Вакцина «Спутник лайт» зарегистрирована в России

В России зарегистрирована однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник лайт», сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ)

«Министерство здравоохранения РФ, НИИ им Н. Ф. Гамалеи и РФПИ объявляют о регистрации однокомпонентной вакцины «Спутник лайт» против новой коронавирусной инфекции. Препарат «Спутник лайт» является первым компонентом вакцины против коронавируса «Спутник V», – передает сообщение фонда ТАСС.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, вакциной «Спутник лайт» можно будет прививать людей в возрасте от 18 до 60 лет.

Глава Минздрава Михаил Мурашко в свою очередь отметил, что вакцинация «Спутником лайт» повышает уровень антител к коронавирусу у тех, у кого уже был сформирован иммунитет.

«По результатам проведенных доклинических и клинических исследований, вакцина «Спутник лайт» имеет благоприятный профиль безопасности, а у всех добровольцев сформировался клеточный иммунный ответ к возбудителю SARS-CoV-2. Спутник лайт» может быть использован для быстрого формирования популяционного иммунитета в условиях неблагоприятного развития эпидпроцесса», – сказал министр.

Мурашко добавил, что регистрация четвертой российской вакцины расширяет «доступный арсенал лекарственных препаратов для профилактики COVID-19 и позволит ускорить формирование устойчивого коллективного иммунитета».

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина «Спутник Лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения COVID-19. Срок действия «Лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов. Препарат будет использоваться государствами, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины, не на территории России.

В начале апреля в Москве завершился набор добровольцев для клинических испытаний вакцины «Спутник лайт», они получили инъекцию препарата.