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Суд отправил Медведчука под домашний арест
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Суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, он назначил политику круглосуточный домашний арест до 9 июля включительно.
«Следственный судья постановил относительно ходатайства... о применении меры пресечения в виде содержания под стражей относительно подозреваемого Виктора Медведчука – отказать. Применить к Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, запретив покидать место его проживания... сроком до 9 июля 2021 года включительно», – сказал судья Вячеслав Пидпалый, сообщает РИА «Новости».
Также суд обязал Медведчука сдать загранпаспорт и носить электронный браслет, воздерживаться от общения со свидетелями по делу, являться в суд и к следователю по первому требованию. Помимо этого, суд отказал защите и не отпустил политика под поручительство депутатов Верховной рады Украины.
После решения суда о домашнем аресте Медведчук заявил, что продолжит заниматься политической деятельностью.
Напомним, украинский прокурор потребовал арестовать Медведчука на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10,9 млн долларов.
Ранее Медведчук заявил, что готов к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту. Также он добавил, что не получал официального сообщения о подозрении в государственной измене. Тем временем 40 депутатов Верховной рады от ОПЗЖ обратились в суд с заявлением о готовности взять Медведчука под личное поручительство.
Во вторник генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма. В тот же день в СМИ появилась информация, что украинские правоохранители проводят обыски в доме Виктора Медведчука в Киеве.
Глава СБУ Иван Баканов заявил, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией.
Зеленский предупредил, что у Киева не получится «что-то забрать без единого выстрела»
Никто не должен думать, что у Киева можно «что-то забрать легко и без единого выстрела», для мира Украине необходима сильная и боеспособная армия, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе всеукраинского форума «Украина 30. Безопасность страны».
«Мы продолжаем сдерживать российскую агрессию и наращиваем свой боевой потенциал. Как и любая цивилизованная страна, Украина не хочет войны, но для мира, как бы это парадоксально ни звучало, она должна иметь сильную и боеспособную армию, поскольку именно она (армия - ред.) является залогом стабильности, гарантией покоя и того, что ни у кого не возникнет мысль что-то забрать у нашей страны легко и без единого выстрела», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.
По его словам, эскалации конфликта на Украине не будет, поскольку мир не готов к войне. Также украинский лидер заявил, что за последний месяц напряжение в регионе уменьшилось. «Я считаю, была мощная эскалация. Я считаю, на сегодня это остановилось... Эскалация уменьшилась за последний месяц – это точно. Как будет дальше, будем верить в то, что войны полномасштабной не будет», – отметил Зеленский.
Также Зеленский заявил, что в Донбассе «почти ушли в прошлое» прицельные снайперские обстрелы, это является результатом общих усилий партнеров.
«Именно из-за них было более 30 жертв только с начала этого года, именно из-за прицельного вражеского огня из снайперских винтовок. Их действительно стало очень мало, слава Богу и слава всем партнерам, кто был привлечен к этому важному делу – сохранению жизней наших военных на Востоке», – сказал президент, отметив, что в Донбассе есть другие «провокационные» обстрелы.
Ранее глава делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук не исключил отказа Украины от минских переговоров об урегулировании в Донбассе и заявил о намерении добиваться изменения формата переговорного процесса в случае отсутствия результатов.
Напомним, Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду. После этого официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала отказ Киева от выполнения Минских соглашений на уровне президента.
Глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал слова Зеленского об изменении минского формата инсинуацией ради пиара, отметив, что ни одна из сторон идею не поддерживает.
Суд в Киеве разрешил правительству изменить написание российских фамилий
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Апелляционный административный суд в Киеве признал законным украинское правописание в новой редакции, удовлетворив апелляционную жалобу министерства юстиции Украины, сообщила пресс-служба ведомства.
«Шестой апелляционный административный суд признал противоправным и отменил решение ОАСК об отмене нового правописания! То есть апелляцию кабинета министров Украины по этому делу полностью удовлетворили», – говорится в сообщении минюста в Facebook.
Новая редакция украинского правописания, в частности, обязывает изменить написание некоторых российских фамилий. В частности, окончание «ой» заменить на «ий». Фамилия Донской будет писаться как Доньский, а Трубецкой – Трубецький. К исключениям отнесли лишь написание имени Льва Толстого.
В мае 2019 года правительство Украины утвердило новые правила, они начали применяться в июне того же года. Однако 28 января Окружной административный суд города Киева (ОАСК) отменил постановление кабмина. Позже минюст страны оспорил данное решение.
ЕС заподозрил Россию в планах «фактической интеграции» Донбасса
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Если Донбасс получит автономию, это потенциально может заблокировать вступление Украины в Евросоюз и НАТО, сообщает Bloomberg со ссылкой на документ ЕС.
Документ должен быть представлен на саммите лидеров Евросоюза 24–25 мая и включает меры, которые должны «повысить устойчивость» Украины к «действиям со стороны России». В частности, речь идет об усилении поддержки в борьбе «с гибридными угрозами», в проведении вакцинации, в укреплении энергетической безопасности. Также в документе говорится об усилении мер по отказу в признании выданных жителям Крыма и ряда районов Донбасса российских паспортов.
Вопрос о санкциях против России связывают с «дальнейшим ухудшением ситуации, затрагивающей суверенитет, независимость и вопрос территориальной целостности Украины», передает ТАСС.
Bloomberg утверждает, что Москва, по мнению Евросоюза, якобы готовит «фактическую интеграцию в состав России» Донбасса через выборы, которые ЕС объявил незаконными, и выдачу паспортов местным жителям.
Со ссылкой на внутреннюю записку ЕС Bloomberg отмечает, что постпреды стран блока в комитете по политике и безопасности восприняли заявку Украины на вступление в НАТО неоднозначно. Некоторые считают, что Украина прикладывает недостаточно усилий в сфере реформ, например, касающихся борьбы с коррупцией.
Напомним, гражданство России в упрощенном порядке получили более 500 тыс. жителей ЛНР и ДНР. В феврале президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия не бросит Донбасс.
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На Украине оценили возможность запрета продажи сериалов России
Запретить продажу сериалов украинского производства в Россию невозможно, для этого нужно полностью прекратить торговлю между странами, заявил глава министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
«Когда речь идет об экономических отношениях субъектов хозяйствования, как бы я лично не относился, мы должны принять закон, что мы ничем не торгуем с Россией и тогда это (запрет продажи сериалов) будет в границах закона... либо же вмешиваться в такую деятельность я не вижу возможности», – цитирует РИА «Новости» Ткаченко. Так он прокомментировал информацию о продаже российскому телеканалу сериала «Папик» производства студии «Квартал 95».
При этом он отметил, что на Украине много сериалов, которые производятся на русском языке. «Это бизнес. Влиять на бизнес, который не запрещен, невозможно. Это вопрос перезагрузки системы экономических отношений, которые существуют в этой сфере», – сказал Ткаченко.
По его словам, для такой перезагрузки необходимо производство сериалов на украинском языке, но пока в стране нет условий для того, чтобы это стало бизнесом.
Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что глава государства не получает роялти от показа на российском телеканале СТС сериала «Папик» производства студии «Квартал 95», сооснователем которой он является.
В феврале украинский депутат Гео Лерос призвал Совет нацбезопасности и обороны Украины ввести санкции против студии «Квартал 95» и его бенефициаров за продажу программы «Лига смеха» российскому телеканалу СТС.
Эксперт оценила желание ЕС создать проблемы россиянам из Крыма и Донбасса
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«Сегодня Евросоюз не может отличить паспорт жителя Крыма и Донбасса от паспортов жителей других регионов России. В будущем эта ситуация вряд ли изменится», – сказала газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере миграции Лариса Шеслер. Так она прокомментировала намерение Брюсселя отказать в признании выданных жителям Крыма и Донбасса российских паспортов, а также обвинения ЕС в адрес Москвы в попытке интеграции Донбасса.
