Японцы оценили призыв экс-премьера признать Крым российским ФСБ задержала в Крыму россиянина за передачу Украине сведений о ЧФ Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма 22 апреля 2021, 09:09 Текст: Евгения Шестак

Стратегический беспилотник США Global Hawk провел разведку у границ Крыма в преддверии учений ВС России, следует из данных сервиса Flight Radar. По данным портала FlightRadar, беспилотник ВВС США пролетел над Черным морем близ Крыма на высоте около 16 километров, передает РИА «Новости». Ранее подразделения морской пехоты Черноморского флота, дислоцированные на территории Республики Крым и Краснодарского края, выполнили погрузку военной техники и личного состава на большие десантные корабли флота в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. Напомним, Россия официально сообщила о введении зоны опасной для полетов гражданской авиации в районе над Черным морем и Крымом.

Россия официально ограничила зону полетов над Крымом и Черным морем 20 апреля 2021, 14:35

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Россия официально сообщила о введении зоны опасной для полетов гражданской авиации в районе над Черным морем и Крымом, следует из оперативной информации об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов (NOTAM). Всего Россия издала три NOTAM. Они с незначительными различиями действуют до 24 апреля. Под полное перекрытие попали ряд воздушных трасс в Симферопольском районе полетной информации над акваторией Черного моря. При этом зона полетов над Крымским полуостровом не перекрывается, передает ТАСС. Как следует из NOTAM, в некоторых зонах действует перекрытие только выше 11,9 тыс. метров (то есть выше уровня полетов гражданской авиации), в других – выше 6,1 тыс. метров, а где-то перекрытие зон от уровня моря. Ранее сообщалось, что по данным бюллетеня управления Минобороны, «временно, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября, приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря. Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадает в указанные зоны. Госдеп США заявил, что обеспокоен намерением России блокировать проход иностранных военных кораблей и государственных судов в некоторых частях Черного моря. В американском ведомстве назвали решение Москвы очередным «примером неспровоцированной эскалации» в рамках «кампании», которую Россия якобы ведет «с целью подорвать и дестабилизировать» ситуацию на Украине. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия, приостановив проход для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря, действует в соответствии с международными договоренностями. Жителям Крыма с паспортом Украины разрешили занимать госдолжности в России 20 апреля 2021, 16:26

Фото: Igor Zehl/CTK/ZUMA/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

На пленарном заседании во вторник Госдума одобрила в первом чтении проект закона, разрешающий крымчанам, которые после воссоединения Крыма с Россией по независящим от них причинам не смогли отказаться от украинского гражданства, занимать госдолжности в России. Авторами законопроекта выступили главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, передает РИА «Новости». Изменения предлагается внести в статью 4 Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя». По словам Крашенинникова, закон призван не допустить ограничения прав жителей Крыма и Севастополя на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы, если они не смогли по независящим от них причинам оформить выход из украинского гражданства. В России существует запрет на наличие иностранного гражданства или вида на жительства за рубежом для ряда должностей, в частности для членов правительства, депутатов Госдумы, сенаторов, судей, прокуроров, уполномоченного по правам человека в России, сотрудников ФСБ, СВР и других. Депутат пояснил, что у крымчан имеются сложности с отказом от гражданства Украины. Поэтому те жители полуострова, которые подали заявление об отказе от гражданства Украины, но не смогли его прекратить, признаются гражданами России без иностранного гражданства. «Законопроектом предлагается дополнить статью 4 указанного закона нормой о том, что гражданин Российской Федерации, который признан на территории России гражданином, не имеющим гражданства иностранного государства, но при этом в соответствии с законодательством Украины является украинским гражданином, вправе замещать государственные и муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы», – сказал Крашенинников. Принятие этого закона позволит обеспечить право указанных граждан на прохождение государственной, муниципальной службы, замещение государственной, муниципальной должности. Напомним, указ, запрещающий иностранцам, иностранным компаниям и лицам без гражданства владеть земельными участками на большей части Крыма, вступил в силу 20 марта. Ограничение действует в 19 из 25 муниципальных образований республики. Президент России Владимир Путин подписал этот указ год назад. В соответствии с ним Крым включили в перечень приграничных территорий, где иностранцы не могут быть собственниками земельных участков. Внешнеполитическая служба ЕС и МИД Украины отказались признавать данный указ. Пентагон напугал американцев предупреждением о ядерной войне 21 апреля 2021, 05:34

