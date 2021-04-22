Корабли Северного флота нанесли ракетный удар по «противнику» в Арктике МИД заявил о провокациях стран НАТО в регионе Черного моря 22 апреля 2021, 15:59 Текст: Алина Назарова

США и другие страны Североатлантического альянса продолжают провокационную деятельность в регионе Черного моря, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Продолжается провокационная деятельность в восточном пространстве и акватории Черного моря США и других стран НАТО, которые стремятся нарастить свое присутствие у границ России», – сказала Захарова, передает РИА «Новости». В четверг стратегический беспилотник США Global Hawk провел разведку у границ Крыма в преддверии учений ВС России. 20 апреля Россия официально сообщила о введении зоны опасной для полетов гражданской авиации в районе над Черным морем и Крымом. Тогда же министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что боевые возможности войск Южного военного округа (ЮВО) наращиваются из-за попыток НАТО противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока.

«Адмирал Нахимов» может стать самым сильным надводным кораблем в мире 22 апреля 2021, 08:27

Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации станет самым сильным надводным кораблем в мире. Об этом в связи с отмечаемым 22 апреля 75-летием Северного проектно-конструкторского бюро (СПКБ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) сообщил гендиректор предприятия Андрей Дьячков. «Высокий модернизационный потенциал этих кораблей (проектов 1144 и 11442), заложенный в них при проектировании, позволил провести определенные работы и оснастить «Адмирала Нахимова» самым современным оружием, что делает его сильнейшим боевым надводным кораблем мира», – цитирует ТАСС Дьячкова. По его словам, несмотря на появление новых современных кораблей, «кораблей XXI века», тяжелые атомные ракетные крейсеры проектов 1144 и 11442, спроектированные в СПКБ, к которым относится, в частности, и «Адмирал Нахимов», по-прежнему являются визитной карточкой, своеобразным символом не только бюро, но и ВМФ России.

Крейсер находится в ремонте на «Севмаше» с 1999 года. Реальные работы на нем ведутся с 2013 года. Главный результат модернизации – заметное усиление ударной мощи крейсера. Дьячков рассказал также, что строящиеся в настоящее время на «Северной верфи» фрегаты проекта 22350 в перспективе станут основой надводных группировок ВМФ России. «Вскоре фрегаты проекта 22350 должны стать основой надводных группировок флота России. В настоящее время продолжаются работы над шестью кораблями серии», – отметил он. По словам Дьячкова, новые фрегаты будут отличаться составом вооружения, что существенно усилит потенциал как самих кораблей, так и группировок, в состав которых они войдут, придаст им новые возможности и позволит решать дополнительные задачи. Кроме того, те корабли, которые сегодня строятся серийно, будут иметь, в отличие от головного фрегата, полностью отечественную главную энергетическую установку. Дьячков напомнил, что головной в серии фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» привлек к себе пристальное внимание специалистов всего мира в 2019 году, когда совершил кругосветный поход, что было признано достижением и занесено в Книгу рекордов Вооруженных сил Российской Федерации. «Подобные операции не проводились со времен распада Советского Союза. Во время похода корабль доказал свои отличные ходовые качества и надежность, правильность заложенных в него инженерных решений», – отметил он. По словам Дьячкова, СПКБ представит вариант патрульного корабля проекта 22160. «Если у заказчика появится потребность в наличии дополнительного количества кораблей проекта 22160 и для них будут определены дополнительные задачи, то, соответственно, будет проведен рестайлинг проекта, он получит новые возможности», – сказал он. Дьячков напомнил, что первые шесть кораблей серии строились в соответствии с техническим заданием, которое было выдано заказчиком – ВМФ России. Именно под цели и задачи, определенные им, и был выбран оптимальный состав вооружения и оборудования корабля. В дальнейшем, если у заказчика появится потребность в дополнительном количестве кораблей проекта 22160, они получат новые возможности. «Причем сделать это будет относительно несложно, поскольку все наши корабли спроектированы как базовые платформы с открытой архитектурой и возможностью установки разных комплексов вооружения и систем», – пояснил он. По оценке Дьячкова, «за счет этого данный проект привлекателен и для инозаказчиков, поскольку позволяет реализовать их требования применительно к установке того набора вооружения и оборудования, который они посчитают оптимальным для себя». Он рассказал также, что СПКБ представит на Международном военно-морском салоне обновленный вариант пограничного корабля проекта 22460. «В этом году на Международном военно-морском салоне, который пройдет в Санкт-Петербурге в конце июня, мы покажем обновленный проект корабля, который будет существенно отличаться от тех, что уже построены», – сказал он. Дьячков напомнил, что Пограничной службе ФСБ передано уже более десяти кораблей. «Все они прекрасно себя зарекомендовали. Их ходовые качества, условия обитаемости позволяют им эффективно выполнять задачи на всех морях практически в любых условиях. Корабли проекта 22460 служат сегодня и на Черном море, и на Севере», – сказал он. Напомним, в начале апреля источник в ОПК сообщил, что из-за проблем с поставщиками передача крейсера «Адмирал Нахимов» флоту перенесена в лучшем случае на 2023 год. Пушков оценил реакцию США на заявление Путина о Шерхане и Табаки 22 апреля 2021, 10:43 Текст: Алина Назарова

США напрасно не воспринимают на свой счет заявление президента России Владимира Путина, в котором тот сравнил враждебные акции ряда стран против Москвы с поведением одного из персонажей книги Редьярда Киплинга «Книга джунглей», заявил сенатор Алексей Пушков. «Толстая шкура не поможет США отвести от себя прямой аналогии, которую провел Путин. И всему миру все ясно и про Шерхана, и про шакалов», – написал Пушков в Telegram-канале. Напомним, оглашая ежегодное послание парламенту, Владимир Путин указал, что «цеплять Россию» стало новым видом спорта. «Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга, подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена», – отметил Путин. Позднее на брифинге пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что у них «толстая кожа» и они не принимают на свой счет аллюзии Путина о Шерхане и Табаки. «Я не думаю, что мы принимаем что-либо сказанное президентом Путиным, персонально. У нас толстая кожа», – сказала Псаки, передает ТАСС. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кого имел в виду глава государства, употребив метафору про Шерхана и шакала Табаки, который подвывает, «чтобы задобрить своего суверена». МИД обвинил США в замалчивании планов по развертыванию новых ядерных вооружений 21 апреля 2021, 18:57

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Вашингтон замалчивает собственные планы по развертыванию новых ядерных вооружений и факты приближения военно-стратегической инфраструктуры НАТО к границам России, заявили в МИД, комментируя доклад Госдепартамента США «О соблюдении и выполнении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения». «Весьма циничным выглядит «заход» на проблематику нестратегического ядерного оружия (НСЯО). Недобросовестно подменяется серьезный анализ ситуации в данной сфере попытками уличить Россию, последовательно сохраняющую все НСЯО в неразвернутом виде на национальной территории, в отходе от имеющих добровольный характер «президентских инициатив» 1991-1992 годов», – говорится в сообщении на сайте МИД. В ведомстве указали, что подобные замечания Вашингтон допускает «в то время, когда действия США и их союзников по отработке навыков применения развернутого в Европе американского НСЯО в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО впрямую противоречат юридически обязывающим требованиям краеугольного для архитектуры КВРН Договора о нераспространении ядерного оружия». «При этом замалчиваются тектонические сдвиги в области евробезопасности, вызванные приближением военно-стратегической инфраструктуры НАТО к российским рубежам, а также собственные планы США по развертыванию новых ядерных вооружений вразрез с упомянутыми «президентскими инициативами», – добавили в министерстве. В феврале МИД заподозрил Запад в планировании ограниченных ядерных войн. В частности, по словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, то, что Запад не подтверждает неприемлемость ядерной войны, вызывает подозрения, не занимаются ли они планированием ограниченных ядерных войн. Тем временем глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард заявил, что процесс модернизации ядерного комплекса Соединенных Штатов еще не начинался, тогда как Россия ее почти полностью завершила. В 2021 году Москва и Вашингтон успели договориться о продлении СНВ-3. Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ. США получили от России список высылаемых дипломатов 21 апреля 2021, 22:01

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Соединенные Штаты получили от России список высылаемых дипломатов, посол США в России Джон Салливан пока остается в Москве, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. По его словам, Вашингтон получил «официальную корреспонденцию» со списком дипломатов. Прайс добавил, американские власти ожидают в ближайшие дни продолжения дискуссий с Москвой по российским контрмерам на санкции США, передает РИА «Новости». Также представитель Госдепартамента отметил, что посол США в России Джон Салливан пока остается в Москве, он по-прежнему планирует вернуться в Соединенные Штаты. Ранее в Госдепартаменте США сообщили, что американский посол Джон Салливан вернется в Вашингтон для консультаций с представителями администрации Джо Байдена. В тот же день сам Салливан подтвердил отъезд в США для консультаций. Заместитель посла Бартл Горман сообщил, что МИД России проинформировано об отъезде Салливана в Соединенные Штаты на этой неделе. Напомним, 16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон. Австралия, Индия и Сингапур помогут в поиске пропавшей индонезийской подлодки 21 апреля 2021, 18:03 Текст: Алина Назарова