«Что касается обвинений со стороны ЕС в фактической интеграции Донбасса в состав России, то здесь важно отметить три фактора. Во-первых, Донбасс уже не сможет вернуться в состав Украины, потому что нынешние власти страны произвели насильственную украинизацию, фактически исключив русский язык из сферы обслуживания и образования. Все это неприемлемо для жителей Донбасса», – считает глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, эксперт в сфере миграции Лариса Шеслер.
«Во-вторых, сегодняшняя Украина провела бандеризацию государства, заменив все исторические символы и знаки героев на символы пособников нацистов», – напомнила собеседница. «В-третьих, несмотря на эфемерность и иллюзорность перспективы возвращения Донбасса на Украину, официальный Киев постоянно выдвигает новые законопроекты о грядущих политических репрессиях и лишении гражданских прав жителей Донбасса в случае реинтеграции», – добавила эксперт.
«Все это приводит к тому, что рано или поздно Донбасс будет интегрирован в состав России, потому что такой большой регион с населением в несколько миллионов человек не может длительное время висеть в воздухе. Поэтому Россия предпринимает определенные шаги в этом направлении, в том числе за счет предоставления российского гражданства. Однако я не думаю, что это произойдет в ближайшей перспективе и с помощью военных действий», – полагает Шеслер.
При этом отказ ЕС признавать российские паспорта жителей Крыма и Донбасса является просто незаконным, подчеркивает собеседница. «Ни у одной страны мира или группы стран нет права определять и выявлять, кто является гражданином третьей страны, а кто им не является. Это можно сделать только путем специальных операций по внедрению в базы данных жителей Донбасса или Крыма. Но это технически сложно и незаконно», – считает эксперт.
В этой связи она упомянула недавнее задержание украинского консула в Санкт-Петербурге, который пытался приобрести базы данных российских паспортов. «Украина надеется, что к ним в руки попадут эти базы данных, но у России есть все необходимые возможности, чтобы этого не допустить», – уточнила Шеслер.
Она отметила, что ни по общегражданскому, ни по российскому загранпаспорту невозможно отследить жителя Донбасса или Крыма. «Подавляющее большинство крымчан получают загранпаспорта в Краснодарском крае, а жители Донбасса – в Ростовской области. Соответственно, их невозможно отличить от паспортов местных жителей данных регионов России», – указала собеседница.
«И в ближайшем будущем эта ситуация не изменится. Но, если вдруг это все же случится, и этим людям откажут в визе или лишат их прав, которые имеют другие граждане РФ, это повлечет за собой серьезные политические последствия. Россия не станет игнорировать подобные действия и примет ответные меры», – убеждена эксперт.
Накануне стало известно, что в документе, который должен быть представлен на саммите лидеров Евросоюза 24–25 мая, говорится об усилении мер по отказу в признании выданных жителям Крыма и ряда районов Донбасса российских паспортов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ ЕС. Также этот документ включает меры, которые должны «повысить устойчивость» Украины к «действиям со стороны России».
Вопрос о санкциях против России связывают с «дальнейшим ухудшением ситуации, затрагивающей суверенитет, независимость и вопрос территориальной целостности Украины». Bloomberg утверждает, что Москва, по мнению Евросоюза, якобы готовит «фактическую интеграцию в состав России» Донбасса через выборы, которые ЕС объявил незаконными, и выдачу паспортов местным жителям.
Напомним, гражданство России в упрощенном порядке получили более 500 тыс. жителей ЛНР и ДНР. В феврале президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия не бросит Донбасс. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, сможет ли Украина наказать жителей Донбасса за получение российского паспорта.
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Виктора Медведчука и Тараса Козака заподозрили в госизмене
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Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма.
«Сегодня по результатам достаточно объемной и кропотливой работы, проведенной нами совместно с коллегами из правоохранительных органов, Медведчуку Виктору Владимировичу и Козаку Тарасу Романовичу предъявлены обвинения в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории АР Крым», – цитирует ее ТАСС. Она отметила, что «никакой политики в действиях правоохранительной системы Украины нет».
Депутат ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявил, что Медведчук находится на Украине.
«Медведчук находится в Украине. Он никуда не сбежал. Он всегда являлся к следователям по повесткам и дальше будет являться на допросы и обязательно докажет свою невиновность», – цитирует его РИА «Новости».
Во вторник Венедиктова написала в своем Facebook, что два депутата Верховной рады подозреваются в госизмене.
Ранее в СМИ появилась информация, что украинские правоохранители проводят обыски в доме Виктора Медведчука в Киеве.
Напомним, в феврале Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Кроме того, каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения СНБО о применении пятилетних санкций. Позже Медведчук оспорил санкции Зеленского в суде.
В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и решили начать процедуру импичмента.
Медведчук заявил о готовности к аресту
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Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук у стен Генпрокуратуры заявил, что готов к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.
«Конечно, я готов [к аресту]. Конечно, я знаю сегодня характер власти, злоупотребления власти, я хочу вам сказать, что я готов к любому исходу, но считаю, что это незаконно и это будет грубейшим нарушением норм конституции и действующего уголовно-процессуального законодательства, потому что для этого [для ареста] нет никаких оснований», – передает его слова РИА «Новости».
Медведчук заявил, что виновным себя не считает. «То, что я слышал из СМИ, пока не вмещается в моем рассудке и понимании того, как это могло быть и почему сегодня есть какие-то основания для того, чтобы об этом говорить», – сказал он.
«Я не собираюсь скрываться ни от кого, в том числе и от генпрокурора, СБУ и всех остальных правоохранительных органов. Я готов защищаться, так как не чувствую ни в чем своей вины», – заявил глава партии.
В среду Медведчук прибыл в офис генпрокурора Украины для участия в процессуальных действиях. По его словам, ему не вручали никаких подозрений в совершении преступлений.
«Я это подозрение не читал, мне его не вручали, и я не готов сегодня говорить о том, что мне пытаются вручить или что пытается сделать генеральная прокуратура. Я это оцениваю как действия, направленные в порядке политических репрессий и незаконного уголовного преследования меня, по поводу которых [президент Украины Владимир] Зеленский угрожал еще в 2019 году. Вот они постепенно реализуются через правоохранительную систему», – заявил он. Медведчук также рассказал, что был за пределами Киева, но вернулся после того, как узнал об обыске.
Во вторник генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма.
В тот же день в СМИ появилась информация, что украинские правоохранители проводят обыски в доме Виктора Медведчука в Киеве.
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией.
В Киеве признали невозможность заставить Донбасс восхвалять Бандеру
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Украине необходима политика национального примирения, считает советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Как заявил Арестович, «убедить самих себя, что мы заставим Одессу, Луганск, Сумы, Донецк полностью перейти на украинский язык и восхвалять Стуса, Петлюру и Бандеру, не получится». По его словам, «это нереализуемый проект». Арестович считает, что необходима «политика национального примирения», если Украина «хочет остаться в тех же границах». Требуется «очень умеренная центристская политика», гарантии безопасности одним и гарантии другим, «что они не второй сорт», передает ТАСС.
«Проводить очень аккуратную систему взглядов, согласно которой мы все – украинцы, вне зависимости от национальности, то есть мы – политическая нация, современное открытое общество, где никто не может никого преследовать по политическому либо культурному принципу, где есть свобода слова», – сказал он.
Арестович считает, что действия «президента и его команды, это примерно туда». По его мнению, Украине необходим новый проект, который всех объединит, где «воины УПА* (украинской повстанческой армии*, признана экстремистской организацией и запрещена в России) – это герои и (советский летчик Иван) Кожедуб – это тоже герой».
Он заявил, что как «русскоязычный украинец» чувствует «давление», «это нужно прекращать». Он выступает за то, чтобы «никакая попытка наехать на украинскую культуру или венгерскую, или армянскую – любую» – на Украине «немедленно была «поставлена в стойло» законно». «Любая попытка наехать на другую культуру – сразу реакция государства», – приводит его слова РИА «Новости».
При этом Арестович сказал, что, по его мнению, «единственным государственным языком должен быть украинский».
Он подчеркнул, что выражает свое личное мнение.
Напомним, в 2019 году на Украине вступил в силу закон о госязыке, который закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. По данным Украинского института политики, несмотря на политику Киева, загруженность русскоязычных школ на Украине в восемь раз выше украинских.
В Киеве начались обыски в доме Медведчука
Украинские правоохранители проводят обыски в доме главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука в Киеве, сообщили СМИ.
По информации украинского издания «Зеркало недели», обыски проходят в доме на улице Монтажников в Киеве. Отмечается, что здесь Медведчук временно проживает со своей семьей, пока в его основном доме проходит ремонт.
Напомним, в феврале Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Кроме того, каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения СНБО о применении пятилетних санкций. Позже Медведчук оспорил санкции Зеленского в суде.
В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и решили начать процедуру импичмента.
Следствие заподозрило Медведчука в передаче секретных данных в Россию
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины.
«Этот эпизод произошел в августе 2020 года. Господин Медведчук направил Козаку, который тогда находился на территории России, и, скорее всего, находится там и сегодня, секретные данные о расположении скрытого военного подразделения вооруженных сил Украины, его личный состав и боевую подготовку. Такой себе подарок для спецслужб России. По мнению следствия, именно ей предоставлялась эта информация», – цитирует его РИА «Новости».
В свою очередь генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что, по мнению следствия, «Медведчук как организатор противоправной деятельности» вел подрывную деятельность против Украины, в том числе и в экономической сфере.
Во вторник Венедиктова подтвердила, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма.
Ранее в СМИ появилась информация, что украинские правоохранители проводят обыски в доме Виктора Медведчука в Киеве.
Напомним, в феврале Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Кроме того, каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения СНБО о применении пятилетних санкций. Позже Медведчук оспорил санкции Зеленского в суде.
В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и решили начать процедуру импичмента.
Савченко пожаловалась на низкую «стоимость» украинцев в Европе
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Украинцев, выезжающих из страны на заработки, в Европе «оценивают» очень дешево, заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.
«Ситуация катастрофическая... Украинцев, к сожалению, очень дешево оценивают в Европе», – передает слова Савченко РИА «Новости».
Как считает экс-депутат Верховной рады, в данной ситуации все зависит от того, насколько государство «оценивает» своего гражданина, и если оно считает его «нолем», то так будет и во всем мире.
При этом, по словам Савченко, такая ситуация сложилась не только в сфере трудовой миграции. «Международное сотрудничество, учения, Атлантический альянс, коалиционные войска: украинский солдат оценивается дешевле, я не знаю, сальвадорского, в конце концов, дешевле бангладешского, дешевле всех», – рассказала она.
Так, по словам Савченко, в Ираке американские военные, служившие в многонациональных коалиционных подразделениях, зарабатывали в несколько раз больше, чем украинские.
«То есть существует огромная разница. И это все зависит от того, как государство ценит своего человека. Чем больше людей едут (на заработки. – прим. ВЗГЛЯД), тем больше там понимают, что они назад не вернутся – на Украине они ничего не нашли», – добавила экс-депутат.
Ежегодно на сезонные работы за рубеж отправляются около 9 млн украинцев. В последние годы этот показатель значительно вырос и продолжает увеличиваться. Такая ситуация существенно вредит экономической ситуации в самой Украине.
Ранее Савченко обвинила власти Украины в обмане участников конфликта в Донбассе.
Двух депутатов Рады заподозрили в госизмене
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Два депутата Верховной рады подозреваются в госизмене, заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, имена подозреваемых не уточняются.
«Информирую общество о том, что сегодня я поставила свою подпись на сообщениях о подозрении двум народным депутатам украинского парламента – М и К. Мы с коллегами из правоохранительных органов провели массу следственных действий, получили много экспертных заключений, в ходе досудебного расследования допросили ценных свидетелей. Работа велась эффективно, мы делали все возможное, чтобы информация оставалась в вакууме», – написала она в Facebook.
Она уточнила, что у следствия и прокурора было достаточно оснований для изменения их статуса из свидетелей на подозреваемых.
