Киев предложил организовать срочную встречу советников и глав МИД Нормандской четверки

Проведение очередного саммита в Нормандском формате дало бы серьезный толчок процессу мирного урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с послами Большой семерки, Швеции и Евросоюза.

Он рассказал дипломатам о предложениях Киева для активизации процесса мирного урегулирования.

«Во-первых, вчера я направил письмо в адрес всех своих коллег по Нормандскому формату с предложением срочно созвать видеоконференцию или встретиться очно, что было бы лучше, с участием политических советников и министров иностранных дел четырех стран», – приводятся слова Ермака на сайте Офиса президента Украины.

Он назвал «затяжной стагнацией» сегодняшнюю ситуацию, складывающуюся на консультациях Трехсторонней контактной группы и переговорах политических советников лидеров государств – участников Нормандского формата.

«Во-вторых, активизировать работу Нормандского формата, что было инициативой Германии и Франции, помогло бы приобщение к его деятельности экспертов по политическим, военным и юридическим вопросам. Эти советники могли бы нарабатывать различные вопросы, которые сегодня прежде всего являются частью предложенных «ключевых кластеров имплементации Минских соглашений», – продолжил глава офиса главы Украины.

«В-третьих, украинская сторона настаивает, что особый акцент должен быть сделан на разблокировании Россией выполнения решений Парижского саммита «Нормандской четверки», который состоялся в декабре 2019 года», – заявил он.

«Мы считаем, что проведение очередного саммита в Нормандском формате дало бы очень серьезный толчок процессу мирного урегулирования. Поэтому я просил бы рассмотреть возможность совместного обращения G7 к РФ с призывом поддержать проведение этого саммита», – добавил Ермак.

Также он призвал вернуть Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ к проактивной верификации нарушений как режима прекращения огня, так и всего комплекса обязательств сторон Минских договоренностей в сфере безопасности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского об изменении минского формата – это инсинуации ради пиара, ни одна из сторон идею не поддерживает. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что включение в нормандский формат новых игроков, в том числе США, не даст положительного результата, уверен.