Спасатели Австралии, Индии и Сингапура согласились принять участие в операции по поиску индонезийской подводной лодки, пропавшей во время учений у острова Бали, сообщает министерство обороны Индонезии. «Мы направили запрос об оказании помощи в поисках корабля, эти три государства выразили готовность направить спасателей», – указывается в сообщении, передает ТАСС. Ранее в среду Военно-морские силы (ВМС) Индонезии заявили, что их подлодка KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь во время учений у острова Бали. При этом на месте пропажи подлодки было обнаружено масляное пятно. На борту подводного аппарата находятся 53 человека.. Газета Daily Star со ссылкой на командующего вооруженных сил страны Хади Чахъянто сообщила, что подлодка может находиться на глубине 700 метров. Рубль вырос на заявлениях Шойгу в Крыму о завершении проверок войск 22 апреля 2021, 14:50

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Рубль в ходе торгов в четверг днем резко прибавил в росте на заявлении министра обороны Сергея Шойгу о возвращении российских войск в пункты постоянной дислокации после учений. Курс доллара расчетами «завтра» на 14.47 мск падал на 94 копейки – до 75,66 рубля, курс евро опустился на 96 копеек – до 91,22 рубля. Минимальные значения доллара и евро на четверг, достигнутые сразу после сообщений, составляют 75,43 рубля и 90,95 рубля соответственно, передает РИА «Новости». Ранее министр обороны Сергей Шойгу принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты. Он поставил задачу «Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и Воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск». Шойгу объявил о завершении проверок войск на юге и западе России 22 апреля 2021, 14:21

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны Сергей Шойгу принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты. «Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах», – передает «Интерфакс» слова Шойгу на совещании в Крыму. Министр поставил задачу «Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и Воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск». Ранее в четверг оперативно-тактическая авиация отработала уничтожение морских целей в ходе межвидовых учений в Крыму. В четверг утром министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Крым, где состоится основной этап межвидовых учений войск Южного военного округа и ВДВ, которые идут в рамках внезапной проверки боеготовности. Посол США в Москве выехал с чемоданами из резиденции 22 апреля 2021, 08:13

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Американский посол в Москве Джон Салливан покинул свою резиденцию Спасо-хаус и, предположительно, направился в аэропорт, откуда планируется его вылет в Вашингтон. В машину посла загрузили три чемодана, после чего он сел в автомобиль и выехал за ворота, передает ТАСС. Напомним, 16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон. 20 апреля в Госдепартаменте США сообщили, что американский посол вернется в Вашингтон для консультаций с представителями администрации Джо Байдена. Шойгу приказал готовиться к «неблагоприятному развитию» учений НАТО 22 апреля 2021, 14:37 Текст: Евгения Шестак

Вооруженные силы России должны быть готовы к немедленному реагированию в случае «неблагоприятного развития» обстановки в связи с учениями НАТО, заявил министр обороны Сергей Шойгу. «Продолжить отслеживание обстановки в районах учений Defender Europe. Быть в готовности к немедленному реагированию в случае ее неблагоприятного развития», – цитирует РИА «Новости» министра. Он заявил, что российские военные внимательно отслеживают действия Североатлантического альянса в районе будущих учений Defender Europe. «Мы внимательно отслеживаем переброску войск альянса в район предстоящих учений Defender Europe - 2021. В Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии созданы координационные центры, обеспечивающие встречу войск НАТО и грузов», – сказал Шойгу. По его словам, «одна из основных коалиционных группировок войск альянса развертывается в Причерноморье». «В настоящее время в греческие порты прибывает вооружение, военная и специальная техника», – сказал министр. Также Шойгу заявил, что НАТО существенно нарастила активность у южных границ России: усиливается разведывательная деятельность, увеличиваются интенсивность и масштабы мероприятий оперативной подготовки. В четверг утром министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Крым, где состоится основной этап межвидовых учений войск Южного военного округа и ВДВ, которые идут в рамках внезапной проверки боеготовности. В этот день оперативно-тактическая авиация отработала уничтожение морских целей в ходе межвидовых учений в Крыму. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) успешно решил все поставленные задачи в ходе учений, которые прошли в Крыму. Российские военные получат систему координат для наведения оружия с точностью до 5 см 21 апреля 2021, 19:11 Текст: Алина Назарова

Россия набирает спутниковые данные для создания высокоточной геодезической системы координат Земли, которая позволит наводить оружие с точностью до пяти сантиметров, сообщил гендиректор «Информационных спутниковых систем имени Решетнева» (входит в Роскосмос) Николай Тестоедов. По его словам, существующая геодезическая система соответствует точности полуметра. «В настоящее время набирает данные система на базе космических аппаратов «Гео-ИК-2» для создания модели поля Земли с точностью до пяти сантиметров», – отметил Тестоедов, передает РИА «Новости». Система «Гео-ИК-2» состоит из двух геодезических спутников, выведенных на орбиту в 2016 и 2019 годах. Ранее сообщалось, что эта система создается в интересах Минобороны. В частности, руководитель Института космической политики Иван Моисеев говорил, что геодезическая система используется для привязки объектов на поверхности земли к координатам, которые в свою очередь используются при целеуказании высокоточного оружия. По словам Тестоедова, в будущем планируется к созданию система «Гео-ИК-3» на базе трех типов спутников, расположенных на высотах 1 тыс. км, 500 км и 300 км, соответственно, с альтиметром (измеряет высоту с точностью до двух см), гравиметром (измеряет силу тяжести) и градиентометром (измеряет градиенты силы тяжести). Целью этой работы является создание гравитационной модели Земли. Посол США вылетел из Москвы в Вашингтон 22 апреля 2021, 10:15 Текст: Евгения Шестак

