В Раде заявили о плане США втянуть Россию в войну с Украиной и Европой

Возбуждение властями Украины уголовного дела в отношении украинского политика Виктора Медведчука является частью плана США по развязыванию большой войны в Европе с участием России, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин.

По словам Кузьмина, Медведчук ведет последовательную борьбу за мир на Украине, но это не отвечает позиции официального Киева.

«Действуя в интересах западных кураторов или заокеанских хозяев, украинская власть ведeт Украину к войне. И не просто к войне между Украиной и Россией: украинская власть провоцирует такую войну, в которую пытается втянуть всю Европу. И эти бесконечные выклянчивания в Европе какой-то военной помощи, вооружений, бомб, снарядов, кредитов – это все элементы втягивания Европы в большую войну», – отметил депутат в Facebook.

Парламентарий подчеркнул, что в геополитическом противостоянии России и британо-американских союзников Украине отведена роль провокатора, который должен заставить РФ начать войну. При этом сам воевать с ядерной державой Запад не будет: эта роль возлагается на ту же Украину. Кузьмин отметил, что в это противостояние неминуемо будет втянута Европа, а выиграют только США и Великобритания.

«Медведчук, выступая против этого плана, оказался неугоден даже не украинской власти, а тем, кто задумал эту большую войну в Европе», – пояснил депутат. Он также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский испугался Медведчука, как сильного и талантливого политика.

Напомним, в четверг суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше». ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Во вторник сообщалось о проведении в доме Медведчука в Киеве обысков.

В свою очередь глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ.

Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Украину медленно, но верно превращают в антипода России, при этом в стране происходит зачистка политического поля, а западные партнеры никак не реагируют.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде.