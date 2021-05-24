Лысаков оценил перспективы подписки на автомобили от «Сбера»

Сервис подписки на аренду автомобилей от «Сбера» может быть интересен гражданам среднего класса и выше для временного обеспечения постоянной индивидуальной мобильности, либо для того, чтобы опробовать тот или иной автомобиль в течение некого промежутка времени, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, председатель организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.

«Сбер» запустил сервис подписки на аренду автомобилей «СберАвтоподписка», где физические лица смогут взять автомобиль на срок от шести месяцев до трех лет. Все побочные траты, в том числе техосмотр, страховка, налоги и замена шин, включены в стоимость подписки. На данный момент, можно оформить только новые автомобиль любого класса, но вскоре планируется также ввести б/у машины в отличном состоянии.

«Данной услугой в России однозначно будут пользоваться не больше того количества граждан, которые это делают и на сегодняшний день. Ведь можно взять в прокат автомобиль в виде каршеринга или более традиционных формах проката. То есть для людей, которых устраивает такая форма временного владения транспортным средством. Я, например, машину на прокат беру только в Европе, в России такой услугой не пользуюсь», – говорит Лысаков.

Он объясняет, что в России зачастую пренебрежительно относятся к автомобилям и сдают в аренду машины с большим пробегом, в то время как заграницей они практически новые. Кроме того, многие автомобилисты очень брезгливы и не любят ездить на транспортом средстве о предыдущем владельце которого абсолютно ничего неизвестно, поскольку непонятно, как относились к авто ранее.

«Комфортнее находиться в своем автомобиле или в том, который тестируешь. То есть в том, в котором я знаю, что только я в нем находился, нежели в том, который во многих руках был. Поэтому, конечно, в том, что «Сбер» будет выдавать новые автомобили, новшество идеи в есть. И, видимо, компания увидела в этом какие-то выгоды», – полагает собеседник.

Тем не менее, данной услугой смогут пользоваться только люди среднего класса и выше с достатком более 100 тыс. рублей в месяц, полагает депутат. Возможно, подписку захочет оформить та категория людей, которая нуждается во временной постоянной индивидуальной мобильности, либо те, кто хотят попробовать попользоваться тем или иным автомобилем определенный промежуток времени.

«Но, опять же, мы не знаем, что банк дальше будет делать с этими автомобилями. Продавать? То есть сначала купит скорее всего по выгодной договорной цене, потом в течение нескольких лет будет сдавать его в аренду одному покупателю под определенный процент, а потом продаст по нормальной рыночной стоимости? Для банка вариант хороший, выгода, безусловно, прослеживается, но настолько ли он удачен для потребителя и покупателя – пока непонятно», – рассуждает Лысаков.

Он сравнивает данное предложение с лизингом, когда человеку в пользование выдается автомобиль, и он в течение оговоренного промежутка времени выплачивает его полную стоимость, а также некий процент от этой суммы, после чего имущество переходит в собственность арендатора.

«Но тут, как я понимаю, прошло 2–3 года и человек может прекратить эти отношения, остановить этот условно говоря лизинг, но по итогу не получает ничего во владение. Здесь все-таки нужно посмотреть в какую сумму человеку обойдется тот или иной период. Возможно, если посчитать, то такое содержание автомобиля даже для кого-то может быть выгодно», – заключил депутат.

Ранее основатель американской компании SpaceX и генеральный директор Tesla Motors Илон Маск предположил, что в будущем в автомобилях не будет водителей, с чем в беседе с газетой ВЗГЛЯД согласился партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Тем не менее он подчеркнул, что это не значит, что любители автоспорта забросят вождение авто – скорее всего это просто перерастет в хобби.