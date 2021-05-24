«Сбер» запустил подписку на автомобили

«Сбер» запустил сервис подписки на аренду автомобилей «СберАвтоподписка» для физических лиц на срок от шести месяцев до трех лет, говорится в сообщении компании.

«В стандартный пакет обслуживания входит плановое ТО, сезонная замена и хранение резины, оплаченные транспортные налоги, страхование каско (с франшизой и без), ОСАГО, ДСАГО», – сообщается на сайте «СберАвтоподписка».

Обязательное условие подписки – стаж вождения в категории «В» не менее года. Арендовать авто можно на срок от 6 месяцев до трех лет, подписка доступна водителям старше 21 года. Также указано, что для начала пользования сервисом первоначальный взнос не нужен, а плата вносится ежемесячно. Все побочные траты, в том числе техосмотр, страховка, налоги и замена шин, включены в стоимость подписки.

На сегодня автомобиль можно взять в аренду в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти, эксплуатация и техобслуживание взятых по подписке машин возможны по всей России.

Подписку можно оформить только на новые автомобили из салона. «Скоро также начнем выдавать б/у машины в отличном состоянии», – отмечается на сайте «СберАвтоподписка». Авто можно использовать в пределах России и за рубежом, но не предусмотрено использование автомобиля в коммерческих целях.

По данным «Сбера», сейчас в сервисе в наличии более 40 моделей популярных авто – от Lada и Skoda до Range Rover и Porsche, заблаговременно заказанных на заводах импортеров. Сервис также готов предоставить подписку на любой автомобиль под заказ, подбирая его из наличия либо заказывая на производстве.

Ориентировочный ежемесячный платеж на автомобиль составляет 1,7-2,2% от его рекомендованной розничной цены. Стоимость подписки зависит от срока аренды, ежегодного пробега и ликвидности автомобиля на вторичным рынке. Так, аренда популярного автомобиля уровня Skoda Rapid или Volkswagen Polo будет стоить около 20 тыс. рублей в месяц при подписке на три года.

Ранее лаборатория искусственного интеллекта «Сбера» разработала алгоритм, позволяющий в течение минуты по звуку определить вероятность заболевания коронавирусом.