«Народные депутаты М. и К. подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму. По результатам обысков местонахождение нардепа М. не установлено, а потому СБУ принимаются соответствующие меры к его установке и вручению ему ходатайства о содержании под стражей», – написала Венедиктова.
При этом агентство «РБК-Украина» пишет, что подозреваемыми в госизмене стали глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак. СМИ ссылается на источник в правоохранительных органах.
Ранее в СМИ появилась информация, что украинские правоохранители проводят обыски в доме Виктора Медведчука в Киеве.
Напомним, в феврале Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Кроме того, каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения СНБО о применении пятилетних санкций. Позже Медведчук оспорил санкции Зеленского в суде.
В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и решили начать процедуру импичмента.
На Украине потребовали арестовать Медведчука на два месяца
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Украинский прокурор требует арестовать главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10,9 млн долларов.
«Прошу применить к подозреваемому Медведчуку меру пресечения в границах срока досудебного расследования до 10 июля 2021 года... и определить залог в размере 300 млн 930 гривен (10,9 млн долларов)», – цитирует агентство УНН прокурора.
Отмечается, что в случае внесения залога прокурор просит обязать Медведчука сдать паспорта следователю и носить электронный браслет, а также являться к следователю по первому требованию.
Прокурор напомнил, что Медведчука подозревают в госизмене и посягательстве на нарушение обычаев войны. «Обоснованность подозрения Медведчука полностью подтверждена собранными доказательствами», – сказал он.
Ранее Медведчук заявил, что готов к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту. Также он добавил, что не получал официально сообщение о подозрении в государственной измене. Тем временем 40 депутатов Верховной рады от ОПЗЖ обратились в суд с заявлением о готовности взять Медведчука под личное поручительство.
Во вторник генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма. В тот же день в СМИ появилась информация, что украинские правоохранители проводят обыски в доме Виктора Медведчука в Киеве.
Глава СБУ Иван Баканов заявил, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией.
Глава ЛНР пригрозил дать Украине «неожиданный» отпор
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики способна дать украинским силовикам отпор, которого Киев не ожидает, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«На сегодняшний день наша народная милиция – это уже далеко не то ополчение, которое было в 2014 году. Мы оснащены, мы подготовлены, боевые подразделения слажены. Мы на сегодняшний день готовы дать врагу отпор, которого он в принципе не ожидает. Поэтому за будущее нашей республики в военном отношении я абсолютно спокоен», – цитирует РИА «Новости» Пасечника.
По его словам, ситуация на линии соприкосновения в Донбассе в настоящее время остается стабильно напряженной, продолжаются обстрелы территорий ЛНР.
«Но сказать, что эскалация в военном отношении еще более и более накаляется, наверное, будет не очень правильно», – пояснил Пасечник.
Ранее представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что боевики 14-й бригады ВСУ установили 80 противотанковых мин возле населенного пункта Орехово, а также 20 противопехотных мин на окраине поселка Трехизбенка.
В апреле президент Украины Владимир Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского об изменении минского формата – это инсинуации ради пиара, ни одна из сторон идею не поддерживает. Тем временем Пасечник отметил, что включение в нормандский формат новых игроков, в том числе США, не даст положительного результата.
Медведчук заявил, что не покинет Украину
Руководитель политсовета «Оппозиционной платформы – за жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что не получал официально сообщение о подозрении в государственной измене.
«Подозрение мне не вручили, но с подозрением я ознакомился вместе с адвокатами», – цитирует Медведчука РИА «Новости».
Он пояснил, что ему выдали копию сообщения о подозрении только в офисе генпрокурора Украины. Политик пробыл в здании офиса генпрокурора порядка двух с половиной часов.
Медведчук добавил, что не планирует покидать страну. «Не собирался раньше, не собираюсь сегодня, не собираюсь завтра. Я такого удовольствия никому не доставлю. В первую очередь тем, которые очень хотят, чтобы я это сделал», – заявил он.
Также ранее Медведчук заявил, что готов к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.
Во вторник генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма.
В тот же день в СМИ появилась информация, что украинские правоохранители проводят обыски в доме Виктора Медведчука в Киеве.
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией.