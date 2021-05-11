Бахрейн одобрил экстренное применение вакцины «Спутник лайт»

Власти Бахрейна одобрили экстренное применение российской вакцины против коронавируса «Спутник лайт», сообщило Bahrain News Agency.

Национальный регулятор Бахрейна проанализировал результаты тестирования препарата, включая клинические испытания. Помимо этого, им было получено одобрение со стороны комитета по вакцинации при министерстве здравоохранения королевства, передает ТАСС.

«Спутник лайт» стал шестой вакциной против коронавируса, одобренной на Бахрейне. Как уточняется в сообщении, на начальном этапе жители Бахрейна получат первую дозу российского препарата.

Ранее посол Бахрейна в Москве Ахмад ас-Саати заявлял о крайне высоком спросе на российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», «несмотря на наличие других вариантов – китайской, американской, английской вакцин». Он объяснял причину спроса высокой эффективностью российского препарата. В феврале Бахрейн стал 24-й страной, одобрившей применение вакцины «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры.

Напомним, вакцина «Спутник лайт» была зарегистрирована в России 6 мая. В РФПИ уточнили, что «Спутник лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V».