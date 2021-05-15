Генпрокурор Украины пообещала «идти дальше» в деле Медведчука

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна отказом суда Киева заключить под стражу главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и намерена «идти дальше».

«Я ознакомлюсь с решением суда, пока его полного текста еще нет, и для того, чтобы понять мотивацию, его нужно прочитать. Но я уверена в своих действиях, в тех документах, которые подготовила, я буду идти дальше», – приводит ТАСС ответ Венедиктовой на соответствующий вопрос в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Вместе с тем Венедиктова сказала, что недовольна решением суда, но не хотела бы дискредитировать кого-то из представителей судебной системы. «Я как генеральный прокурор просила арест и залог, потому что так предусмотрено законом. Довольна ли я тем, что не получила, что просила? Я думаю, что это очевидно. Если прокурор с чем-то пришел, то он уверен в том, что просит», – пояснила она.

В четверг суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде.

Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту. Также он подчеркнул, что не получал официального сообщения о подозрении в государственной измене. Тем временем 40 депутатов Верховной рады от ОПЗЖ обратились в суд с заявлением о готовности взять Медведчука под личное поручительство.

Во вторник генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма. В тот же день в СМИ появилась информация об обысках в доме Медведчука в Киеве. Глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией.