Медведчук заявил, что не покинет Украину

Руководитель политсовета «Оппозиционной платформы – за жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что не получал официально сообщение о подозрении в государственной измене.

«Подозрение мне не вручили, но с подозрением я ознакомился вместе с адвокатами», – цитирует Медведчука РИА «Новости».

Он пояснил, что ему выдали копию сообщения о подозрении только в офисе генпрокурора Украины. Политик пробыл в здании офиса генпрокурора порядка двух с половиной часов.

Медведчук добавил, что не планирует покидать страну. «Не собирался раньше, не собираюсь сегодня, не собираюсь завтра. Я такого удовольствия никому не доставлю. В первую очередь тем, которые очень хотят, чтобы я это сделал», – заявил он.

Также ранее Медведчук заявил, что готов к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.

Во вторник генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма.

В тот же день в СМИ появилась информация, что украинские правоохранители проводят обыски в доме Виктора Медведчука в Киеве.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией.