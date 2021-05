В ГИБДД призвали водителей Екатеринбурга снизить скорость до 30 км/ч Автоэксперт согласился с Маском по поводу беспилотных электромобилей 21 мая 2021, 19:00

Фото: Ruben Sprich/Reuters

Текст: Татьяна Косолапова

В будущем, скорее всего, действительно не будет водителей, но это не означает, что автолюбителям будет негде погонять – это просто перерастет в хобби, сказал газете ВЗГЛЯД партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто, комментируя слова американского предпринимателя Илона Маска. Во время выступления по видеосвязи на российском марафоне «Новое знание», основатель американской компании SpaceX и генеральный директор Tesla Motors Илон Маск рассказал, что убежден, что в будущем абсолютно весь транспорт, за исключением ракет, будет работать на электричестве. Кроме того, в машинах не будет водителей. «Наверное, так действительно будет, и еще мы будем летать на Марс. Но все это настолько дальние планы, что об этом можно говорить лишь в стиле научной фантастики. Дело в том, что об автономном вождении разговоры пошли еще двадцать лет назад, но реально мы пока еще находимся на ранней стадии, и никто не может точно сказать, что и когда будет, сроки постоянно отодвигаются», – говорит Моржаретто. Он полагает, что такой этап однозначно настанет, но точно не при его собственной жизни, поскольку разработки данной технологии все еще далеки от реального массового использования. Тем не менее, автоэксперт отмечает, что начнется все это скорее всего с международных и междугородных грузоперевозок и такси. «Наше поколение будет еще за рулем. Что касается наших детей и внуков, то посмотрим, как все это будет – прогнозировать сложно. Но, как мне кажется, вождение за рулем для реальных любителей и автоспортсменов все-таки останется в качестве хобби. То есть можно будет на каком-нибудь автодроме погонять или какой-нибудь параллельной трассе. Автомобиль останется чисто для любителей», – рассуждает собеседник. В конце августа прошлого года губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал, что на острове планируют в ближайшие десять лет полностью отказаться от использования бензина и дизельного топлива. Ездить в регионе намерены исключительно на транспорте с электрическими моторами или работающими на газомоторном топливе.

Захарова раскрыла Зеленскому секрет кроя косоворотки по академику Лихачеву 20 мая 2021, 20:24

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила президенту Украины Владимиру Зеленскому особенности кроя косоворотки, в которой глава государства появился на праздновании Дня украинской вышиванки. Она пояснила, что по версии историка и культуролога академика Дмитрия Лихачева, разрез рубахи не случайно расположен не посередине груди, а смещен в сторону. «Нужно это было для того, чтобы цепочка и нательный крест не вываливались наружу», – пояснила Захарова на своей странице в Facebook. «Владимир Александрович, отметить «день вышиванки» в косоворотке бесценно. (…) Держитесь там. Сейчас начнется», – добавила дипломат. Отметим, что косоворотка является предметом русского народного костюма, известна еще со Средних веков. В конце XIX века косоворотка у русского народа была основой любого костюма. День вышиванки – праздник, который призван сохранить народные традиции создания и ношения вышитой украинской одежды. Его ежегодно отмечают на Украине в третий четверг мая. Зеленский в этот день по ошибке надел русскую косоворотку, чем вызвал недоумение и гнев пользователей Сети. Россия направила Украине ноту протеста 21 мая 2021, 11:11 Текст: Евгения Шестак

Российское посольство на Украине направило ноту протеста в связи с антироссийскими акциями у здания дипмиссии в Киеве, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, ситуация, сложившаяся в последнее время на Ближнем Востоке, стала поводом для проведения украинскими радикалами провокационной акции у стен посольства России в столице Украины, передает РИА «Новости». Захарова рассказала, что участники антироссийской акции выражали протест против деятельности ХАМАСа, якобы получающего помощь из Москвы. «Это какая-то изуверская логика, но в такой парадигме живут наши соседи, по крайней мере, радикально настроенная часть украинского государства. Звучали антироссийские лозунги, оскорбления, был заблокирован въезд на территорию нашей дипломатической миссии. Посольством была направлена нота протеста министерству иностранных дел Украины», – сказала Захарова. В марте возле мест проживания российских дипломатов в Киеве неизвестные расклеили плакаты, где сотрудники российской дипмиссии якобы признают Крым украинским. Тогда МИД России также направил Украине ноту протеста. Умер летчик-испытатель, Герой России Тайгиб Толбоев 20 мая 2021, 22:05

Фото: Телекомпания АТВ/YouTube

Текст: Елизавета Булкина

В возрасте 64 лет умер летчик-испытатель, Герой России Тайгиб Толбоев, сообщила пресс-служба главы Дагестана. «20 мая 2021 года ушел из жизни Толбоев Тайгиб Омарович, российский военный летчик-испытатель, Герой Российской Федерации. (…) Светлая память о Тайгибе Толбоеве навсегда останется в наших сердцах», – говорится в сообщении на сайте главы республики. Толбоев родился в 1955 году в селе Согратль Гунибского района, в 1978 году окончил Ейское высшее военное авиационное училище. С 1985 года будущий летчик проходил службу в Центре подготовки летчиков-испытателей. После он был направлен заместителем военного представительства Министерства обороны на летно-испытательную работу в Улан-Удэнский авиационный завод, где проработал более 30 лет. За это время он освоил и испытал более 50 типов и модификаций самолетов и вертолетов, участвовал в испытаниях нового ракетного вооружения. «За время своей офицерской службы Тайгиб Толбоев не только испытывал новейшие образцы самолетов и вертолетов авиазаводов на полигонах, но и принимал участие в боевых действиях. Так, на переломном рубеже истории Дагестана Толбоев сыграл важную роль в стабилизации ситуации, в отражении агрессии международных бандформирований. Он вывозил из зоны боевых действий раненых бойцов, эвакуировал мирных жителей, доставлял подкрепления и грузы, перевозил командование войсковой группировки, совершил несколько десятков боевых вылетов», – говорится в сообщении. Толбоеву было присвоено почетное звание заслуженного летчика-испытателя Российской Федерации и народного героя Дагестана. За мужество и героизм, проявленные при испытании новых образцов авиационной техники, Толбоев в 2007 году был удостоен высокого звания Героя Российской Федерации. «За годы службы на разных участках Тайгиб Омарович снискал уважение и авторитет у своих коллег, друзей и земляков. Он был настоящим патриотом своей Родины», – добавили в пресс-службе главы Дагестана. В конце 2020 года на 53-м году жизни ушел из жизни Герой России летчик Сергей Палагин. Болгары высмеяли отказ США от санкций по «Северному потоку – 2» 21 мая 2021, 08:52 Текст: Алина Назарова

Читатели болгарского издания «Дневник» с иронией прокомментировали статью о том, что США отказались вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, занимающейся строительством газопровода «Северный поток – 2». Новость вызвала бурный отклик со стороны читателей издания, передает РИА «Новости». «Ужас, США преклонили колени перед военной мощью России!» – написал Тошо Кочев. «Как и ожидалось, дед (президент США Джо Байден) оказался русской «шестеркой», – выразил мнение Капанар. «Шерхан поджал хвост», – поддержал предыдущего комментатора Domino. «США пытались играть в одиночку против всех, поняли, что сил не хватит», – считает mso011053684. «Ожидаемо. Следующий шаг Байдена – вернуть Аляску русским», – резюмировал tacheaux. Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. В Кремле назвали позитивным сигналом приостановку санкций против «Северного потока – 2». В «Справедливой России» предложили запретить покупать конструктор LEGO 21 мая 2021, 11:56

Фото: @LEGO_Group/Twitter

Текст: Алина Назарова

Сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин предложил на государственном уровне запретить закупку LEGO после выпуска компанией набора с ЛГБТ-персонажами. «А давайте на государственном уровне запретим закупку LEGO? И в другой раз все они подумают – а надо ли такое делать. Мы ж не помойка. Мы ж суверенная страна? Да ведь?» – написал Прилепин в Telegram. В четверг стало известно, что компания LEGO создала набор с ЛГБТ-персонажами. Серия получила название Everyone is awesome («Каждый потрясающий») и появится на прилавках 1 июня. Цена набора составит 35 долларов (около 2600 рублей), сообщает телеканал «360». В наборе 11 разноцветных бесполых фигурок. Как сообщается на сайте компании, новинку пролоббировали сотрудники нетрадиционной ориентации. Отмечается, что дизайнеры осознанно не наделяли фигурки конкретным полом, кроме одной – фиолетовой. Благодаря необычной прическе-парику, можно догадаться, что это дрэг-квин (мужчина, переодевающийся в женскую одежду, или женщина – в мужскую). В офисе Зеленского прокомментировали скандал с косовороткой 21 мая 2021, 09:50

Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Текст: Алина Назарова

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал критику из-за фотографии Зеленского в национальной рубашке «немотивированной». По его мнению, вышиванка, которую многие приняли за русскую косоворотку, «не один какой-то образ, не один узор, не одна модель». В комментарии изданию Obozrevatel Подоляк заявил, что эта рубашка – современная интерпретация региональных особенностей страны. Как уточнил дизайнер Артем Климчук, он создал эту вышиванку на основе хранящихся в музеях экспонатов, но немного ее «осовременил». «Для востока Украины боковой разрез на рубашке был широко распространенным элементом. Он был очень популярен в XIX веке. ... Также мы использовали традиционные орнаменты региона и характерный вырез на рубашке для женщин квадратной формы», – объяснил Климчук изданию Vogue. Накануне Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки, опубликовав на своей странице в Instagram фото: на нем президент вместе с супругой Еленой Зеленской запечатлен в национальной одежде. Однако пользователи Сети обратили внимание на схожесть рубашки Зеленского с русской косовороткой и назвали это позором. Голландский суд повторно опросил концерн «Алмаз-Антей» по делу о крушении MH17 21 мая 2021, 12:43

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Суд в Нидерландах провел повторный опрос экспертов российского концерна «Алмаз-Антей» по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, сообщил председательствующий судья Фредерик Стейхейс. «Три эксперта – из Аэрокосмического центра Нидерландов, Королевской военной академии (Бельгия) и концерна «Алмаз-Антей» – ранее были опрошены [судебным следователем] по отдельности. Эти же три эксперта теперь также были опрошены вместе, и доклад по результатам этой беседы передан суду», – цитирует ТАСС Стейхейса. Судебные слушания в рамках предварительного судопроизводства возобновились 21 мая в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол. Ранее Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году, расследование дела продолжается. В апреле суд в Нидерландах опросил представителей российского концерна «Алмаз-Антей» по делу о крушении малайзийского Boeing на Украине в июле 2014 года. Напомним, катастрофа произошла шесть лет назад, 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз-Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией. Лавров сравнил США и страны Прибалтики с дворовыми хулиганами 21 мая 2021, 14:22

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на марафоне «Новое знание», рассказал, почему антироссийская позиция, которую занимают прибалтийские республики и США, напоминает ему поведение дворовых хулиганов. Глава МИД напомнил, что когда Североатлантический альянс расширялся за счет включения в него новых членов из числа прибалтийских стран, граничащих с Россией, Москва спрашивала, с какой целью это делается. «Нам говорили, ну, вот у прибалтов такие фобии, после оккупации вашей и вообще их угнетали – кто и как их угнетал? Если все сохранили свои языки, промышленность в Прибалтике выросла на несколько порядков в советское время, неважно в общем, они затащили их в НАТО и нам сказали – «вы только не волнуйтесь, они успокоятся от своих фобий и у вас на границах будет спокойно». Ничего подобного. Сейчас в НАТО и ЕС русофобское меньшинство, а прибалтийская тройка – лидер русофобского меньшинства, они постоянно требуют новых наказаний России. И надеются, что их американцы будут покрывать», – сказал министр, передает РИА «Новости». «У меня другой пример. Во дворе, когда я рос, наверное сейчас тоже, просто во дворе давно не был, выходили ребятки – кто побольше, кто поменьше, и был большой самый главный хулиган. Он сидел, семечки лузгал, папироску курил. А вокруг него как рыбы-прилипалы у акулы. И вот они подбегали к новенькому: «дай десять копеек», и когда им отвечали негативно, тут уже выходил главный пацан, как бы уже обеспечивал суверенитет своей территории. Но это жизнь. Я не согласен с тем, что мы спускаем все с рук. Этот период давно пройден», – продолжил он. «А куда гопники? Они разве исчезли? Они остаются, это часть жизни, они всегда будут, мне кажется. Наша цель главная не миролюбие и не договор, а главное - обеспечение интересов страны и ее граждан. А договор – это инструмент, и он может быть только равноправным. Миролюбие – да, мы всегда за мир, но мы никогда не говорили, что будем, как бы мы не любили Льва Николаевича Толстого, подставлять вторую щеку. Не говорили мы этого», – заключил министр. Марафон «Новое знание» стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает следующие направления: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров. В Крыму пригрозили непризнанием суверенитета США над Аляской 21 мая 2021, 08:21

Фото: Jon Bower/Loop Images/UIG/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Американский законопроект о непризнании присоединения Крыма к России безразличен жителям полуострова, в республике так же могут принять документ о непризнании суверенитета Штатов над Аляской, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. «Нам их (американцев) точка зрения неинтересна. От того, признают они Крым или нет, ни в России, ни в Крыму ничего не изменится. Мы с таким же успехом можем подготовить и принять документ о непризнании суверенитета США над Аляской. Примем такой документ и распространим по всему миру. Посмотрим, что тогда скажут власти США, пусть доказывают всему миру», – сказал РИА «Новости» Фикс. Он добавил, что делать этого, конечно, никто не станет, поскольку Россия «ответственно и уважительно относится к внутренней политике других государств». По мнению Фикса, Белый дом мог бы поучиться у Кремля. «США пора успокоиться. Их точка зрения абсолютно не влияет на решения России», – подчеркнул он. Ранее комитет по международным делам палаты представителей Конгресса США единогласно поддержал законопроект, запрещающий федеральным министерствам и агентствам признавать суверенитет России над Крымом. Минфин США предложил установить мировой налог в 15% на прибыль корпораций 21 мая 2021, 05:25 Текст: Антон Антонов

Глобальная минимальная налоговая ставка на прибыль корпораций должна быть не менее 15%, заявил минфин США. По мнению ведомства, это самая низкая возможная ставка. Минфин призвал продолжать дискуссии, чтобы поднять ее. Как указывают в министерстве, сейчас мировой налог на корпорации на практике установлен на нулевом уровне. При этом происходит снижение корпоративных налогов. В результате оказываются подорваны возможности США и других стран увеличивать доходы, необходимые для осуществления критически важных инвестиций, передает ТАСС. Глава ведомства Джанет Йеллен считает, что введение минимальной ставки глобального корпоративного налога позволит устранить налоговую конкуренцию между странами. По ее мнению, сейчас США находятся в «невыгодном положении», так как производство и инвестиции переносят из США за рубеж, чтобы избежать высокого налогообложения. Напомним, предыдущий глава американского государства Дональд Трамп активно боролся с переносом производства из США в другие страны, добивался возращения компаний обратно в США. Вашингтон при нем активно вводил пошлины на импорт. Трамп также был сторонником снижения налога на прибыль компаний с 35% до 15%. Маск сказал, о чем спросил бы Гагарина 21 мая 2021, 12:05

Фото: Lucy Nicholson/Reuters

Текст: Дмитрий Зубарев

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск, выступая по видеосвязи на российском марафоне «Новое знание», заявил, что считает первого космонавта Юрия Гагарина очень храбрым человеком. «Я об этом не думал... Он ведь первый человек, который вышел на орбиту. Такой удивительный опыт. Это ведь просто удивительно. Очень храбрый человек, на это еще нужно решиться», – передает РИА «Новости» ответ Маска на вопрос, что бы сказал Гагарину, если бы встретился с ним. «Даже не знаю. Я бы просто его спросил: «Почему?» – добавил изобретатель.



В 2021 году отмечается 60-летие полета первого человека в космос: советский космонавт Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года на корабле «Восток» совершил орбитальный полет длительностью 108 минут. Маск заявил также, что самые большие конференц-залы в одной из его компаний названы в честь основоположника космонавтики Константина Циолковского и легендарного инженера Сергея Королева. «У нас есть конференц-залы, которые названы в честь великих космонавтов и исследователей космоса, космических инженеров, один из самых больших как раз назван в честь Циолковского, а другой – в честь Королева», – сказал он. Циолковского Маск назвал удивительным человеком, «подлинно одним из величайших гениев». Путин присвоил 12 российским городам звание «Город трудовой доблести» 20 мая 2021, 20:18

Фото: Олег Богданов/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 12 городам звания «Город трудовой доблести» за вклад горожан в Победу в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Кремля. «За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» г.Барнаулу, г.Каменску-Уральскому, г.Кирову, г.Коломне, г.Комсомольску-на-Амуре, г.Красноярску, г.Магадану, г.Пензе, г.Рыбинску, г.Северодвинску, г.Тюмени, г.Чебоксары», – говорится в сообщении на сайте Кремля. В четверг Путин поддержал предложение «Единой России» присвоить звание «Город трудовой доблести» 11 городам: Красноярску, Северодвинску, Пензе, Кирову, Коломне, Барнаулу, Магадану, Тюмени, Рыбинску, Каменску-Уральскому и Комсомольску-на-Амуре. Президент РАН Александр Сергеев позднее уточнил, что к списку будут добавлены также Чебоксары. Руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич предложил расширить перечень «Городов трудовой доблести». Он отметил, что в этот список также достоин войти Воронеж. Президент учредил звание «Город трудовой доблести» в прошлом году. Его тогда получили Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль. Стали известны подробности нападения пермского школьника с ножом на учительницу 21 мая 2021, 12:10 Текст: Евгения Шестак

Школьник, напавший с ножом на учительницу в городе Березники Пермского края, незадолго до случившегося в шутку рассказывал одноклассникам о планах убить учителей, сообщили источники. По информации канала «360», лицеист пронес нож в учебное заведение, вошел в класс и нанес ножевое ранение преподавательнице. «Примерно в 12.00 в школу пришел ученик 10 «Г» класса, он зашел в класс. Сказал: «Здравствуйте» – и достал два изогнутых ножа и нанес ножевое ранение учителю физики», – рассказал источник. По его словам, причиной конфликта могли быть плохие оценки. По словам губернатора региона Дмитрия Махонина, других пострадавших после нападения лицеиста в Березняках Пермского края с ножом на учительницу – нет. «Других пострадавших нет. Поручил всем профильным ведомствам подключиться к выяснению причин и последствий инцидента», – написал Махонин в Instagram. Он также добавил, что в лицей выехал министр образования, и призвал доверять только проверенным данным и не распространять слухи. В образовательном учреждении после ЧП отменили занятия. По факту нападения школьника на учителя возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В СК сообщили, что подозреваемый задержан, с ним работают следователи, также проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы, передает РИА «Новости». По словам уполномоченного по правам ребенка в регионе Светланы Денисовой, напавший на преподавателя ученик не состоял на учете. «На учете они не состояли, ни семья, ни мальчик. Все в шоке. Понять не могут, что произошло. Был ли это конфликт с учителем? Или просто какой-то сбой в поведении ребенка? Сейчас комиссия выехала на место, будет разбираться во всех нюансах произошедшего», – цитирует ТАСС Денисову. При этом она не уточнила, по какой причине школьник мог взяться за оружие и были ли ранее у него конфликты с учителем и учениками. «Оценочные суждения рано высказывать. Учитель госпитализирован, мальчик понесет уголовное наказание. Он в десятом классе и подлежит уголовной ответственности. Перечеркнул себе всю судьбу, закрыл старты для взлета», – отметила омбудсмен. В пятницу учащийся лицея № 1 города Березники Пермского края напал с ножом на учителя. Педагога госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести с ножевым ранением в область шеи. По распоряжению губернатора за пострадавшей отправлен вертолет для ее дальнейшей транспортировки в Пермь, в краевую клиническую больницу. Напомним, 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. После случившегося президент Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия. Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить возраст для покупки гражданского оружия. Россия призвала срочно созвать «Ближневосточный квартет» 21 мая 2021, 04:27

Фото: RT на русском/Youtube

Текст: Антон Антонов

Квартет по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ЕС, ООН) должен как можно скорее провести министерскую встречу, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. На специальном заседании ГА ООН по эскалации в Израиле и секторе Газа он выступил за «активизацию деятельности» квартета, предложив «безотлагательно провести министерскую встречу четверки для деэскалации обстановки и создания атмосферы доверия». Он также предложил созвать встречу «в расширенном формате с участием региональных государств» для «учета мнения заинтересованных сторон». По его словам, у политического урегулирования конфликта нет альтернативы, так что «двум сторонам необходимо взять на себя ответственность и приступить к диалогу». «Права на ошибку у нас больше нет», – приводит его слова ТАСС. Кроме того, Москва призывает к срочному запуску прямого палестино-израильского диалога, в ходе которого стороны «должны выработать решения фундаментальных вопросов окончательного статуса, включая статус Восточного Иерусалима». Полянский призвал «обеспечить права и свободу верующих на отправление культа в колыбели трех монотеистических религий». Он подчеркнул, что первый этап урегулирования ситуации – «это, безусловно, прекращение насилия, отказ от провокационной риторики и от любых односторонних шагов, которые в сложившейся ситуации совершенно недопустимы». Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. В 2.00 мск 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперты оценили спор сенаторов и Белого дома о санкциях против «Северного потока – 2» 21 мая 2021, 11:48

Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости

Текст: Елена Лексина,

Наталья Макарова

Американские законодатели действительно могут принять закон о новых санкциях против «Северного потока – 2», но если Белый дом и Госдеп не захотят вводить санкции, то они не будут введены. К такому выводу пришли российские политологи-американисты, комментируя намерение группы сенаторов-республиканцев добиться введения санкций против «Северного потока – 2» вопреки позиции Белого дома. «Еще при Дональде Трампе Конгресс выступал в качестве локомотива введения всевозможных антироссийских рестрикций, причем там наблюдался удивительный двухпартийный консенсус. С тех времен роли между Конгрессом и Белым домом никак не поменялись», – считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Однако до недавнего времени администрация Джо Байдена старалась опережать все действия конгрессменов. «Но в связи с подготовкой саммита президентов России и США администрация Байдена пошла на хитрый ход: с одной стороны, Госдепартамент вводит санкции против «Северного потока – 2», а с другой стороны, Белый дом объявляет послабление, приостанавливая их, оставляя за собой возможность в любой момент поменять свое решение. Это известный механизм», – объяснил эксперт. Что касается реализации законопроекта сенаторов-республиканцев, то пока не факт, что он пройдет все стадии согласования. «Кроме того, формально администрация США может приостановить действие и этого закона, руководствуясь соображениями национальной безопасности», – считает Дробницкий. «То же самое было и во времена СССР, когда Конгресс США принял знаменитую поправку Джексона – Вэника к Закону о торговле США, которая ограничивала экономическое взаимодействие со странами, препятствующими эмиграции. Так вот в 80-е и 90-е годы разные американские администрации раз в полгода делали послабления в отношении действия этой поправки. Поэтому администрация Байдена может поступить точно так же и с новыми санкциями против «Северного потока – 2», – заключил эксперт. «Американские законодатели действительно могут принять такое решение, но если Белый дом и Госдеп не захотят вводить санкции, то они не будут введены», – соглашается с Дробницким политолог-американист Малек Дудаков. Он напомнил, что в 2019 году сенаторы захотели ввести «санкции из ада» в отношении банковской сферы России. «Но ни Трамп, ни Байден их не реализовали. Для президента США введение санкций является правом, а не обязанностью», – отметил собеседник. «Кроме того, если при Трампе антироссийские решения продавливали демократы, то при Байдене этот вопрос отошел к республиканцам. Но и тогда, и сейчас есть понимание, что санкциями все проблемы не решить, потому с Россией следует вести переговоры», – добавил Дудаков. «При этом законодатели не занимаются дипломатией и не ведут переговоров с Россией. Для них главное – это политическая риторика. Поэтому в США сохраняется противостояние более взвешенного подхода исполнительной власти и более «ястребиного» со стороны власти законодательной», – заключил эксперт. Ранее в Сенат США был внесен проект закона, который должен привести к введению санкций против компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Об этом сообщил один из авторов инициативы Кевин Крамер. Документ представили 14 сенаторов-республиканцев, которые хотят обязать Белый дом ввести санкции против «субподрядчиков любой организации», участвующей в строительстве «Северного потока – 2». По мнению Крамера, решение не вводить санкции против Nord Stream 2 AG «грозит ослаблением позиции Америки на мировой арене». Как считает сенатор, если не принять предложенный закон, США «на собственном опыте» поймут, «почему энергетическая безопасность означает национальную безопасность». Крамер заявил, что сейчас Белый дом «потворствует ошибочной стратегии Германии, которая даст Путину рычаг давления» на союзников США в Европе. «Трубопровод Путина нужно остановить», – отметил он. Сенатор Том Тифлис заявил, что решение администрации «пойдет на пользу России и Путину». Сенатор Чак Грасси заявил, что президенту США Джо Байдену нужно поостеречься, когда российские власти хвалят его политические решения. Сенатор Стив Дейнс назвал решение администрации «недопустимым». Reuters сообщает, что представители американской администрации проведут 24 мая специальный брифинг для комитета по иностранным делам Сената Конгресса США по ситуации с санкциями в отношении трубопровода «Северный поток – 2». Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. Заявление Блинкена было распространено в ходе его встречи с главой МИД Сергеем Лавровым в Рейкьявике. В Кремле назвали позитивным сигналом приостановку санкций против «Северного потока – 2». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД