Генсек НАТО обвинил власти Белоруссии в воздушном пиратстве

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НОВОСТЬ ЧАСА

Мэр Риги поручил снять флаги Международной федерации хоккея

25 мая, вторник  |  Последнее обновление — 12:27  |  vz.ru
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Украина может стать главным карателем Белоруссии

«Белавиа» перевозила в основном транзитных пассажиров из России, Украины и Средней Азии Стрингер/ТАСС
ЕС и сочувствующие готовы экономически наказать Белоруссию. Обсуждается сразу несколько мер воздействия: от запрета полетов белорусской авиакомпании до полной транспортной блокады страны. Эти решения, безусловно, ударят по Минску, но нанесут не меньший урон по европейским перевозчикам и России. Пострадают и те, кто использовал белорусскую столицу в качестве удобного пересадочного хаба при поездках по миру. Подробности...
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Америка готова пожертвовать интересами Украины

Лидеры США и России могут сделать Украину предметом размена, опасаются в Киеве Валерий Шарифулин/ТАСС
На этой неделе Госдеп США заявил об отказе от введения санкций против оператора «Северного потока – 2». Но потом Конгресс внес законопроект о новых санкциях против строящих газопровод организаций. Политологи объясняют это политической игрой Америки перед ожидаемой встречей лидеров России и США: Вашингтон использует газопровод как разменную монету. Но чего там хотят от Москвы взамен? Подробности...
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Перезапуск общества «Знание» удивил даже организаторов

Марафон «Новое Знание» затронул десятки миллионов жителей России Евгений Одиноков/РИА Новости
Сорок миллионов просмотров – почти треть населения России! – собрали трансляции просветительского марафона «Новое Знание». Трехдневный марафон общества проходил по всей стране в рамках возрождения Российского общества «Знание». За выступлениями участников марафона в Петербурге наблюдал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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США забыли своего героя, чтобы не очернять негров

Фрагмент картины Томаса Ховендена «Последние минуты Джона Брауна» "Последние минуты Джона
Брауна", Томас Ховенден
Ровно 165 лет назад завершилась резня в Потаватоми – знаковое событие в истории США, связанное с революционером, убийцей и в то же время бесконечно благородным человеком Джоном Брауном, бросившим вызов правительству ради равенства всех людей. Одни считали его бандитом, другие – героем, третьи – психом. Его роль в борьбе с рабством должна была восславить его в веках, но в США о Брауне как будто пытаются забыть. По неожиданной причине.  Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Ответственность за инцидент с самолетом ляжет на Россию

Алексей Токарев
Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Проблема в том, что акт принудительной посадки борта Ryanair совершило государство, которое не является великой державой и, соответственно, не участвует в выработке и формальных, и реальных правил игры. Подробности...

Как гибель обычного негра добила Старую Америку

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Год назад, 25 мая 2020-го, скончался Джордж Флойд – казалось бы, не сильно выдающийся человек. Флойд погиб при задержании полицейскими – не самый редкий случай в Соединенных Штатах. Тем удивительнее для сторонних наблюдателей были последствия – они оказались тектоническими. Подробности...

Зеленский обжился в роли типичного президента Украины

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Шестой президент Украины уже переступил черту дозволенного, выйдя за рамки закона. А потому и второй срок, как способ избежать ответственности, из желательного может превратиться в жизненно важную необходимость. Подробности...
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Лукашенко поступил по-украински

Главный враг «Спутника V»

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Два года с Зеленским: итоги

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Зеленский поздравил украинцев с днем вышиванки в русской косоворотке

В День вышиванки, который украинцы празднуют в третий четверг мая, президент страны Владимир Зеленский опубликовал в Instagram снимок, на котором он одет в национальную русскую одежду – косоворотку. Эта одежда имеет характерный узкий крой. Предшественник Зеленского Петр Порошенко подобных ошибок не допускал
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Предложен новый дизайн московских речных трамвайчиков

В рамках разработки системы водного общественного транспорта Москвы намечены три варианта судна с панорамным видом на город
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Названа «Мисс Вселенная – 2021»

Титул «Мисс Вселенная – 2021» получила 26-летняя программистка из Мексики Андреа Меса. Бриллиантовую корону ей вручила «Мисс Вселенная – 2019» Зозибини Тунци из ЮАР. Второе место досталось бразильянке, на третьем расположилась представительница Индии
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
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Хотели бы вы, чтобы &laquo;Роскосмос&raquo; возглавил Илон Маск?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Мэр Риги поручил снять флаги Международной федерации хоккея
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    Как вы оцениваете инцидент с самолетом Ryanair в Минске?

    Генсек НАТО обвинил власти Белоруссии в воздушном пиратстве

       25 мая 2021, 11:35
    Фото: ZUMA/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи с премьер-министром Эстонии Кайей Каллас поддержал принятые саммитом ЕС по Белоруссии решения и призвал к немедленному расследованию инцидента с самолетом Ryanair.

    «Принудительная посадка пассажирского рейса, осуществленная Белоруссией, была опасной и неприемлемой. Это воздушное пиратство со стороны государства. Это демонстрирует, как режим в Минске подрывает базовые демократические права, притесняет независимые медиа. Я приветствую дополнительные меры, согласованные ЕС. Необходимо срочно провести международное расследование. Журналист Роман Протасевич и его подруга Софья Сапега должны быть немедленно освобождены», – сказал Столтенберг, передает РИА «Новости».

    Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, вызвала резкую реакцию Запада. Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.

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    Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:



    Обсуждение:  65 комментариев

    Полеты над Белоруссией ранее остановили немецкая Lufthansa, польская Lot, скандинавская SAS, нидерландская KLM, венгерский лоукостер Wizzair, латвийская AirBaltic, британские авиакомпании, французская Air France и финская Finnair. 

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    Протасевич заявил о сотрудничестве со следствием
       24 мая 2021, 22:05
    Фото: кадр из видео
    Текст: Ксения Панькова

    Задержанный накануне основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич в видеообращении заявил, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания по факту организации беспорядков в Минске.

    Также Протасевич отметил, что у него нет проблем со здоровьем. «Я нахожусь в СИЗО № 1 Минска. Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или какими-либо другими органами, у меня нет, отношение ко мне со стороны сотрудников максимально корректное и по закону», – сказал Протасевич в видео.

    По его словам, он сотрудничает со следствием и дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске.

    В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему грозит до 15 лет заключения.

    После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой. Британия отказалась принимать рейсы «Белавиа», а также запретила своим авиакомпаниям осуществлять полеты над воздушным пространством Белоруссии.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Минску удалось захватить ценнейший ресурс белорусской оппозиции, при этом власти Белоруссии формально не нарушали авиационные нормы. Также были названы два сценария реакции России и ЕС на инцидент с самолетом Ryanair.

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    Коментарии (197)
    Глава Еврокомиссии выступила с нападками на Россию и Белоруссию
       25 мая 2021, 03:25
    Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Россия «бросает вызов ценностям» ЕС, а Белоруссия «атакует» суверенитет Европы, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    На пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе она отметила, что Россия – это «самый большой сосед» ЕС, они «тесно связаны, остаются соседями и важными торговыми партнерами». Фон дер Ляйен признала, что Москва является важным «игроком в решении глобальных вызовов». В связи с этим главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля «попросили представить отчет по России», в свете которого Брюссель «посмотрит на отношения» с Москвой. Глава Еврокомиссии утверждает, что Москва якобы «бросает вызов ценностям и интересам Евросоюза путем саботажа, дезинформации и кибератак».

    Кроме того, фон дер Ляйен заявила, что по итогам первого дня саммита «было единогласное осуждение угона самолета» в Белоруссии. Инцидент с посадкой борта Ryanair в Минске она назвала «атакой на демократию, свободу выражения и суверенитет Европы». По ее словам, требуется «сильная ответная реакция». В связи с этим «будут введены санкции не только против физических лиц, но и против бизнеса и экономических компаний, которые финансируют режим», передает ТАСС.

    «Евросоюз заморозил программу инвестиционной помощи в 3 млрд евро. Эта программа будет разморожена после демократизации Белоруссии», – заявила она, не уточняя, что именно Брюссель под этим подразумевает.

    Глава Евросовета Шарль Мишель обещал, что ЕС, несмотря на все санкции и решение о фактическом сворачивании авиасообщения, будет «продолжать поддерживать гражданское общество Белоруссии».

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    Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:



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    Он осудил инцидент с Ryanair. «Это угроза для безопасности гражданской авиации… Мы не приемлем попыток сыграть в русскую рулетку с жизнью ни в чем неповинных граждан. То, что произошло, неприемлемо, наша реакция соответствует серьёзности произошедшего», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала.

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    Коментарии (126)
    В Белоруссии обнародовали требования угрожавших взорвать самолет Ryanair
       24 мая 2021, 16:35
    Фото: imago-images.de/Global Look Press
    Текст: Елена Мирошниченко

    Департамент минтранса Белоруссии сообщил, что угрожавшие взорвать самолет Ryanair требовали в письме, чтобы ЕС прекратил поддерживать действия Израиля.

    «Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delfi Economic Forum возвращаются домой рейсом 4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом», – зачитал письмо, которое пришло на электронную почту Национального аэропорта Минск, директор Департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Артем Сикорский. Об этом сообщает Sputnik.

    В минтрансе отметили, что авторы сообщения грозили взорвать бомбу над Вильнюсом.

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    Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:



    Обсуждение:  65 комментариев

    В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан.

    Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить до 15 лет заключения.

    После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла шокирующей реакцию Запада на инцидент и напомнила ЕС об аналогичных случаях в Австрии и на Украине.

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    Британия рассмотрит санкции против «Северного потока – 2» из-за инцидента с самолетом Ryanair
       24 мая 2021, 18:08
    Фото: Fotostand/Dostmann/Global Look Press
    Текст: Ксения Панькова

    Лондон рассмотрит возможность введения санкций против «Северного потока – 2» из-за инцидента с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске, заявил глава британского МИДа Доминик Рааб.

    «Был упомянут «Северный поток – 2» и другие возможности [для оказания санкционного давления]. Мы рассмотрим этот вопрос и проконсультируемся с нашими партнерами, чтобы понять то, на какие дальнейшие шаги они также готовы пойти», – отметил Рааб, отвечая на вопрос своего однопартийца, главы комитета по иностранным делам Палаты общин Тома Тугендхата, передает ТАСС.

    Тугендхат спросил главу Форин оффиса, готово ли британское правительство «сделать следующий шаг», отвечая на действия белорусских властей, и ввести санкции против «Северного потока – 2», а также газопровода «Ямал – Европа», который, по словам Тугендхата, является источником финансирования для белорусского правительства, так как проходит через территорию республики.

    Ранее Британия первой в Европе отказалась принимать рейсы «Белавиа» и обязала свои авиакомпании облетать Белоруссию.

    В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему грозит до 15 лет заключения.

    После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Минску удалось захватить ценнейший ресурс белорусской оппозиции, при этом власти Белоруссии формально не нарушали авиационные нормы. Также были названы два сценария реакции России и ЕС на инцидент с самолетом Ryanair.

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    Латвия высылает из страны посла и всех белорусских дипломатов
       24 мая 2021, 18:29
    Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press
    Текст: Елена Мирошниченко

    Латвия в ответ на действия Белоруссии высылает посла республики и всех дипломатов.

    «В ответ на действия Белоруссии МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах Белоруссии для информирования об идентичных действиях и высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений», – сделали сообщение в МИД Латвии, сообщает РИА «Новости».

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    Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:



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    Напомним, послу Латвии и другим сотрудникам посольства предложено покинуть Белоруссию после оскорбления государственного флага республики в Риге. Вместо государственного флага Белоруссии на Чемпионате мира по хоккею в Латвии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией.

    Накануне борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему грозит до 15 лет заключения.

    После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой. Британия отказалась принимать рейсы «Белавиа», а также запретила своим авиакомпаниям осуществлять полеты над воздушным пространством Белоруссии.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Минску удалось захватить ценнейший ресурс белорусской оппозиции, при этом власти Белоруссии формально не нарушали авиационные нормы. Также были названы два сценария реакции России и ЕС на инцидент с самолетом Ryanair.

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    Консул России встретился с родителями задержанной в Минске спутницы Протасевича

    24 мая 2021, 18:51

    Текст: Елена Мирошниченко

    Консул России встретился с родителями задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги, российские дипломаты надеются на то, что в скором времени смогут получить консульский доступ к задержанной.

    «Хотели бы отметить, что консул встречался с родителями гражданки Сапега, которым был рекомендован адвокат на случай необходимости оказания квалифицированной юридической помощи. Находимся с ними в постоянном контакте. Посольством был также направлен соответствующий запрос в компетентные органы Республики Беларусь по гражданке Сапега. В настоящее время нами получено уведомление о ее задержании. Взаимодействуем по данному вопросу с белорусской стороной. В ближайшее время ожидаем получить консульский доступ к задержанной», – говорится в сообщении посольства в Facebook.

    Также в посольстве назвали «очередным враньем» сообщения о том, что консул якобы не помогает россиянке Сапеге.

    По данным Европейского гуманитарного университета, россиянку Софию Сапега, которая летела вместе с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем, задержали в Минске.

    Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить до 15 лет заключения.

    После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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    Латвия заменила флаг Белоруссии на ЧМ по хоккею
       24 мая 2021, 17:15
    Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
    Текст: Ксения Панькова

    Вместо государственного флага Белоруссии на Чемпионате мира по хоккею в Латвии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией, сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис.

    Флаги стран – участниц чемпионата мира по хоккею установлены в центре Риги – на улице Бривибас.

    «Подняли флаг Беларуси, который мне доверили политические беженцы», – цитирует Стакиса РИА «Новости».

    Сборная Белоруссии принимает участие в ЧМ по хоккею, который проходит в Риге.

    Накануне борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему грозит до 15 лет заключения.

    После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Минску удалось захватить ценнейший ресурс белорусской оппозиции, при этом власти Белоруссии формально не нарушали авиационные нормы. Также были названы два сценария реакции России и ЕС на инцидент с самолетом Ryanair.

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    В Польше заявили о «причастности» россиян к инциденту с самолетом Ryanair

    24 мая 2021, 13:16

    Текст: Алина Назарова

    К инциденту с посадкой самолета Ryanair в Минске могут быть причастны россияне, но эта информация не подтверждена, заявил депутат Европарламента, глава делегации по вопросам отношений с Белоруссией Роберт Бедронь.

    «Я хотел бы с вами поделиться информацией, которая доходит до нас – до Европейского парламента, которая еще не до конца подтверждена. Похоже, за Романом Протасевичем следили агенты КГБ. Вероятно, что Роман Протасевич долгое время находится под вниманием разведывательных служб Белоруссии, а также России», – сказал Бедронь, передает РИА «Новости».

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    Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:



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    По его словам, «агенты КГБ были на борту самолета и покинули его после посадки в Минске». «Это, вероятно, в том числе граждане России, которые остались в Минске после посадки. Много информации на это указывает. Это еще надо уточнить, дипломатические службы Европейского союза изучают этот вопрос», – добавил Бедронь.

    Ранее глава Ryanair выразил мнение, что на совершившем посадку в Минске самолете компании находились сотрудники белорусского КГБ.

    В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить до 15 лет заключения.

    Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.

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    Захарова: Минск поднял истребитель из-за близости Белорусской АЭС
       24 мая 2021, 20:11
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Министерство иностранных дел России внимательно следит за ситуацией вокруг экстренной посадки в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair. Москва считает, что действия Белоруссии соответствовали международным нормам, говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой.

    «По официальным сообщениям белорусской стороны, посадка произошла в соответствии с правилами авиационной безопасности по решению командира экипажа из-за угрозы террористического акта. Действия белорусских авиационных властей соответствовали международным нормам. Истребитель ВВС Белоруссии был поднят в воздух для осуществления контроля и оказания помощи при посадке в случае необходимости, особенно с учетом нахождения поблизости Белорусской АЭС», – сказано в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

    Захарова отметила, что МИД принял к сведению информацию о задержании белорусскими спецслужбами одного из основателей Telegram-канала «NEXTA» Романа Протасевича, который находился на борту и оказался в списке лиц, причастных к экстремистской деятельности.