Фото: Общественное достояние

Текст: Антон Никитин

Жители Соединенных Штатов активно отреагировали на сообщение Стратегического командования США о возможности конфликта с использованием ядерного оружия. «Спектр конфликтов сегодня не является ни линейным, ни предсказуемым. Мы должны учитывать возможность конфликта, ведущего к условиям, которые могут очень быстро заставить противника рассматривать использование ядерного оружия как наименее плохой вариант», – говорится в заявлении на странице Стратегического командования США в соцсети Twitter. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях. «Действительно ли это то, что вы хотите донести до нас прямо сейчас? Ваш аккаунт в Twitter взломан? Нам определенно нужно больше информации, потому что это действительно пугающее, леденящее душу «превью», – приводит комментарий пользователя MeloniaSherban РИА «Новости». «Не начинайте Третью мировую войну, спасибо», – написал Pete LaPlace. «Что может быть хуже ядерного оружия»? – спросил yestradamous. «Чувствую, что это не то, что нам нужно в этом твите», – добавила TracieLDavis1. Накануне глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) ВС США адмирал Чарльз Ричард в ходе выступления в Сенате заявил, что модернизация ядерного комплекса США еще не началась, а Россия ее почти полностью завершила. В тот же день американский журнал Popular Mechanics написал об испытаниях в России устрашающей «торпеды апокалипсиса» «Посейдон» с ядерной боеголовкой. В прошлую среду аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон предрек гибель «десятков миллионов американцев» в случае прямого конфликта с Россией из-за ситуации на юго-востоке Украины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД МИД назвал заход британских кораблей в Черное море попыткой напугать Россию 20 апреля 2021, 09:08

Фото: royalnavy.mod.uk

Текст: Алина Назарова

Целью захода военных кораблей Великобритании в Черное море через пролив Босфор является устрашение России, так Запад пытается повлиять на курс Москвы, но Россия рассчитывает на выполнение Конвенции Монтрё нечерноморскими странами, заявил источник в МИД. «Все, что делается вокруг захода кораблей в Черное море, делается с одной целью – наращивать давление на нашу страну, чтобы мы, по их надежде, видимо, что-то «поняли» и вели себя так, как они от нас ожидают, в чем-то податливости больше проявили. Возможно, считают возможным, чтобы мы чего-то испугались. На это все нацелено», – сказал источник в МИДе, комментируя планы Лондона. При этом он напомнил про Конвенцию Монтрё, которая определяет предельную численность и массу кораблей нечерноморских стран, их водоизмещение, которые одновременно могут находиться в Черном море. «Рассчитываем на здравый смысл тех, от кого зависит соблюдение Конвенции Монтрё», – подчеркнул источник РИА «Новости». Напомним, в мае Британия направит два военных корабля в Черное море. Эсминец и фрегат отделятся от авианосной ударной группы ВМС в Средиземном море и пройдут через пролив Босфор. Лондон собирается таким образом выразить поддержку Украине и НАТО в регионе. Директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан I ранга запаса Сергей Горбачев сообщил, что заход кораблей Британии в Черное море, который ожидается в мае, является рутинным мероприятием. В США испугались российского «оружия апокалипсиса» 20 апреля 2021, 13:48

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

В России продолжаются испытания устрашающей «торпеды апокалипсиса» «Посейдон» с ядерной боеголовкой, которая может стать серьезной угрозой для США, сообщил журнал Popular Mechanics. По данным издания, беспилотный подводный аппарат будет обладать почти неограниченной дальностью действия и сможет быстро приближаться к целям на побережье США. Тесты дрона продолжатся в этом году, а развертывание оружия, согласно планам, состоится в течение десятилетия, передает РИА «Новости». Поначалу «Посейдон» описывали как гигантскую торпеду или даже большую подводную лодку без экипажа. По словам экспертов, она может самостоятельно путешествовать через Тихий и Атлантический океаны, неся ядерную установку. Высокая скорость затруднит ее перехват. Затем стало известно, что «Посейдон» получит термоядерную боеголовку мощностью 100 мегатонн: это вдвое больше, чем у известной «Царь-бомбы». При взрыве у побережья она затопила бы близлежащий город радиоактивным цунами. По последним оценкам, ее мощность составит только 2 мегатонны, что не помешает нанести серьезный ущерб прибрежной цели. Критики, как отметили авторы статьи, неоднократно высмеивали «Посейдон», называя его мифом и блефом, однако «теперь стало понятно, что Россия серьезно относится к приведению в действие этого оружия апокалипсиса». В прошлом году помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что Вашингтон обеспокоен разработкой в России необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» и полагает, что есть вопросы относительно того, будет ли соответствовать нормам международного права их возможное применение во время военного конфликта. Адмирал объяснил закрытие Россией части акватории Черного моря до начала сезона штормов 20 апреля 2021, 22:55

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Текст: Андрей Резчиков

«Запрет касается не судоходства, а прохода конкретных кораблей. Режим Черноморских проливов и нахождение кораблей у берегов черноморских стран оговорены правилами. В случае их нарушения, страна вправе ввести запрет», – заявил газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Валуев, комментируя сообщения о том, что Россия закрывает на полгода некоторые акватории Черного моря. «Для проведения военных учений на период в полгода, действительно, акваторию не закрывают. Это, видимо, связано с внешней обстановкой. Насколько я понимаю, акватории закрываются для определенных категорий кораблей – тем, кто внепланово хочет пройти в Черное море, в том числе к побережью России. Если не было годовых заявок, то Россия вправе закрыть заход именно военным кораблям, чтобы не создавать напряженности и не вовлекать заходящие корабли в конфликтную ситуацию», – отметил бывший командующий Балтийским флотом, адмирал Владимир Валуев. По данным бюллетеня управления Минобороны, с 24 апреля по 31 октября, «приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря. Речь идет о вытянутом участке акватории вдоль побережья Крыма (примерно от Севастополя до Гурзуфа), о прямоугольном районе у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника), а также о небольшом участке моря около западной оконечности полуострова. При этом Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадает в указанные зоны. «Запрет касается не судоходства, а прохода конкретных кораблей. Режим Черноморских проливов и нахождение кораблей у берегов черноморских стран оговорены правилами. В случае их нарушения, страна вправе ввести запрет», – отметил адмирал Валуев. Собеседник также пояснил, почему запрет будет действовать до 31 октября. «Осенью на Черном море начинаются шторма и надводные корабли даже ничего не смогут сделать. Матросы будут не способны на боевое обеспечение. Штормовой погоде только подводники радуются. Они погрузятся на глубину более 60 метров и никакого шторма. А для надводников это дополнительные испытания», – отметил Валуев. Адмирал не исключил, что корабли НАТО все-таки попытаются приблизиться к запретной акватории, чтобы поиграть на наших нервах. «Эти игры происходят не первый год. Они заканчивались ответными действиями российских моряков, в том числе навалом на борт. Им же говорили, что не надо провоцировать», – напомнил собеседник добавляя, что тот, кто захочет спровоцировать Россию, «получит свое». Протест по поводу закрытия части акватории Черного моря заявил МИД Украины. Во вторник Госдепартамент США выразил обеспокоенность намерением России блокировать проход иностранных военных кораблей и государственных судов. В американском ведомстве назвали решение Москвы очередным «примером неспровоцированной эскалации» в рамках «кампании», которую Россия якобы ведет «с целью подорвать и дестабилизировать» ситуацию на Украине. Россия действует в соответствии с международной практикой, заметил по этому поводу замглавы МИД России Сергей Рябков. «Никаких ограничений для торгового судоходства, для использования украинских портов на Азовском море введено не было», – указал замминистра иностранных дел. В начале апреля США уведомили Турцию о проходе двух американских военных кораблей через Босфор в Черное море в знак поддержки Украины на фоне «роста российской военной активности». МИД предупредили, что США лучше держаться подальше от Крыма и Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки. 15апреля в Турции подтвердили, что Вашингтон отменил проход американских военных кораблей в Черное море. Во вторник на Черноморском флоте сообщили о недавно прошедших учениях с участием более 20 кораблей и экипажей штурмовиков Су-25СМ3 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа «в рамках контрольной проверки сил флота за зимний период обучения». Отряд кораблей в составе фрегатов «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен», малых ракетных кораблей «Грайворон» и «Вышний Волочек», а также ракетных катеров, малых противолодочных и больших десантных кораблей отработали отражение налета с воздуха с использованием активных радиоэлектронных помех и условным применением средств ПВО. Добавим, что Россия официально сообщила о введении зоны опасной для полетов гражданской авиации в районе над Черным морем и Крымом. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В США признали уязвимость американской армии перед Россией 21 апреля 2021, 10:49

Фото: Chris Seward/AP/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

В счетной палате США признали, что боеготовность американских вооруженных сил снизилась из-за участия в нескольких региональных конфликтах за последние 20 лет, следует из отчета ведомства. В документе дается оценка готовности американских войск к ведению боевых действий с 2017 по 2019 год. Авторы пришли к выводу, что больше нельзя говорить о неоспоримом военном преимуществе США из-за усиления потенциальных противников, передает RT. «В Стратегии национальной обороны 2018 года обращается внимание на то, что господство США в каждом боевом измерении более не гарантировано, так как потенциальные противники, а именно Китай и Россия, смогли развить и усилить свой потенциал», – указывается в документе. В частности, фиксируется сравнительное снижение показателей боеготовности на «море», хотя отмечается усиление на «земле». Главным препятствием на пути к восстановлению готовности корабельного и подводного флота аналитики название ограниченность возможностей для техобслуживания. Что касается воздушного пространства, то основные сложности эксперты связывают с нехваткой летчиков, подготовленных для управления ударными вертолетами AH-64. По космической сфере в докладе отмечается недостаток данных о состоянии отдельных подразделений, необходимых для проверки готовности ключевых космических сил и средств. Отметим, что американские политики уже не раз заявляли о необходимости развивать потенциал Вооруженных сил для сохранения глобального лидерства Штатов среди великих держав. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как будет выглядеть битва России и США в космосе. Австралия, Индия и Сингапур помогут в поиске пропавшей индонезийской подлодки 21 апреля 2021, 18:03 Текст: Алина Назарова

Спасатели Австралии, Индии и Сингапура согласились принять участие в операции по поиску индонезийской подводной лодки, пропавшей во время учений у острова Бали, сообщает министерство обороны Индонезии. «Мы направили запрос об оказании помощи в поисках корабля, эти три государства выразили готовность направить спасателей», – указывается в сообщении, передает ТАСС. Ранее в среду Военно-морские силы (ВМС) Индонезии заявили, что их подлодка KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь во время учений у острова Бали. При этом на месте пропажи подлодки было обнаружено масляное пятно. На борту подводного аппарата находятся 53 человека.. Газета Daily Star со ссылкой на командующего вооруженных сил страны Хади Чахъянто сообщила, что подлодка может находиться на глубине 700 метров. «Адмирал Нахимов» может стать самым сильным надводным кораблем в мире 22 апреля 2021, 08:27

Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации станет самым сильным надводным кораблем в мире. Об этом в связи с отмечаемым 22 апреля 75-летием Северного проектно-конструкторского бюро (СПКБ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) сообщил гендиректор предприятия Андрей Дьячков. «Высокий модернизационный потенциал этих кораблей (проектов 1144 и 11442), заложенный в них при проектировании, позволил провести определенные работы и оснастить «Адмирала Нахимова» самым современным оружием, что делает его сильнейшим боевым надводным кораблем мира», – цитирует ТАСС Дьячкова. По его словам, несмотря на появление новых современных кораблей, «кораблей XXI века», тяжелые атомные ракетные крейсеры проектов 1144 и 11442, спроектированные в СПКБ, к которым относится, в частности, и «Адмирал Нахимов», по-прежнему являются визитной карточкой, своеобразным символом не только бюро, но и ВМФ России.

Крейсер находится в ремонте на «Севмаше» с 1999 года. Реальные работы на нем ведутся с 2013 года. Главный результат модернизации – заметное усиление ударной мощи крейсера. Дьячков рассказал также, что строящиеся в настоящее время на «Северной верфи» фрегаты проекта 22350 в перспективе станут основой надводных группировок ВМФ России. «Вскоре фрегаты проекта 22350 должны стать основой надводных группировок флота России. В настоящее время продолжаются работы над шестью кораблями серии», – отметил он. По словам Дьячкова, новые фрегаты будут отличаться составом вооружения, что существенно усилит потенциал как самих кораблей, так и группировок, в состав которых они войдут, придаст им новые возможности и позволит решать дополнительные задачи. Кроме того, те корабли, которые сегодня строятся серийно, будут иметь, в отличие от головного фрегата, полностью отечественную главную энергетическую установку. Дьячков напомнил, что головной в серии фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» привлек к себе пристальное внимание специалистов всего мира в 2019 году, когда совершил кругосветный поход, что было признано достижением и занесено в Книгу рекордов Вооруженных сил Российской Федерации. «Подобные операции не проводились со времен распада Советского Союза. Во время похода корабль доказал свои отличные ходовые качества и надежность, правильность заложенных в него инженерных решений», – отметил он. По словам Дьячкова, СПКБ представит вариант патрульного корабля проекта 22160. «Если у заказчика появится потребность в наличии дополнительного количества кораблей проекта 22160 и для них будут определены дополнительные задачи, то, соответственно, будет проведен рестайлинг проекта, он получит новые возможности», – сказал он. Дьячков напомнил, что первые шесть кораблей серии строились в соответствии с техническим заданием, которое было выдано заказчиком – ВМФ России. Именно под цели и задачи, определенные им, и был выбран оптимальный состав вооружения и оборудования корабля. В дальнейшем, если у заказчика появится потребность в дополнительном количестве кораблей проекта 22160, они получат новые возможности. «Причем сделать это будет относительно несложно, поскольку все наши корабли спроектированы как базовые платформы с открытой архитектурой и возможностью установки разных комплексов вооружения и систем», – пояснил он. По оценке Дьячкова, «за счет этого данный проект привлекателен и для инозаказчиков, поскольку позволяет реализовать их требования применительно к установке того набора вооружения и оборудования, который они посчитают оптимальным для себя». Он рассказал также, что СПКБ представит на Международном военно-морском салоне обновленный вариант пограничного корабля проекта 22460. «В этом году на Международном военно-морском салоне, который пройдет в Санкт-Петербурге в конце июня, мы покажем обновленный проект корабля, который будет существенно отличаться от тех, что уже построены», – сказал он. Дьячков напомнил, что Пограничной службе ФСБ передано уже более десяти кораблей. «Все они прекрасно себя зарекомендовали. Их ходовые качества, условия обитаемости позволяют им эффективно выполнять задачи на всех морях практически в любых условиях. Корабли проекта 22460 служат сегодня и на Черном море, и на Севере», – сказал он. Напомним, в начале апреля источник в ОПК сообщил, что из-за проблем с поставщиками передача крейсера «Адмирал Нахимов» флоту перенесена в лучшем случае на 2023 год. Японцы оценили призыв экс-премьера признать Крым российским 22 апреля 2021, 08:54 Текст: Алина Назарова

Читатели японского новостного сайта Yahoo News Japan оценили слова бывшего премьер-министра Юкио Хатоямы, заявившего, что Крым стал российским на правовых основаниях. На заседании международного круглого стола, проведенного по инициативе Российского исторического общества, японский политик подчеркнул, что полуостров стал российским на правовых основаниях. По его мнению, воссоединение Крыма и России стало следствием уважения народа, который проживает на этой территории. Некоторые пользователи восприняли высказывание японского экс-премьера в штыки и принялись критиковать политика. «То есть вилять хвостом перед Россией, чтобы у нее было хорошее настроение? Он в своем уме?» – задался вопросом Evz, передает РИА «Новости». «Мне жутко от того, что такой человек был премьером. Сколько ущерба Демократическая партия нанесла Японии. Хочется сказать ему, чтобы он замолчал», – утверждает Ko8. «Хатояма вообще понимает, что говорит? Что значит «уважать историю»? Если Япония последует его совету, то придется проявить понимание и в отношении позиции России по поводу проблемы «северных территорий». Тогда как мы решим ее?» – спрашивает Kyo. Среди комментаторов нашлись и те, кто принялись обсуждать слова Юкио Хатоямы с точки зрения вопроса о принадлежности Южных Курил. «Должны вернуть минимум два острова. Не получится признать нарушение международного права и при этом вернуть острова. Признание Крыма – это просто подарок для России», – выразил мнение Shw. «Следует придерживаться тактики измора до тех пор, пока Россия не отдаст острова. Если признать Крым, Япония станет врагом для Запада. Если оборонная мощь и международный авторитет Японии ослабнут, на нее будут смотреть свысока», – высказался Moc. Однако не все читатели были столь оптимистичны в своих суждениях. «Если честно, то про острова можно забыть. Даже если это незаконная оккупация, то прошло уже слишком много времени, там живут русские, поэтому ничего изменить нельзя. Лучше держаться на расстоянии от соседа, который незаконно захватил твои территории», – уверен Hsp. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Шойгу объяснил наращивание боевых возможностей войск ЮВО 20 апреля 2021, 16:37 Текст: Ксения Панькова

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что боевые возможности войск Южного военного округа (ЮВО) наращиваются из-за попыток НАТО противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока. «Нестабильное положение дел наблюдается в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья. Попытки альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания и наращивать боевые возможности войск Южного военного округа», – сказал Шойгу на заседании коллеги и министерство обороны России, передает РИА «Новости». В частности, по словам министра, «в рамках совершенствования боевого состава в прошлом году проведено 54 организационных мероприятия, главным из которых стало формирование еще одной мотострелковой дивизии». «Одновременно с этим ведется непрерывное переоснащение округа. В 2020 году войска получили более трех тысяч двухсот единиц современного вооружения и военной техники, а их доля в воинских частях и соединениях составила 70 процентов», – сказал он. Шойгк отметил, что при подготовке органов военного управления применяются новые системы управления, выросло качество практических мероприятий. Наряду с развитием военной инфраструктуры, как отметил глава Минобороны, продолжается обеспечение военнослужащих жильем. «В начале года введены в эксплуатацию18 домов на 832 квартиры. Завершено строительство четырех жилых домов на 528 квартир в Махачкале», – сказал министр. По его словам, выполнение планов деятельности ЮВО рассматривается в рамках реализации майских указов президента России Владимира Путина и его поручений по итогам совещаний в Сочи. Кроме того, Шойгу подчеркнул, что военно-политическое руководство Украины стремится дестабилизировать ситуацию на Донбассе, а США и НАТО «продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Черного моря». По оценке министра, «военно-политическая обстановка на Юго-Западном стратегическом направлении остается сложной». «Это во многом связано с попытками ряда иностранных государств нарастить свое военное присутствие у южных и западных границ России», – добавил глава Минобороны. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переброска войск Североатлантического альянса и США к российским границам ведет к очередному витку напряжения. Напомним, 9 апреля США уведомили Турцию о проходе двух американских военных кораблей через Босфор в Черное море в знак поддержки Украины на фоне «роста российской военной активности». МИД предупредили, что США лучше держаться подальше от Крыма и Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки. 15апреля в Турции подтвердили, что Вашингтон отменил проход американских военных кораблей в Черное море. Между тем МИД Сирии выступил с осуждением шагов США и Североатлантического альянса по переброске дополнительных сил к границам России. Истребители Дании, ФРГ и Финляндии сопроводили ракетоносцы России над Балтикой 20 апреля 2021, 18:32 Текст: Елизавета Булкина

Дания, Германия и Финляндия поднимали воздух истребители для сопровождения двух российских ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем, сообщило Минобороны России. Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации, известные среди летчиков под прозвищем «Белый лебедь», совершили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря, передает РИА «Новости».



«Полет сопровождали истребители Су-35с воздушно-космических сил и Су-27 морской авиации военно-морского флота... На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Германии, F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии», – уточнили в российском военном ведомстве. Полет продолжался около восьми часов.



Между тем экипажи дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Отмечается, что полеты самолетов российских Воздушно-космических сил выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. В конце марта российские стратегические ракетоносцы Ту-160 совершили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями. Украинских браконьеров задержали в Крыму 22 апреля 2021, 08:23 Текст: Алина Назарова

Российские пограничники задержали в четырех десятках миль к северо-западу от мыса Прибойный в Крыму украинское рыбопромысловое судно, экипаж которого незаконно промышлял камбалу в исключительной экономической зоне России, капитан судна оштрафован на 257 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Крыму. «В ходе проведения контрольных мероприятий российскими пограничниками установлены два члена экипажа, граждане Украины. На борту катера обнаружены несколько десятков особей камбалы-калкан и ската, свыше 5 тыс. метров сетей с ячеей от 185 до 220 мм. Судно было сопровождено в н.п. Черноморское для составления административных материалов и передачи их в суд», – говорится в сообщении, передает ТАСС. Капитану инкриминировали часть 2 статьи 8.17 КоАП РФ «Нарушение правил добычи водных биологических ресурсов и иных правил, регламентирующих осуществление промышленного рыболовства, прибрежного рыболовства и других видов рыболовства во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации». Также сообщается, что судно ЯОД-2483 имеет порт приписки Очаков. 21 апреля Черноморский мировой суд Крыма признал капитана судна 1987 года рождения виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в 257 тыс. рублей с конфискацией орудий совершения правонарушения – сетей. Первый Центр амбулаторной онкологической помощи открылся в Крыму 19 апреля 2021, 19:11 Текст: Елизавета Булкина

В Евпатории открылся первый Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), который был организован на базе ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница», до 2024 года в регионе планируется открыть еще четыре центра. Центр открыт в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранения» в целях улучшения качества и доступности медицинской помощи пациентам онкологического профиля. «Для Крыма открытие ЦАОПа – это важное событие, ведь подобный центр в республике первый. До 2024 года мы планируем открыть еще четыре ЦАОПа: в Симферополе, Джанкое, Керчи и Феодосии. Выявить как можно раньше и вылечить максимально бережно – главная задача, стоящая перед нами. Для решения этой задачи будут применяться самые современные средства диагностики. Открытие такого центра позволит выявить заболевание на ранних стадиях, подобрать эффективное лечение и снизить смертность от онкологических заболеваний», – приводятся слова министра здравоохранения Крыма Александра Остапенко на сайте евпаторийской администрации. Кроме того, в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов» для развертывания ЦАОП проведен капитальный ремонт помещений Евпаторийской городской поликлиники. «Теперь медицинские работники и пациенты будут находиться в более комфортных условиях, ведь рабочие кабинеты оснащены необходимым количеством оргтехники, обследование ведется на высокотехнологическом оборудовании, а для удобства посетителей помещения оборудованы современной мебелью», – отметил министр. Центр оснащен новейшим оборудованием для полного обследования пациента. В настоящее время в Центре ведут прием пациентов два врача-онколога и один акушер-гинеколог. В городской поликлинике для выявления онкологических заболеваний имеется диагностическая база, клинико-диагностическая лаборатория. Как сообщил главный врач ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница» Александр Шевцов, в Евпатории на диспансерном учете врача-онколога состоит 4216 пациентов с злокачественными новообразованиями (ЗНО). Более пяти лет состоят на учете 2820 пациентов. За 3 месяца этого года в ЦАОП выявлено впервые с ЗНО – 50 человек. Сохраняется высокий процент диспансерных больных с ЗНО состоящий на учете 5 и более лет – 62.4, при целевом показателе по Республике Крым 59.2, что свидетельствует о положительных результатах в лечении пациентов с ЗНО. Отмечается, что теперь жители Евпатории смогут пройти первичную консультацию, выполнить необходимые обследования и манипуляции с определением дальнейшей тактики лечения по месту жительства. Подразделения морской пехоты Крыма и Кубани начали учения 19 апреля 2021, 11:02 Текст: Дмитрий Зубарев

Подразделения морской пехоты Черноморского флота, дислоцированные на территории Республики Крым и Краснодарского края, выполнили погрузку военной техники и личного состава на большие десантные корабли флота в рамках контрольной проверки за зимний период обучения, сообщили в пресс-службе ЧФ. «На начальном этапе учения морские пехотинцы осуществили формирование колонн боевой техники и совершили марши в районы погрузки на большие десантные корабли «Цезарь Куников», «Азов» и «Саратов». В ходе погрузки на БДК личный состав уложился в нормативы, после чего корабли вышли в море и в назначенном районе сформировали отряд кораблей», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Уточняется, что на следующем этапе учений запланированы артиллерийские стрельбы боевыми расчетами больших десантных кораблей по береговым целям условного противника, которые будут предшествовать высадке морского десанта на побережье одного из полигонов боевой подготовки Черноморского флота. «Учение проводится в соответствии с планом контрольной проверки сил Черноморского флота за зимний период обучения по единому тактическому замыслу контрольной проверки войск Южного военного округа», – пояснили на флоте. Напомним, в субботу отряд кораблей Каспийской флотилии (КФл) прошел под Крымским мостом по Керченскому проливу и зашел в Черное море.