон стремится к стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой. «Наша задача в США – иметь предсказуемые отношения с Россией, стабилизировать эти отношения. И конечно же, проведение дискуссии, проведение саммита было бы возможностью обсудить сферы, где мы согласны друг с другом и можем работать вместе», – добавила пресс-секретарь Белого дома, передает ТАСС.
Накануне по инициативе США состоялся телефонный разговор Путина и Байдена. Президент США в ходе телефонной беседы высказал
заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил
российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила
стать площадкой для саммита России и США.
В среду пресс-секретарь главы Дмитрий Песков сообщил, что тон разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена был деловым, было обсуждено большое число тем. В Кремле считают преждевременным говорить о конкретике по возможной встрече президентов России и США.
Кравчук объяснил слова о готовности стрелять «по людям с флагами России»
Экс-президент Украины Леонид Кравчук объяснил высказывание о готовности стрелять, «если кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами».
Кравчук заявил, что не жалеет о сказанном, поскольку, по его мнению, «он не один, кто это сказал». «Думаю, может быть, (так сказали) миллионы, потому что я считаю, что каждый человек, каждый украинец в такое трудное время для Украины – он одновременно защитник, одновременно патриот, одновременно гражданин», – приводит слова Кравчука РИА «Новости».
В качестве примера экс-президент Украины привел Швейцарию, где «у каждой семьи есть оружие, которое может быть использовано для защиты своей земли, страны и народа».
«Враги Украины должны быть выдворены за пределы страны, чтобы их духом тут не пахло», – заявил Кравчук в эфире телеканала «Украина 24». Экс-президент Украины также отметил, что «немного преувеличил, поскольку возраст у него уже не стрелковый», и хотел показать, что «каждый украинец может защищать свою землю».
Напомним, в прошлый четверг экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил о готовности стрелять из личного огнестрельного оружия, «если кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами». Позже стало известно, каким оружием Кравчук собрался убивать русских парашютистов.
В тот же день главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией. В свою очередь замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИДе подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации с Украиной.
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США собрались ввести против России новые санкции
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Соединенные Штаты намерены ввести против России санкции в связи с якобы имевшим место вмешательством в американские президентские выборы и подозрениями в причастности к взлому программного обеспечения компании SolarWinds, сообщил источники Bloomberg.
Как сообщается, санкции могут коснуться около десятка россиян, а также около 20 юридических лиц. Уточняется, что рестрикции могут быть введены уже в четверг. Источники также сообщили, что власти США намерены выслать из страны десять российских официальных лиц и дипломатов, передает ТАСС.
Россия ранее неоднократно на высоком уровне отвергала выводы Вашингтона о причастности Москвы к кибератаке в США через ПО SolarWinds, равно как утверждения американской стороны о российском вмешательстве в американские выборы.
Накануне стало известно, что посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан был приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову, где американского дипломата предупредили о готовности Москвы на решительный ответ в случае введения новых санкций.
Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы американской администрации Джо Байдена. Байден в ходе беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу.
В прошлый четверг стало известно о подготовке высылки российских дипломатов из США под предлогом приписываемых Москве «злонамеренных» действий против Вашингтона. В связи с этим министр иностранных дел Сергей Лавров назвал «тупой» линию Вашингтона в отношении Москвы, подчеркнув, что она не приносит никакого результата. Он также предупредил, что Россия ответит на любые недружественные действия США. В Кремле отметили меткость формулировок главы российского внешнеполитического ведомства.
В марте Лавров раскритиковал санкционные «инстинкты» Запада и неумные попытки наказать Россию и Китай санкциями, а также обвинил Запад в стремлении сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике любой ценой.
Страны НАТО решили вывести войска из Афганистана
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Главы внешнеполитических ведомств и министров обороны стран НАТО в ходе состоявшейся в среду видеоконференции приняли решение начать вывод войск из Афганистана, следует из заявления Североатлантического совета.
«Признавая, что не существует военного ответа на вызовы, с которыми сталкивается Афганистан, страны НАТО приняли решение, что мы начнем вывод войск в составе миссии [инструкторов и советников] «Решительная поддержка» к 1 мая», – приводит текст документа ТАСС.
Накануне появились сообщения о планах президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года – 20-й годовщины теракта в Нью-Йорке. При этом глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что вывод американских войск из Афганистана ослабит возможности реагирования США на угрозы и сбора информации.
Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. В конце января стало известно, что администрация Байдена собралась пересмотреть решение Дональда Трампа о сокращении численности американских войск в Афганистане и Ираке. В ноябре 2020 года Трамп выразил надежду на возвращение всех американских военных из Ирака и Афганистана к маю 2021 года. Трамп обвинял Пентагон в ведении войн ради обогащения компаний, «которые производят бомбы, самолеты и все остальное».
Стало известно о планах США выслать российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка
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США планируют объявить о высылке российских дипломатов из Вашингтона (округ Колумбия) и Нью-Йорка, у них будет 30 дней, чтобы покинуть страну, передает телеканал CNN со ссылкой на источник.
«Российские дипломаты, которых высылают, находятся в Вашингтоне, округ Колумбия, и в Нью-Йорке, у них будет 30 дней, чтобы покинуть страну», – сообщает телеканал со ссылкой на неназванного американского чиновника, якобы знакомого с соответствующими планами, передает РИА «Новости».
Телеканал также сообщает, что «администрация (США), как ожидается, примет меры против России в четверг и координирует свои действия с европейскими союзниками».
Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что США введут санкции против приблизительно 12 россиян и 20 российских организаций, а также вышлют десять российских дипломатов из-за приписываемых Москве вмешательства в выборы и кибератаки через SolarWinds. По информации источников, США могут объявить об этих мерах уже в четверг.
Накануне стало известно, что посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан был приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову, где американского дипломата предупредили о готовности Москвы на решительный ответ в случае введения новых санкций.
Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы американской администрации Джо Байдена. Байден в ходе беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу.
Берлин: Отказ от «Северного потока – 2» может обострить ситуацию на границе России и Украины
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Прекращение строительства «Северного потока – 2» как мера воздействия на Москву на фоне ситуации с Украиной не будет эффективной, выразил мнение глава МИД Германии Хайко Маас.
Маас в программе Tagesthemen в эфире немецкого общественно-правового телеканала ARD выступил против прекращения строительства газопровода, так как, на его взгляд, отказ от проекта может и не оказать воздействия на Москву, а также не приведет к деэскалации напряженности на Украине, передает Deutsche Welle.
Министр добавил, что опасается противоположного развития событий.
Ранее глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр по итогам переговоров с коллегой из США Ллойдом Остином предложила увязать заполняемость «Северного потока – 2» с действиями России. До этого Крамп-Карренбауэр, комментируя сообщения о ситуации на границе России и Украины, выразила мнение, что Москва якобы должна объяснить передвижения своих войск.
Президент России Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
Отметим, со стороны Киева постоянно звучат заявления о том, что реализация «Северного потока – 2» якобы нанесет удар по безопасности Украины. Так, например, руководитель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что остановка постройки газопровода является вопросом жизни и смерти для украинцев: завершение строительства газопровода якобы сделает Украину «беззащитной перед российской военной агрессией».
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На Украине озвучили ожидания от разговора Путина с Байденом
Киеву важно, чтобы США продолжали контакты с Россией, заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, говоря о разговоре президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным.
«Украина заинтересована, чтобы США контактировали с Россией, иначе ситуация была бы тупиковая», – передает его слова «Укринформ».
Кислица считает, что стороны могут встретиться на полях какого-то международного мероприятия или и в двустороннем формате. «В любом случае, чтобы такая встреча состоялась, ей будет предшествовать длительная подготовка по ее содержательному наполнению. Не думаю, что Вашингтону интересны экспромты», – сказал он.
По словам постпреда Украины, Киеву важно, чтобы США донесли до Москвы позицию Вашингтона по ситуации на юго-востоке Украины.
«Нынешняя ситуация рассматривается как угроза региональной безопасности, то есть несущая угрозу всему Черноморскому региону и Европе», – заявил он.
Напомним, президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал
заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Пресс-служба Белого дома сообщила
, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу. Вена предложила
стать площадкой для саммита России и США.
Американские СМИ указали на возможность обхода санкций США против госдолга России
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Новые санкции Вашингтона в отношении Москвы запретят финансовым учреждениям США покупать новый госдолг напрямую у Банка России, российского Минфина и ФНБ, однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
По данным газеты, президент США Джо Байден издаст указ о расширении запретов на торговые операции американских банков с российскими государственными долговыми обязательствами. «Распоряжение запретит финансовым учреждениям США покупать новые бонды напрямую у российского Центробанка, Министерства финансов и огромного Фонда национального благосостояния страны после 14 июня», – пишет газета, передает РИА «Новости».
«Однако одним смягчающим фактором является то, что учреждения США по-прежнему смогут торговать облигациями на вторичном рынке, сохранив при этом некоторые иностранные инвестиции, имеющие важное значение для российской экономики», – отмечает издание.
Таким образом, по сути введенные в августе 2019 года санкции, запрещавшие американским банкам участвовать в первичном размещении валютного российского госдолга (евробондов), расширяются на рублевые облигации (ОФЗ).
Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что США введут санкции против приблизительно 12 россиян и 20 российских организаций, а также вышлют десять российских дипломатов из-за приписываемых Москве вмешательства в выборы и кибератаки через SolarWinds. Как сообщает телеканал CNN, США уже в четверг планируют объявить о высылке российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка.
В среду посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан был приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову, где американского дипломата предупредили о готовности Москвы на решительный ответ в случае введения новых санкций.