    «Считаем данный вопрос внутренним делом Белоруссии. Есть информация, что, кроме Протасевича, на борт самолета не вернулась гражданка России. По данному вопросу Посольство России в Минске находится в контакте с ее родственниками и белорусскими властями и готово оказать консульскую помощь», – добавили в ведомстве.

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    Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:



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    При этом, по словам Захаровой, «вызывает удивление скоординированная реакция на эти события представителей ряда западных стран и международных организаций, включая ЕС, НАТО и ОБСЕ».

    «Они требуют отпустить задержанного Протасевича и ввести максимально жесткие дополнительные санкции против Белоруссии и авиакомпании «Белавиа». Хотелось бы напомнить, что на подобные события, происходившие ранее в других странах, они реагировали по-другому. А таких примеров было немало», – отмечается в комментарии дипломата.

    Захарова привела в качестве примера несколько подобных инцидентов, в частности, когда в 2013 году по требованию спецслужб США, охотившихся тогда за экс-агентом ЦРУ Эдвардом Сноуденом, был принудительно посажен в Вене и досмотрен самолет Президента Боливии, который летел из Москвы.

    В 2004 году США вынудили приземлиться в аэропорту Палм-Бич следовавший по маршруту Москва-Барбадос-Аспен личный борт бывшего первого замминистра финансов России, а впоследствии сенатора Андрея Вавилова, которого подвергли многочасовому допросу. В 2012 году Турция с помощью истребителей посадила самолет Москва – Дамаск, обыскав судно и изъяв его груз, уточнили в министерстве.

    «Объектами вынужденных посадок становились и белорусские лайнеры. В 2016 году самолет «Белавиа», вылетевший из киевского аэропорта, за 50 км до входа в белорусское воздушное пространство был вынужден по требованию украинского диспетчера, угрожавшего поднятием в случае отказа боевых истребителей, вернуться в аэропорт вылета для снятия активиста «Антимайдана» А.Мартиросяна. По схожему сценарию украинские спецслужбы планировали в 2019 году захватить «вагнеровцев» – с помощью экстренной посадки в Киеве самолета из Минска в Стамбул. К счастью, эта операция СБУ провалилась», – напомнили в МИД России.

    При этом, подчеркнула Захарова, «характерно, что все указанные акции совершались намеренно, в нарушение норм международного права. Реакция Запада на них практически отсутствовала, никто из виновных так и не понес наказания».

    «Обращаем внимание на заявление официального представителя МИД Белоруссии, который выразил готовность Минска к максимальной транспарентности в данном вопросе, включая предоставление материалов и допуск международных экспертов», – говорится в комментарии.

    Москва призывает западных партнеров воздержаться от применения «двойных стандартов» и принять меры к тому, чтобы трезво, без эмоций оценить ситуацию на основе всех имеющихся материалов во взаимодействии с белорусскими авиационными властями, демонстрирующими открытость и готовность к взаимодействию».

    Накануне борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил кстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему грозит до 15 лет заключения.

    После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой. Британия отказалась принимать рейсы «Белавиа», а также запретила своим авиакомпания осуществлять полеты над воздушным пространством Белоруссии.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Минску удалось захватить ценнейший ресурс белорусской оппозиции, при этом власти Белоруссии формально не нарушали авиационные нормы. Также были названы два сценария реакции России и ЕС на инцидент с самолетом Ryanair.

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    Лукашенко выступит с обращением в связи с инцидентом с Ryanair

    24 мая 2021, 22:00

    Текст: Ксения Панькова

    Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко обратится с заявлением по поводу последних событий, сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул первого».

    «Завтра Лукашенко обратится с заявлением по поводу всего происходящего», – сообщает Telegram-канал «Пул первого», уточняя, что президент Белоруссии «первый расставит все по местам».

    В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему грозит до 15 лет заключения.

    После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой. Британия отказалась принимать рейсы «Белавиа», а также запретила своим авиакомпаниям осуществлять полеты над воздушным пространством Белоруссии.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Минску удалось захватить ценнейший ресурс белорусской оппозиции, при этом власти Белоруссии формально не нарушали авиационные нормы. Также были названы два сценария реакции России и ЕС на инцидент с самолетом Ryanair.

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    Коментарии (32)
    Литва отказалась пропускать летящие через Белоруссию рейсы
       24 мая 2021, 15:30
    Фото: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press
    Текст: Алина Назарова

    Литва не будет пропускать рейсы, пересекшие или планирующие пересекать воздушное пространство Белоруссии, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на премьера страны Ингриду Шимоните.

    «Запрещено прибытие в аэропорты Литвы самолетов, маршрут полета которых проходит через воздушное пространство Белоруссии», – отмечается в постановлении правительства. Кабмин также запретил вылет из литовских аэропортов самолетов, которые в полете намерены пересечь воздушное пространство соседней страны, передает ТАСС.

    Как в свою очередь заявил министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис, запрет на использование аэропортов республики для полетов над Белоруссией вступит в силу с 03.00 вторника, 25 мая. В то же время он указал, что авиакомпании LOT (Польша), Wizz Air (Венгрия) и AirBaltic (Латвия) уже добровольно приняли решение избегать воздушного пространства Белоруссии, передает РИА «Новости».

    Одновременно МИД Литвы рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Белоруссию. «Принимая во внимание инцидент 23 мая, когда пассажирский самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, был вынужден приземлиться, что создало угрозу безопасности и угрозу жизни граждан, министерство иностранных дел настоятельно рекомендует гражданам Литвы не ездить в Республику Беларусь и призывает всех граждан Литвы, находящихся в Белоруссии, покинуть страну», – говорится в сообщении МИД республики.

    Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему грозит до 15 лет заключения.

    После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Минску удалось захватить ценнейший ресурс белорусской оппозиции, при этом власти Белоруссии формально не нарушали авиационные нормы. Также были названы два сценария реакции России и ЕС на инцидент с самолетом Ryanair.

    Коментарии (66)
    Минск предложил послу Латвии покинуть страну

    24 мая 2021, 18:02

    Текст: Елена Мирошниченко

    Послу Латвии и другим сотрудникам посольства предложено покинуть Белоруссию после оскорбления государственного флага республики в Риге.

    «Послу вручена соответствующая нота протеста. Мы не можем оставить подобного рода провокационные действия без ответа. Поэтому послу предложено покинуть Беларусь в течение 24 часов, всему дипломатическому и административно-техническому составу также предложено покинуть Беларусь в течение 48 часов и оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием», – рассказал глава МИД Белоруссии Владимир Макей, передает РИА «Новости».

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    Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:



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    Ранее сообщалось, что вместо государственного флага Белоруссии на Чемпионате мира по хоккею в Латвии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией.

    Накануне борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил кстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему грозит до 15 лет заключения.

    После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой. Британия отказалась принимать рейсы «Белавиа», а также запретила своим авиакомпания осуществлять полеты над воздушным пространством Белоруссии.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Минску удалось захватить ценнейший ресурс белорусской оппозиции, при этом власти Белоруссии формально не нарушали авиационные нормы. Также были названы два сценария реакции России и ЕС на инцидент с самолетом Ryanair.

    Коментарии (66)
    Белорусский эксперт оценил последствия задержания оппозиционера Протасевича
       24 мая 2021, 13:10
    Фото: Россия 24/Youtube
    Текст: Наталья Макарова

    «Власти Белоруссии показывают, что они жестко следуют курсу наказать всех, кто был причастен к событиям августа 2020 года. В случае с Протасевичем речь может идти о 10–15 годах заключения», – сказал газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Ярослав Романчук, комментируя задержание Романа Протасевича – одного из создателей Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским.

    Белорусский политолог, руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук напомнил о том, что «люди, которые были гораздо в меньшей степени вовлечены в информационную кампанию прошлого года, получили по пять-шесть лет тюремного срока». В случае с Протасевичем, полагает собеседник, «речь может идти о 10–15 годах заключения, ведь он в списке лиц, подозреваемых в террористической деятельности».

    «Отдельные представители белорусской власти сказали, что речь не идет о смертной казни», – обратил внимание Романчук. Эксперт также предположил, что все политзаключенные Белоруссии могут быть использованы в качестве аргумента в переговорах между официальным Минском с Западом. «При этом сегодня единственным посредником в таком диалоге является Кремль», – считает Романчук.

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    Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:



    Обсуждение:  65 комментариев

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался давать оценку инциденту с посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске. По его словам, рассматривать ситуацию с точки зрения соответствия нормам должны международные авиационные структуры.

    В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла шокирующей реакцию Запада на инцидент с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии и напомнила ЕС об аналогичных случаях в Австрии и на Украине.

    Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить до 15 лет заключения.

    После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Минску удалось захватить ценнейший ресурс белорусской оппозиции, при этом власти Белоруссии формально не нарушали авиационные нормы. Также были названы два сценария реакции России и ЕС на инцидент с самолетом Ryanair.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (67)
    Полиция Литвы заявила о координации пилотом с авиакомпанией Ryanair посадки в Минске
       24 мая 2021, 14:57
    Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press
    Текст: Елизавета Булкина

    Капитан воздушного судна Ryanair скоординировал с авиакомпанией решение об экстренной посадке самолета в Минске, сообщил глава полиции Литвы Роландас Кишкис.

    По его словам, из Афин вылетели 126 пассажиров, однако в Вильнюсе приземлился 121. Кишкис не стал комментировать вопрос о пассажирах, оставшихся в Минске, передает РИА «Новости».

    Сейчас полиция допрашивает экипаж и несколько десятков пассажиров. Самолет осматривают специальные службы.

    Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить до 15 лет заключения.

    На ваш взгляд

     
    Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:



    Обсуждение:  65 комментариев
    После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался давать оценку инциденту с посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске. По его словам, рассматривать ситуацию с точки зрения соответствия нормам должны международные авиационные структуры.

    В то же время официальный представитель МИД Мария Захарова сочла шокирующей реакцию Запада на инцидент с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии и напомнила ЕС об аналогичных случаях в Австрии и на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Минску удалось захватить ценнейший ресурс белорусской оппозиции, при этом власти Белоруссии формально не нарушали авиационные нормы. Также были названы два сценария реакции России и ЕС на инцидент с самолетом Ryanair.

    Коментарии (10)
    Лавров призвал не оценивать инцидент с самолетом Ryanair впопыхах
       24 мая 2021, 15:00
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров призвал не оценивать инцидент с самолетом Ryanair в Минске впопыхах, а проанализировать всю имеющуюся информацию.

    «Мы выступаем за то, чтобы эту ситуацию оценить не сгоряча, не впопыхах, а на основе всей имеющейся информации, тем более, что представитель министерства иностранных дел Республики Беларусь сделал развернутое заявление», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

    Он напомнил, что представитель МИД Белоруссии в заявлении подчеркнул готовность белорусских властей действовать в этом вопросе транспарентно, готовность следовать всем международным правилам и гарантировать полную прозрачность, включая в случае необходимости прием международных экспертов.

    «Я думаю, что это абсолютно разумный подход. … Еще раз подчеркну: важно на трезвую голову оценить ситуацию, тем более, что белорусские власти готовы предоставить всю необходимую информацию», – сказал он.

    Министр также заявил, что российские власти связались с отцом россиянки, которая летела вместе с Романом Протасевичем, Москва запросила к ней консульский доступ. «Поскольку вы упомянули про белорусского гражданина, с ним также осталась, как мы можем понять, в Минске его знакомая, она гражданка России. Мы уже связались с ее отцом, и наше посольство обратилось в МИД Белоруссии с просьбой предоставить информацию о нашей гражданке и обеспечить к ней консульский доступ», – сказал Лавров.

    Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему грозит до 15 лет заключения.

    После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался давать оценку инциденту с посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске. По его словам, рассматривать ситуацию с точки зрения соответствия нормам должны международные авиационные структуры. В то же время официальный представитель МИД Мария Захарова сочла шокирующей реакцию Запада на инцидент с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии и напомнила ЕС об аналогичных случаях в Австрии и на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Минску удалось захватить ценнейший ресурс белорусской оппозиции, при этом власти Белоруссии формально не нарушали авиационные нормы. Также были названы два сценария реакции России и ЕС на инцидент с самолетом Ryanair.

    Коментарии (57)
     
     
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