Американский посол в России Джон Салливан вылетел из аэропорта Шереметьево в Лондон, где после смены самолета направится в Вашингтон, сообщил информированный источник. Согласно информации на табло аэропорта, самолет, на борту которого находится Салливан, вылетел из Москвы в 9.57, передает ТАСС. Ранее два джипа с номерами посольства США прибыли в московский аэропорт Шереметьево. По словам очевидцев, из одного из автомобилей вышел Салливан, не общаясь с прессой, он прошел в зал дипломатических делегаций. Американское посольство в Москве подтвердило, что Салливан в четверг вылетает из Москвы в Вашингтон. Напомним, 16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон. 20 апреля в Госдепартаменте США сообщили, что американский посол вернется в Вашингтон для консультаций с представителями администрации Джо Байдена. На саммите НАТО решили обсудить «агрессивные действия России» 22 апреля 2021, 10:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Главы государств и правительств НАТО обсудят на саммите «агрессивные действия России», угрозу терроризма, кибератаки, климатические изменения и усиление Китая, говорится в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга, распространенном в Брюсселе. «Мы примем решения по нашей предметной и перспективной повестке дня НАТО на период до 2030 года, чтобы справиться с вызовами сегодняшнего и завтрашнего дня: агрессивными действиями России, угрозой терроризма, кибератаками, новыми и разрушительными технологиями, последствиями изменения климата для безопасности и усилением Китая», – передает ТАСС текст заявления. «Я рад объявить, что следующий саммит лидеров союзников состоится 14 июня 2021 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия», – отметил Столтенберг. Ранее Польша решила призвать страны НАТО к единой позиции по ситуации на Украине. Шойгу прибыл на учения в Крым 22 апреля 2021, 11:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Крым, где состоится основной этап межвидовых учений войск Южного военного округа и ВДВ, которые идут в рамках внезапной проверки боеготовности. Шойгу на вертолете совершил облет районов дислокации войск и боевой техники, проверил готовность морской и сухопутной группировок к учениям. Министр также заслушал доклад командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова о предстоящих действиях войск в ходе учений, передает РИА «Новости». В учениях на полигоне Опук примут участие подразделения общевойсковой армии, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии ЮВО, а также подразделения Воздушно-десантных войск. Ранее подразделения морской пехоты Черноморского флота, дислоцированные на территории Республики Крым и Краснодарского края, выполнили погрузку военной техники и личного состава на большие десантные корабли флота в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. Напомним, Россия официально сообщила о введении зоны опасной для полетов гражданской авиации в районе над Черным морем и Крымом. Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма 22 апреля 2021, 09:09 Текст: Евгения Шестак

Стратегический беспилотник США Global Hawk провел разведку у границ Крыма в преддверии учений ВС России, следует из данных сервиса Flight Radar. По данным портала FlightRadar, беспилотник ВВС США пролетел над Черным морем близ Крыма на высоте около 16 километров, передает РИА «Новости». Ранее подразделения морской пехоты Черноморского флота, дислоцированные на территории Республики Крым и Краснодарского края, выполнили погрузку военной техники и личного состава на большие десантные корабли флота в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. Напомним, Россия официально сообщила о введении зоны опасной для полетов гражданской авиации в районе над Черным морем и Крымом. Посольство США подтвердило отъезд Салливана в Вашингтон 22 апреля 2021, 09:18 Текст: Алина Назарова

Американское посольство в Москве подтвердило, что посол Джон Салливан в четверг вылетает из Москвы в Вашингтон. «Мы подтверждаем, что посол Салливан находится на пути в Вашингтон», – заявила пресс-секретарь посольства Ребекка Росс, передает РИА «Новости». Ранее два джипа с номерами посольства США прибыли в московский аэропорт Шереметьево. По словам очевидцев, из одного из автомобилей вышел Салливан, не общаясь с прессой, он прошел в зал дипломатических делегаций. Согласно расписанию, подходящим для вылета в Вашингтон является рейс со стыковкой в Лондоне, который отправится из Шереметьево в 10.00 мск. Напомним, 16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон. 20 апреля в Госдепартаменте США сообщили, что американский посол вернется в Вашингтон для консультаций с представителями администрации Джо Байдена.